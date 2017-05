Ultima ora

20:21Ryder Cup: M5S incontra Montali

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Contatto: dopo mesi di polemiche, anche feroci, oggi c'è stato il primo incontro in Campidoglio tra il Movimento 5 stelle e il direttore generale del Progetto Ryder Cup Roma 2022 Gian Paolo Montali. Lo apprende l'Ansa. Alla riunione erano presenti, oltre a Montali, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, l'assessore Massimo Colomban e il responsabile sport e portavoce del M5s alla Camera, Simone Valente. "Tengo a dire - spiega al telefono Valente - che resta la contrarietà politica alla decisione del governo di stanziare soldi sull'evento, ma c'è ampia disponibilità istituzionale a collaborare da parte della giunta M5s in Campidoglio".

20:18M5s, si vota in autunno solo se partecipiamo a stesura legge

(ANSA) - ROMA, 23 MAG -"Si vota in autunno solo se il M5s parteciperà alla scrittura della nuova legge elettorale, altrimenti senza numeri si candidano al Vietnam del Senato. Noi ci siamo anche per andare a votare il prima possibile". Così Luigi Di Maio risponde a chi gli chiede se preferisca la linea Salvini dell'ok a qualsiasi legge pur di andare al voto il prima possibile: "E allora perché si è tirato fuori dalla proposta M5s di discutere sulla base della proposta della Consulta?" ribatte e ripete: "La presenza del M5s nell'accordo sulla legge elettorale velocizzerà la procedura per indire nuove elezioni".

19:55Calcio: Vecchi, Gabigol? Le scuse gli fanno onore

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Apprezzo le parole di Gabriel Barbosa, si è scusato con i compagni e con i tifosi. Gli fa onore. Gli parlerò da allenatore e poi parlerà lui con i compagni". Stefano Vecchi, alla guida dell'Inter dopo l'esonero di Stefano Pioli, commenta il messaggio di scuse pubblicato su Facebook da Gabigol. L'attaccante nerazzurro ha ammesso di aver sbagliato a lasciare la panchina a gara in corso contro la Lazio all'Olimpico definendo il suo atteggiamento 'sconsiderato'. Per Vecchi sono gli ultimi giorni sulla panchina dell'Inter, poi lascerà spazio al nuovo allenatore che sarà probabilmente Luciano Spalletti. "L'anno prossimo - dice dopo aver ricevuto il 'Premio Maestrelli' - il posto in più in Champions League aiuterà a programmare meglio la stagione. Questa squadra deve avere un allenatore top. Devo dire grazie al club per l'esperienza che sto vivendo con grande entusiasmo. Sarei contento di tornare a lavorare con i miei ragazzi in vista di un nuovo campionato Primavera che sarà molto stimolante".

19:35Università: Milano, passa numero chiuso in Statale, proteste

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - E' passato tra le proteste degli studenti l'inserimento del numero chiuso nella Facoltà di Studi Umanistici alla Statale di Milano. Ne dà notizia il coordinamento universitario Link, spiegando che il Senato Accademico della Statale ha avallato l'impostazione del rettore Gianluca Vago con 18 voti favorevoli su 35 presenti. Al di là delle sbarre che, dopo l'irruzione di martedì scorso, blindavano la seduta del Senato, studenti e docenti hanno manifestato stendendosi a terra con lo striscione "non calpestate la volontà degli studenti". Nelle scorse settimane, in segno di protesta, si erano susseguite lezioni, culminate nel presidio di martedì scorso, conclusosi con l'ingresso in Senato degli studenti e la sospensione della seduta da parte del Rettore.

19:22Trump e Melania sono arrivati a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il presidente Usa Donald Trump è giunto a Roma. Il suo aereo, l'Air Force One, è atterrato sulla pista 3 di Fiumicino. Trump si è affacciato dal portellone dell'aereo salutando a più riprese, con ampi gesti della mano, tutti i presenti. La coppia presidenziale è stata accolta dal ministro degli Esteri Angelino Alfano. Un paio di minuti dopo è stata la volta della figlia Ivanka e del genero Jared Kushner. Anche loro, mano nella mano, si sono intrattenuti con le autorità presenti. Subito dopo il presidente ha lasciato l'aeroporto con un lungo convoglio di auto per dirigersi a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. Oltre 70 le auto del corteo, scortato da guardie del corpo e forze dell'ordine.

19:16Calcio: nuove maglie Inter, design asimmetrico

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Rivoluzione Inter anche per le maglie della prossima stagione: non più strisce nere e azzurre di egual misura, il nuovo design sarà asimmetrico. Le divise 2017-2018, già in prevendita sul sito della Nike così come quelle della Roma 2017-18, saranno presentate giovedì nello store ufficiale del centro di Milano. Le strisce azzurre saranno più larghe, mentre quelle nere saranno di diversa dimensione, da sottili a più spesse. Le nuove maglie potrebbero debuttare già nell'ultima partita di campionato, domenica sera contro l'Udinese a San Siro. I primi cento tifosi, fa sapere l'Inter, che si presenteranno giovedì mattina nello store di Milano per acquistare la nuova divisa, potranno chiedere foto e autografi a Ivan Perisic e Danilo D'Ambrosio.

19:11Corea sud: Park in aula in manette

(ANSA) - PECHINO, 23 MAG - L'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è comparsa oggi dinanzi alla Corte centrale distrettuale di Seul nel processo a suo carico dove deve rispondere di 18 capi d'accusa, tra cui corruzione, abuso di potere e divulgazione di segreti di stato, cinque di più di quelli che le furono contestati a fine marzo quando fu arrestata, appena due settimane dopo il via libera all' impeachment convalidato dalla Corte costituzionale. Park è giunta in mattinata in aula, scortata dalla polizia e con le manette ai polsi, indossando la divisa blu carceraria su cui si leggeva chiaramente il numero 503. L'ex presidente si è trovata in aula per la prima volta faccia a faccia con Choi Soon-sil, la 'sciamana', come è stata rinominata dai media, l'amica di vecchia data che aveva accesso a informazioni riservate e da cui è scoppiato lo scandalo fino all'impeachment e alla decadenza di due mesi fa. Park e Choi hanno respinto ogni addebito.