Ultima ora

14:27G7: Italia vuole clima e commercio in dichiarazione

(ANSA) - BERLINO, 24 MAG - "Non è previsto che commercio o clima possano restare fuori dal comunicato finale del G7. Abbiamo negoziati duri alle spalle su questi temi". Lo ha detto una fonte del governo tedesco, rispondendo a una domanda sulla possibile esclusione di uno dei due temi dalla dichiarazione finale del G7. "Sul commercio si dirà qualcosa. Sul clima molto dipende da come va la discussione. Il desiderio degli italiani è che si dica qualcosa su tutti e due i temi", ha aggiunto. Il presidente italiano vuole che la dichiarazione finale del vertice sia elaborata venerdì notte, per pubblicarla già sabato. Sarà più breve, ma non più semplice, quest'anno", ha aggiunto la fonte.

14:22People mover, ex giunta Bologna deve risarcire 1,5 milioni

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAG - L'ex sindaco di Bologna Flavio Delbono, sette componenti della sua giunta e un dirigente comunale sono stati condannati dalla Corte dei Conti dell' Emilia-Romagna a risarcire con un milione e 500mila euro, in parti uguali, la società di trasporto pubblico Tper, ex Atc, per la vicenda del 'People Mover'. A tanto ammonta, secondo i giudici contabili, il danno erariale provocato dalla decisione del Comune di autorizzare, con una delibera di giunta di fine 2009, la propria controllata Atc a partecipare alla società di progetto 'Marconi Express' prevista nell'ambito della concessione di progettazione, costruzione e gestione della navetta con monorotaia sopraelevata che collegherà l'aeroporto e la stazione di Bologna. Il bando in 'project financing' fu vinto da Ccc, il Consorzio cooperative costruzioni, e per l'opera sono da poco iniziati i cantieri. Con la delibera, si legge nella sentenza, si scaricò "tutto il rischio imprenditoriale relativo alla gestione della concessione sulla società pubblica Atc". (ANSA).

14:15Calcio: offende Guardiola su Twitter, denunciato

(ANSA) - MADRID, 24 MAG - "Che delusione, fra i 20 morti di Manchester non c'è Guardiola!": per questo commento pubblicato sul suo profilo Twitter un cittadino spagnolo, Jorge Larios, è stato denunciato alla procura per "incitazione all'odio e alla violenza" dall'associazione dei giuristi catalani Drets. Oltre al commento violento contro l'allenatore catalano del Manchester City Pep Guardiola ed ex del Barcellona e del Bayern, Larios aveva anche scritto, riferisce La Vanguardia: "e il peggio è che non ci sia nemmeno un catalano morto". Dopo l'annuncio della denuncia di Drets, l'account @ArmyLDH di Larios su Twitter è stato cancellato. La denuncia è ora nelle mani della procura spagnola.

14:08Calcio: ecco il Filadelfia, la casa del Grande Torino

(ANSA) - TORINO 24 MAG - Crescono la febbre e l'emozione per l'inaugurazione del nuovo stadio Filadelfia, ricostruito lasciando alcune parti, monumentali, dello storico impianto dove giocó il Grande Torino perito nella tragedia del 4 maggio 1949 a Superga. Oggi in programma un'anteprima, con la presenza prevista di vecchi giocatori granata, familiari delle vittime di Superga e piccoli finanziatori della ricostruzione, domani il taglio del nastro con l'autorità e l'apertura al pubblico. Via Filadelfia, chiusa al traffico da stamattina nel tratto dello stadio e le vie limitrofe sono pavesate di bandiere, (compresa una dell'anno dell'ultimo scudetto, il 1976), bandieroni e palloncini granata. Decine di persone si fermano, molte commosse, a fotografare l'ingresso dello stadio, il totem della data storica, la gigantografia su un telo del Grande Torino. Sulla gradinata più bassa è pronto un enorme striscione con la scritta "Torino è stata e resterà granata".

14:06Berlino, sarà G7 importante

(ANSA) - BERLINO, 24 MAG - "Questo sarà un G7 importante, che capita in un momento importante". Lo ha detto una fonte del governo tedesco in vista del summit di Taormina. La fonte ha sottolineato che "al tavolo siederanno stavolta quattro volti nuovi: Emmanuel Macron, Theresa May, Donald Trump e lo stesso padrone di casa Gentiloni".

14:04Calcio: Valverde, molti club mi cercano ma nessun accordo

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Non ho preso alcun impegno con nessuno ma ci sono club che sono interessate a me": Ernesto Valverde dribbla le domande dei cronisti che lo vedono a un passo dalla panchina del Barcellona. In una conferenza stampa organizzata all'indomani dell'ufficializzazione del divorzio tra l'allenatore spagnolo e l'Athletic Bilbao, Valverde ha ricordato che "non è la prima volta che ho un'offerta da una squadra importante ma, ripeto, non ho nessun impegno a qualsiasi squadra". Valverde ha spiegato che la decisione di lasciare l'Athletic "viene da lontano. Quando un anno fa ho prolungato il contratto di un anno ho scoperto quanto sia difficile poter continuare e ho espresso le mie perplessità al presidente, dicendo di non voler continuare dopo il 30 giugno. Potrei anche prendermi un anno sabbatico". Secondo Mundo Deportivo, Valverde firmerà dopo la finale di Coppa del Re (tra Barcellona e Alaves, in programma sabato 27) un triennale con il club blaugrana.

14:03Manchester: dislocati mille soldati a Londra

(ANSA) - LONDRA, 24 MAG - Per ora sono poco meno di mille, esattamente 984, i soldati britannici dislocati, inizialmente solo a Londra, dopo l'allerta massima antiterrorismo seguita alla strage di Manchester. Lo ha detto il ministro degli Interni Amber Rudd al termine della riunione del comitato di crisi Cobra. Al momento, stando a Sky News, non è stato avviato un dispiegamento di militari anche a Manchester.