Pubblicato il 23 maggio 2017 da ansa

BOLOGNA. – I piloti del Ducati Team, che prendono parte a due giorni di test sul Circuito di Montmelò nei pressi di Barcellona, hanno voluto rivolgere un pensiero a Nicky Hayden. Il pilota americano aveva corso per il Ducati Team per cinque anni, dal 2009 al 2013. “Nei cinque anni trascorsi in Ducati – ha ricordato Andrea Dovizioso, che è stato compagno di squadra del campione americano in Ducati nel 2013 – aveva instaurato un bellissimo rapporto con tutti e, anche se ho avuto la possibilità di correre con lui nello stesso team solo nel 2013, è stato un ottimo compagno di squadra per me ed ho dei bellissimi ricordi di lui. La realtà è che tutti volevamo bene a Nicky e che ci mancherà molto”.

Jorge Lorenzo, che ha avuto Hayden come avversario sportivo per otto stagioni in MotoGP, fino a quando il pilota americano è passato al Campionato Superbike nel 2016, si è detto “scioccato” dalla notizia: “desidero fare le mie condoglianze più sincere alla sua famiglia e ai suoi amici. Tutto il paddock della MotoGP voleva bene a Nicky, perché era un ragazzo speciale, sempre allegro e pieno di energia positiva”.

“Con lui era sempre bello scambiare due chiacchiere e siamo stati ottimi compagni di squadra: aveva sempre un atteggiamento positivo anche quando le cose non andavano bene, e mi mancherà molto. Tutti gli volevamo bene”, ha detto Casey Stoner, che è stato in squadra con Hayden nel Ducati Team per due stagioni nel 2009 e nel 2010.

In una nota il Ducati Team “insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Ducati e Ducati Corse ed ai propri partner e sponsor, si unisce ai suoi piloti per esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia ed agli amici di Nicky Hayden in questo momento così triste”.