Ultima ora

17:32Malore durante immersione, morta sub nel Livornese

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 24 MAG - Una donna di 57 anni di Bologna è morta dopo aver accusato un malore durante un'immersione subacquea. La donna, spiegano dal 118, aveva già lamentato un malessere precedente all'immersione. Ad allertare la pubblica assistenza di Cecina (Livorno), intervenuta con un'ambulanza da terra poco dopo mezzogiorno, è stata una richiesta di soccorso proveniente da un'imbarcazione. I sanitari una volta sul posto hanno praticato tutte le manovre rianimatorie, ma per la donna non c'è stato niente da fare. Oltre al 118 è intervenuta anche la Capitaneria di porto. (ANSA).

17:29Figlia Che Guevara a studenti Padova, ‘mi regalò un peluche’

(ANSA) - PADOVA, 24 MAG - "Quando avevo quattro anni e mezzo, mio papà mi teneva in braccio di notte e mi raccontava storie fantastiche. Era molto austero, ma una volta mi regalò un leone di peluche". E' uno dei ricordi privati del 'comandante Che Guevara' raccontato oggi agli studenti dell'Università di Padova da Aleida Guevara March, 56 anni, figlia del guerrigliero cubano ucciso in Bolivia nel 1967. La donna ha risposto all'invito rivoltole dal dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell'ateneo, per celebrare "50 anni dalla morte del Che". Una sala gremita di studenti e nostalgici del Sessantotto, quella del teatro Ruzante. Aleida Guevara ha letto e commentato in spagnolo alcuni brani del padre, ed ha esortato i ragazzi alla solidarietà. "Dopo l'università - ha detto - si pensa di sapere tutto, ma solo chi si rende utile al popolo diventa un vero professionista: ingegneri e architetti devono essere capaci di ascoltare per risolvere i problemi della comunità".

17:29Trump, più determinato che mai per pace

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - "Incontrare papa Francesco è stato l'onore di una vita. Ho lasciato il Vaticano più determinato che mai a perseguire la pace nel mondo". Lo scrive il presidente americano Donald Trump su Twitter.

17:27Brexit: Gozi, sarà negoziato a pacchetto unico

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Il negoziato sulla Brexit sarà complesso e complicato. L'unico principio perche' sia il più ordinato possibile è che sia a due: l'Ue da una parte e il Regno Unito dall'altra". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi alle commissioni riunite di Camera e Senato "Il negoziatore Ue è Michel Barnier che agisce alla luce delle indicazioni del Consiglio degli Affari generali e del Consiglio europeo", ha aggiunto Gozi sottolineando che "il negoziato è a pacchetto unico: non ci sarà accordo su niente finche' non ci sarà accordo di tutti su tutto". Barnier "si è impegnato a presentare il primo report a giugno, ma considerando che nel regno unito ci sono le elezioni sarà un report generale", ha spiegato il sottosegretario.

17:25Gentiloni, da G7 impegno comune contro terrorismo

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Con Trump "colloquio in preparazione del vertice di Taormina. Dal G7 impegno comune contro il terrorismo". Lo scrive il premier Paolo Gentiloni su Twitter, al termine del bilaterale con il presidente Usa Donald Trump a Villa Taverna.

17:20Marra: domani prima udienza processo per corruzione

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - E' fissata per domani la prima udienza del processo a carico dell' ex braccio destro del sindaco Raggi, Raffaele Marra e l'imprenditore Sergio Scarpellini. I due sono accusati di concorso in corruzione. Il processo si svolgerà davanti ai giudici della II sezione penale che dovranno decidere se ammettere il sindaco come testimone così come sollecitato dai difensori di Marra. Entrambi gli imputati si trovano agli arresti domiciliari. I due furono arrestati nel dicembre scorso su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Barbara Zuin. La vicenda giudiziaria in cui è coinvolto Marra è quella dei 370 mila euro ricevuti, secondo la Procura di Roma, da Scarpellini per l'acquisto di un appartamento nella zona dei Prati Fiscali. Secondo l'accusa quella dazione dell'immobiliarista era finalizzata all'ottenimento di favori alla luce della posizione occupata all'epoca dei fatti, il 2013, da Marra in Campidoglio.

17:02Manchester: la polizia indaga su un network

(ANSA) - LONDRA, 24 MAG - Stiamo investigando su un "network" terrorista. Lo ha detto Ian Hopkins, il capo della polizia di Manchester, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiedeva della "caccia" delle forze dell'ordine al costruttore della bomba usata da Salman Abedi nella strage e al raid compiuto oggi nel centro della città inglese, in quello che secondo alcune ipotesi poteva essere un appartamento usato per assemblare gli ordigni. Intanto Ramadan Abedi, padre di Salman, dichiara che il figlio "è innocente" confermando che la polizia britannica ha arrestato anche un altro suo figlio, Ismail. L'uomo ha aggiunto che Salman è stato in Libia un mese fa e che si stava preparando a partire per l'Arabia Saudita per trascorrere il ramadan.