Ultima ora

16:44Dorme su bus e resta chiuso in deposito, liberato da Cc

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 MAG - Si è addormentato sulla 'corriera' che da Reggio Emilia avrebbe dovuto riportalo a casa - ossia nella struttura ricettiva che lo ospita a Boretto nel Reggiano - ed è rimasto chiuso nel deposito dei bus della cittadina a dove è stato liberato dai Carabinieri. Protagonista della vicenda - accaduta nella notte tra sabato e la prima mattinata di ieri - un 22enne profugo del Gambia. Il giovane al suo risveglio, dopo circa 10 ore di sonno, si è ritrovato chiuso nel deposito dei mezzi della società che gestisce i trasporti pubblici in provincia Reggio Emilia. Per attirare l'attenzione ha iniziato a percuotere le pareti della serranda di chiusura del deposito, attirando l'attenzione dei residenti che insospettiti per i rumori provenienti dal deposto chiuso hanno allertato il 112. Una volta giunti sul posto i militari - chiamati da una donna che ha segnalato i rumori sospetti - hanno appurato che non si trattasse di ladri e hanno liberato il 22enne poi condotto nella struttura in cui è ospitato.(ANSA).

16:38Calcio: Juventus, i complimenti di Zoff

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "La vittoria della Juventus era quasi annunciata ma resta straordinaria e stratosferica. Ora la squadra bianconera ha la grande possibilità di conquistare la Champions, ma vincere sei campionati consecutivi, secondo me, vale di più del Triplete". Lo ha detto Dino Zoff a www.sportmediaset.it. "Per arrivare a certi traguardi ci vogliono tutti gli ingredienti: società, squadra e ambiente. Tutti hanno dato il 100% e perciò è arrivato questo grande risultato", ha aggiunto Zoff. Secondo l'ex portiere di Juve e Nazionale, la squadra bianconera "può vincere la finale di Champions, anche se contro ha il miglior Real Madrid". Zoff ritiene poi che Massimiliano Allegri non andrà via: "Dipende dalla volontà sua e della società, ma non penso ci siano problemi". Buffon Pallone d'Oro? "Con Messi e Cristiano è molto difficile: Gigi se lo merita, ma devono decidere di cambiare criterio di valutazione".

16:33L.elettorale: Delrio, voto non è merce di scambio

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - "La legge elettorale non è una merce di scambio. Il Pd non chiede elezioni anticipate e quindi non c'è nessuno scambio da fare. Io credo che dobbiamo concentrarci tutti insieme per dare al paese una legge elettorale che consenta governabilità e centralità dei problemi del cittadino e non delle correnti dei partiti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio a margine di un incontro elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra a Genova Gianni Crivello commentando possibili intese con Forza Italia sulla legge elettorale.

16:30L. elettorale: Martina, noi disponibili al confronto

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "C'è un lavoro in commissione che ha i suoi tempi. Noi abbiamo detto quello che dovevamo dire in termini di disponibilità al confronto. Credo che dobbiamo lavorare tutti perché in modo rapido si arrivi ad una ipotesi sulla base del testo che abbiamo presentato e che si discuterà a breve, come abbiamo detto anche in queste ore". Così il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, a Napoli, a chi gli chiedeva in merito al fatto che il leader di Ap, Angelino Alfano, ha detto di avere le "mani libere" dopo l'ipotesi di apertura di un confronto del Pd con Silvio Berlusconi. "Massima disponibilità a confrontarci - ha aggiunto- l'importante è dare agli italiani una legge elettorale di stampo europeo utile".

16:26Volo militare per giovane paziente, da Foggia a Genova

(ANSA) - BARI, 22 MAG - Nella tarda mattinata di oggi, una ragazza di 19 anni, ricoverata presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) è stata trasportata dall'aeroporto militare di Amendola (FG) a Genova con un velivolo Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino (Roma). Il trasporto, richiesto dalla Prefettura di Foggia, si è reso necessario per permettere di prestare immediate cure specialistiche presso l'ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova alla giovane paziente che è stata colpita da una improvvisa grave patologia. Il velivolo del 31 Stormo è decollato dall'aeroporto militare di Amendola, sede del 32 Stormo dell'Aeronautica Militare, alla volta dell'aeroporto di Genova - Sestri dove la paziente è stata trasferita con un'ambulanza all'ospedale ligure. (ANSA).

16:13Tennis:ßAtp Lione, Seppi al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Andreas Seppi si qualifica per il secondo turno del torneo Atp di Lione (montepremi di 482.060 euro, terra battuta), in Francia. Il 33enne altoatesino ha superato il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-4. Prossimo avversario di Andreas il georgiano Nikoloz Basilashvili. Il primo favorito del seeding è il canadese Milos Raonic, numero 6 del ranking mondiale: il secondo è il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 12 Atp. Per entrambi ingresso in gara direttamente al secondo turno.

16:12Stamina:respinto ricorso Vannoni,confermata misura cautelare

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordine di custodia cautelare in carcere per Davide Vannoni, fondatore del metodo Stamina. L'uomo, dopo l'arresto dello scorso 26 aprile, era stato portato all'ospedale Molinette per problemi di salute ed è tutt'ora ricoverato. Vannoni è finito in manette per associazione a delinquere con l'aggravante della transnazionalità, truffa aggravata e somministrazione di farmaci non conformi. (ANSA).