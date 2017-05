Ultima ora

17:00++ Venezuela: sale a 5 il numero di morti ieri a Barinas ++

(ANSA) - CARACAS, 23 MAG - Un quinto giovane venezuelano è stato ucciso ieri durante le proteste antigovernative nello stato di Barinas, portando così a 57 il numero di persone morte dall'inizio delle manifestazioni contro Nicolas Maduro. Lo ha reso noto su Twitter il deputato oppositore Freddy Superlano.

16:53Calcio: morto Stefano Farina, designatore arbitri serie B

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - E' morto a Genova Stefano Farina, designatore degli arbitri di serie B. Farina aveva 54 anni ed aveva diretto 236 partite in serie A, oltre a due supercoppe italiane e la supercoppa europea del 2006. Lascia la moglie e un figlio. Farina era malato da tempo ma, per tutelarne la privacy così come richiesto dalla sua famiglia, non era trapelato nulla. Arbitro della sezione di Novi Ligure dal dicembre del 1979, Farina aveva debuttato in serie A nel gennaio 1995 e aveva diretto anche 117 partite di serie B. Osservatore Uefa, è stato rappresentante degli arbitri in attività e Responsabile della CAN D e della CAN PRO. Il presidente dell'AIA Marcello Nicchi ed il vice Narciso Pisacreta anche a nome dei 35.000 arbitri italiani - si legge in una nota dell'Aia - esprimono alla famiglia di Stefano Farina profondo cordoglio e vicinanza.

16:49Giro: Dumoulin perde terreno da big

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 23 MAG - Colpo di scena a 32 chilometri e mezzo dall'arrivo della 16/a tappa del 100/o Giro d'Italia. La maglia rosa Tom Dumoulin è stato costretto a fermarsi per un problema intestinale, si è portato fuori dalla carreggiata per un problema fisiologico - forse dovuto a una cattiva alimentazione - e poi è risalito in sella, rimediando comunque diversi secondi di ritardo da Quintana, Pinot, Nibali e gli altri big. Un 'contrattempo' che potrebbe costringerlo a perdere la leadership.

16:47Francia:Macron riceve sindacati per spiegare riforma lavoro

(ANSA) - PARIGI, 23 MAG - Riforma ad alto rischio per Emmanuel Macron. Il presidente della Francia riceve oggi all'Eliseo i leader delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali per illustrare la nuova riforma del codice del lavoro che il governo intende adottare per sbloccare l'economia del Paese. A poche settimane dalla sua elezione all'Eliseo e a meno di un mese dalle elezioni politiche di giugno il capo dello Stato intende accelerare la procedura della riforma anche "per dimostrare di essere in grado di "mantenere le proprie promesse ed inviare un 'segnale forte' ai connazionali", scrive Le Figaro, parlando di "guerra lampo". Obiettivo della riforma è rilanciare l'occupazione e attribuire più flessibilità alle imprese.

16:44Trump ravviva la fiamma perenne allo Yad Vashem

(ANSA) - TEL AVIV, 23 MAG - Donald Trump è giunto in visita allo Yad Vashem, il Mausoleo della Shoah a Gerusalemme. Il presidente è entrato nella Tenda della Rimembranza dove ha ravvivato la fiamma perenne che arde in ricordo dei sei milioni di ebrei uccisi dai nazisti e deposto, mano nella mano con la moglie Melania, una corona di fiori sulla lapide. Trump, durante la cerimonia con il copricapo rituale ebraico in testa, era affiancato dal premier Benyamin Netanyahu, della moglie Sarah, dalla figlia Ivanka e dal genero Jared Kushner.

16:43Calcio: Mondiali 2018, Putin rassicura Infantino

(ANSA) - MOSCA, 23 MAG - La Russia farà "tutto per portare al più alto livello possibile gli impianti e le condizioni di soggiorno in Russia nonché tutto quel che riguarda le forniture di servizi ai numerosi tifosi, agli spettatori e agli atleti" della Confederations Cup 2017 e dei mondiali di calcio 2018: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando a Krasnodar il n.1 Fifa Gianni Infantino. Lo riferisce l'agenzia statale russa Tass.

16:32Coni: delegazione Cio a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - È iniziata dal Teatro alla Scala la visita ispettiva a Milano della delegazione del Comitato Olimpico Internazionale, che valuterà la candidatura della città a ospitare la Sessione Olimpica del 2019. Il sovrintendente, Alexander Pereira, e il direttore marketing della Scala, Lanfranco Li Cauli, hanno accolto nel teatro - da programma sede della cerimonia di apertura - la commissione di valutazione, accompagnata dal presidente del Coni Giovanni Malagò, dal segretario generale Roberto Fabbricini, dal vicesegretario Carlo Mornati, dalla project leader del dossier Diana Bianchedi e dall'assessore regionale allo Sport Antonio Rossi. In seguito la delegazione sarà ricevuta a Palazzo Marino dal sindaco Beppe Sala e dall'assessore allo Sport Roberta Guaineri, e più tardi a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione, Roberto Maroni.