Ultima ora

19:39Migranti: Oim, almeno 156 dispersi nel week-end

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Ci sono almeno 156 persone disperse da venerdì scorso nel Mediterraneo, vittime di un naufragio di cui abbiamo avuto notizia solo ieri sera": lo rende noto Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Oim, riferendo quanto raccontato da alcuni superstiti. "Con questi 156 e i 31 dispersi di oggi - spiega Di Giacomo - siamo arrivati a 1.500 morti in tutto il Mediterraneo quest'anno, dei quali circa 1.400 sulla rotta Libia-Italia". Secondo le notizie di cui è venuto a conoscenza l'Oim da alcuni dei 952 migranti sbarcati domenica scorsa a Taranto, un gommone con 130 persone, partito venerdì 19 maggio da Sabrata, in Libia, dopo qualche ora ha incontrato un gommone semi-affondato con quattro persone aggrappate, che sono state soccorse e prese a bordo. I quattro superstiti hanno raccontato ai loro soccorritori - che lo hanno poi riferito agli operatori dell'Oim - di essere partiti anche loro venerdì, ma da Tripoli, in 160; a bordo c'erano anche donne e bambini. I dispersi sarebbero quindi 156.

19:35Manchester: Aisi, non risultano legami Abedi con Italia

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Allo stato non risultano collegamenti del kamikaze di Manchester, Salman Abedi, con l'Italia. E' quanto riferito - si apprende - dal direttore dell'Aisi, Mario Parente, al Copasir. Con l'intelligence britannica ci sono stati scambi di informazioni ed il fatto che l'attentatore fosse di origine libica aveva fatto salire l'attenzione degli 007 italiani. Ma sembra che il giovane non abbia mai avuto contatti con soggetti 'attenzionati' in Italia. Pare inoltre escluso che Abedi abbia fatto tutto da solo, si cercano complici e collegamenti.

19:34Trump dal Papa:Francesco a Melania,gli fai mangiare putizza?

(ANSA) - TRIESTE, 24 MAG - Scambio di battute scherzose di papa Francesco con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la First Lady, Melania, sulla porta della Sala della Biblioteca, in Vaticano. "Gli fai mangiare putizza?", ha detto papa Francesco al quale, dopo aver ascoltato la traduzione errata dell'interprete ("pizza" invece di "putizza"), Melania ha risposto sorpresa "Pizza?". Il Papa si riferiva alla putizza (potica, in sloveno), un dolce festivo della tradizione slovena e triestina (Melania è di origini slovene), che il Pontefice ama. E' fatto di pasta dolce lievitata, ripiena di pinoli, cannella, cioccolata, noci e mandorle. Il Papa lo conosce perchè - ha raccontato un sacerdote triestino, don Ettore Malnati - da giovane in Argentina aveva conosciuto famiglie di emigranti provenienti dalla Venezia Giulia grazie ai quali ha imparato ad apprezzare la putizza, tanto che a una delegazione di religiosi triestini in visita al Vaticano avrebbe chiesto di spedirgli a Roma una putizza. Cosa che hanno poi fatto. (ANSA).

19:32Anziano si invaghisce di 25enne e la perseguita, arrestato

(ANSA) - RAVENNA, 24 MAG - Un 79enne di Solarolo, nel Ravennate, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di stalking nei confronti di una 25enne della quale si era invaghito. Tra minacce di rivelare alla famiglia di lei millantati rapporti o di denunciarla alle forze dell'ordine come "poco di buono", insulti, pedinamenti, telefonate e messaggini a tutte le ore, le sortite dell'anziano erano cominciate a aprile. Il culmine il 79enne lo ha raggiunto ieri mattina con un inseguimento durante il quale avrebbe pure tentato di spingere l'auto della ragazza fuori strada. La giovane ha allora chiamato in commissariato e sul posto sono giunti gli agenti di una Volante Il 79enne, che a febbraio era stato denunciato a Forlì per sequestro di persona, violenza privata e più di recente per violenza sessuale e minacce, si è giustificato sostenendo che era stata la giovane a rivolgersi a lui perché segnata in passato da problematiche e poi si era comportata male. Per il 79enne è scattato il divieto di avvicinamento alla ragazza.(ANSA).

19:31Manchester: Mail, compiuto il quinto arresto

(ANSA) - LONDRA, 24 MAG - E' stato compiuto il quinto arresto in connessione con la strage di Manchester nella non lontana città di Wigan. Ne dà notizia il Mail online, secondo cui un uomo che portava "un pacco sospetto" è stato fermato da agenti in borghese mentre stava per avvicinarsi a un autobus. Sul sito del giornale sono state pubblicate le immagini dell'azione compiuta da una squadra anti terrorismo. Bloomberg, citando testimoni sulla scena, dà notizia anche dell'arresto del padre di Salman Abedi, a Tripoli. Bloomberg scrive che Ramadan Abedi è stato portato via a bordo di tre veicoli armati assieme ad un'altra persona non identificata. In un'intervista con l'agenzia Usa qualche ora prima, l'uomo aveva riferito di un suo recente incontro a Tripoli con il figlio, aggiungendo che le autorità britanniche non lo avevano ancora contattato.

19:20F1: Vettel, la Mercedes è favorita ma sono fiducioso

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Se vediamo gli ultimi anni, la Mercedes è stata molto forte ed è ancora il team da battere". Parola di Sebastian Vettel in vista del Gran Premio di Formula 1 a Montecarlo, che domani vedrà prendere il via le prime prove libere. Sei tu il favorito? "Non lo so, credo che abbiamo un pacchetto molto forte - risponde il tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky - Siamo una squadra molto forte e non abbiamo nulla di cui aver paura. Sono fiducioso". Per l'altro ferrarista Kimi Raikkonen, "sarà come ogni altro week-end di gara: cercheremo di fare più punti possibile e sfruttare al meglio quello che abbiamo. Siamo stati lontani dall'ideale nell'ultima gara, ma qui a Montecarlo vediamo come andrà".

19:14Calcio: Gandini, il binomio Totti-Roma andrà avanti

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Il prossimo anno senza Totti in campo sarà diverso, non c'è dubbio. Non ho gli elementi per dire se ci sarà un eventuale effetto negativo o meno sulla campagna abbonamenti. Io credo che quello che Francesco ha dato a questa società, con la sua carriera e presenza, continuerà in altre forme. E di conseguenza il binomio Totti-Roma andrà avanti". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini, alla presentazione della campagna abbonamenti. "Ora - ha aggiunto - abbiamo una partita decisiva per il secondo posto che vale la Champions diretta ed è assolutamente imperativo avere tutte le risorse fisiche e mentali concentrate su questo. Se andrà come ci auguriamo, ci sarà poi anche la possibilità di festeggiare ancora, in una maniera più completa, un grandissimo giocatore e uomo come Francesco. Lo slogan della campagna abbonamenti, 'Sarà bellissimo', è riferito all'esperienza di stare con una Roma che da 5 anni è sempre protagonista in Italia e che ha fatto le sue campagne d'Europa".