Ultima ora

17:05L. elettorale: Alfano, maggioranza ha i numeri per vararla

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "I numeri per la maggioranza per approvare la legge elettorale sono un falso problema, perche' e' sufficiente quella di governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ap Angelino Alfano rispondendo ad una domanda a margine di un convegno alla Camera del Cespi. "Da parte nostra c'e' la buona volontà per approvare una legge che garantisca governabilità e rappresentatività, ma ci vuole la disponibilità di tutti. E se si parte dai numeri della maggioranza si può approvare senza troppe acrobazie".

17:02L. elettorale: Pd invita M5s ad incontro per lunedì

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato ha invitato per lunedì il Movimento 5 stelle a un incontro per discutere della legge elettorale. Lo si apprende da fonti parlamentari.

16:58Macron a Juncker, ‘su Ue non farò mai dichiarazioni vuote’

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAG - Nel loro primo incontro, il presidente francese, Emmanuel Macron, e della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, hanno discusso soprattutto di Europa sociale e di direttiva sui lavoratori distaccati. "Non troverete mai da parte mia grandi dichiarazioni che non portano da nessuna parte", ha detto Macron, spiegando di preferire un "approccio pragmatico". "L'attuale situazione dei lavoratori distaccati affievolisce il sentimento europeo", è quello che "ci ha portato alla Brexit", ha detto. Tra i francesi è molto sentito il problema dei lavoratori che vengono pagati con stipendi e contributi dei Paesi di origine dell'azienda, e poi distaccati in Francia. Le stesse aziende francesi spesso lo fanno per risparmiare sul costo di manodopera. "Quando non si capisce più il funzionamento dell'Ue ci si allontana", ha detto Macron. Juncker si è detto piacevolmente sorpreso dal "primo presidente che mi parla di Europa sociale come primo tema", e ha chiarito che "in Europa non c'è spazio per il dumping sociale.

16:49Comuni: Imperia, sindaco firma ordinanza anticlochard

(ANSA) - IMPERIA, 25 MAG - Il sindaco di Imperia Carlo Capacci, ha firmato l'ordinanza che vieta la dimora e il bivacco sul suolo pubblico della città, sostanzialmente una ordinanza anticlochard. Il provvedimento ha valenza su tutto il territorio comunale e in particolare nelle intersezioni stradali e vicino a queste, nelle vie e nelle piazze del centro abitato come individuato dall'apposita delibera di Giunta, in mercati e fiere e all'ingresso di cimiteri, ospedali e luoghi di culto e in corrispondenza di servizi commerciali o pubblici e scuole. "Vengono vietate le suddette attività mediante l'utilizzo di minori, anziani, disabili e lo sfruttamento di animali di affezione - è scritto nel documento -. Le forze dell'ordine e la polizia municipale sono incaricate della vigilanza e le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di un importo da 100 a 300 euro". "Se tutti mantenessimo un comportamento civile, non sarebbe necessario applicare norme di questo genere - commenta il sindaco -. Purtroppo l'uso improprio del suolo pubblico ha influito sulla qualità della vita dei cittadini di Imperia, qualità che secondo statistiche ufficiali si trovava in netto miglioramento. Per questo si è resa necessaria l'ordinanza: è doveroso da parte dell'Amministrazione garantire ai cittadini e ai visitatori la giusta sicurezza".(ANSA).

16:46‘Ndrangheta: faida Platì, carabinieri eseguono cinque fermi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 MAG - I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno fermato cinque persone accusate di una serie di omicidi avvenuti tra la fine degli anni '90 ed i primi anni duemila nell'ambito della cosiddetta "faida di Platì" che contrappose all'epoca le famiglie Marando e Trimboli. I fermi sono stati fatti in esecuzione di provvedimenti emessi dalla Dda di Reggio Calabria. Le persone fermate sono Rosario Barbaro, di 77 anni, Saverio Trimboli (43), Rosario Marando (49), Bruno Polito (45) e Domenico Trimboli (36). Le indagini che hanno portato ai fermi sono partite dalla scomparsa nel 2002 di Pasquale Marando. I carabinieri hanno accertato che Marando fu ucciso ed il suo cadavere fatto sparire ad opera di esponenti della famiglia Trimboli con l'autorizzazione di Rosario Barbaro, capo del "locale" di Platì, intenzionato a ridimensionare i Marando, che insidiavano la sua leadership sul territorio. La faida finì dopo l'intervento della struttura sovraordinata del "Crimine".

16:45Brasile: Temer revoca decreto uso esercito a Brasilia

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 25 MAG - Passo indietro del presidente del Brasile, Michel Temer, che ieri aveva deciso di mobilitare le forze armate per difendere gli edifici pubblici a Brasilia contro le violenti proteste anti-governative scoppiate nella capitale federale: il decreto con il quale veniva autorizzato l'uso dell'esercito - rende noto Agencia Brasil - è stato revocato oggi dal capo di Stato, dopo le roventi critiche ricevute sia dall'opposizione che dalla maggioranza per la polemica scelta, che ha fatto subito pensare ai tempi della dittatura militare (1964-1985).

16:34Erdogan lascia incontro Tusk-Juncker scuro in volto

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAG - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato ricevuto all'Europa Building dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e dal presidente della Commissione, Jean Claude Juncker. Al termine dell'incontro, sullo sfondo delle tensioni tra Ue e Turchia, non è stata fatta alcuna dichiarazione, ma il turco ha lasciato l'edificio scuro in volto. Il portavoce della Commissione Margaritis Schinas ha scritto su Twitter che "Ue e Turchia devono lavorare insieme e lo faranno". Ieri Erdogan aveva chiesto all'Ue di prendere una decisione sull'adesione della Turchia all'Ue, che non va trattata come un "mendicante" tenuto sulla porta. Prima di partire per Bruxelles aveva affermato che "l'Ue aspetta che sia la Turchia a ritirarsi". Nell'accordo con la Ue sui migranti è prevista la liberalizzazione dei visti, che è tenuta bloccata perché Amkara non rispetta 7 dei 'benchmark' richiesti dall'Ue, e l'apertura di nuovi capitoli negoziali, che si è allontanata dopo la repressione seguita al fallito golpe luglio.