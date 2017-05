Ultima ora

19:13Uccise moglie e suocera, confermata condanna a venti anni

(ANSA) - MODENA, 25 MAG - La corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna a 20 anni di carcere (giunta in abbreviato), con concessione delle attenuanti generiche, nei confronti di Francesco Grieco, il 54enne di Gorghetto (a Bomporto in provincia di Modena) che, nel maggio del 2015, ha soffocato la moglie e ammazzato a martellate la suocera. L'uomo aveva strangolato e soffocato con un asciugamano la moglie 52enne Francesca Marchi, insegnante di scuola materna a Carpi, per poi uccidere a martellate la suocera ultranovantenne, Rita Tabarroni: questo secondo delitto avvenne a dodici ore di distanza dal primo, perché l'anziana, ferma a letto, continuava a chiedere che fine avesse fatto la figlia. Grieco era rimasto ore e ore nella casa di Bomporto davanti al cadavere della moglie, che aveva anche tentato di rianimare, prima di decidere di liberarsi anche della suocera. L'avvocato di Grieco, il modenese Guido Sola, resta in attesa delle motivazioni per decidere se portare il caso alla Corte di Cassazione. (ANSA).

19:10Rasata dalla madre, chiesto il processo per i genitori

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - La Procura di Bologna ha chiesto il processo per i genitori, originari del Bangladesh, della ragazzina rasata a zero dalla madre perché non voleva portare il velo. L'accusa è maltrattamenti in famiglia. La 14enne, a fine marzo, si era sfogata con un'insegnante della scuola media che frequenta e dall'istituto era partita la denuncia ai Carabinieri. Dalla Procura per i minorenni era stato allora disposto il collocamento urgente in una comunità protetta, dove si trova tutt'ora. Secondo quanto si apprende la richiesta firmata dalla Procura ordinaria, con il Pm Augusto Borghini e il procuratore Giuseppe Amato, è di giudizio immediato, procedimento caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare, scelto quando si ritiene ci sia evidenza della prova e gli indagati sono stati interrogati. I genitori, così come le altre due figlie, minorenni anch'esse, sono stati sentiti nelle scorse settimane. Il fascicolo ora passerà al vaglio del Gip.(ANSA).

19:02Chiusa subito moschea che aveva visto ‘protesta’ porchetta

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Era stata inaugurata solo domenica scorsa, a San Stino di Livenza (Venezia), con tanto di protesta di un gruppo di residenti che avevano portato una porchetta, ma è stata già chiusa, perché non avrebbe le necessarie autorizzazioni, la moschea del centro culturale 'Al Hilal'. Il Comune ha scoperto solo ora che nello statuto del centro culturale è prevista la pratica del culto, che una legge regionale vieta per questo tipo di locali. La 'moschea' aveva aperto i battenti in pompa magna e all'inaugurazione era intervenuto lo stesso sindaco, Matteo Cappelletto, con la fascia tricolore. Tutto mentre uno sparuto gruppo mangiava dall'altro lato della strada una porchetta in segno di spregio. "Ci è stato presentato come centro culturale ma nel consegnarci lo statuto, atto non necessario ma che dimostra la correttezza dell'associazione - spiega Cappelletto -, abbiamo scoperto che si faceva esplicito riferimento al culto religioso, quindi in contrasto con la legge regionale che vale per tutte le fedi e confessioni".

19:01Calcio: Icardi, gioco per squadra e Mancini mi ha migliorato

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - "Non gioco per i compagni? Io sono la punta centrale e devo allungare la squadra. Non posso arretrare troppo, ma questo la gente non lo vede". L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi si difende, durante un'intervista con la tv tematica del club nerazzurro, e spiega che il suo modo di giocare e' cambiato grazie a Mancini: "Con lui sono migliorato molto. Con Mazzarri facevo solo l'attaccante d'area". Domenica contro l'Udinese nell'ultima di campionato, il capitano dell'Inter non potra' giocare perche' infortunato. Chi scendera' in campo lo fara' con la nuova maglia, dalle strisce asimmetriche, presentata oggi nello store del centro di Milano. "Speriamo di riuscire a dare soddisfazioni con questa divisa. Cercheremo di andare in Champions - dice Danilo D'Ambrosio a margine dell'evento - Spalletti? Al futuro ci pensa la societa'. Ci vuole un allenatore italiano come ha detto Ausilio".

18:58Pentagono, 100 civili morti in raid Usa a Mosul a marzo

(ANSA) - WASHINGTON, 25 MAG - Una inchiesta del Pentagono ha concluso che sono oltre 100 i civili rimasti uccisi in seguito ad una bomba sganciata in un raid aereo Usa su un edificio di Mosul, in Iraq, a marzo. Stando alla ricostruzione della Difesa americana, la bomba ha provocato una serie di esplosioni secondarie di ordigni piazzati clandestinamente da miliziani dell'Isis, e sono state queste esplosioni a provocare il crollo dell'edificio. In particolare 101 civili sono rimasti uccisi all'interno dell'edificio e altri quattro nelle vicinanze, stando a quanto riferito da Matthew Isler della Air Force americana che guida l'inchiesta. Con tutta probabilità si tratta dell'episodio che ha provocato il maggior numero di morti di civili dall'inizio nel 2014 della campagna aerea degli Usa contro l'Isis.

18:57G7: Gentiloni, alzare il livello in lotta a terrore

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAG - "Contro la strategia del terrore, dobbiamo dobbiamo portare la lotta al terrorismo a un livello più alto". Lo ha detto il premier Gentiloni nel suo intervento al vertice Nato. "Per questo - ha detto - promuoverò domani a Taormina l'adozione di una dichiarazione contro il terrorismo e l'estremismo violento".

18:56Tennis: i campioni del domani si sfidano all’Avvenire

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - I più interessanti talenti Under16 del tennis internazionale si sfideranno dal 10 al 17 giugno al TC Ambrosiano di vis Feltre 33 a Milano, in occasione della 53esima edizione del torneo 'Avvenire'. Una competizione "che non sbaglia mai un pronostico", come emerge dal suo albo d'oro: diciannove dei finalisti dell'Avvenire hanno infatti conquistato almeno un titolo del Grande Slam. Da Borg a Lendl, da Capriati a Hingis, passando per Edberg, Ivanisevic, Del Potro: la lista dei campioni passati per questi campi è praticamente infinita. “Vincere questo torneo è sicuramente di buon auspicio - ammette Stefano Pescosolido, ex Davisman dell’Italia e tecnico della Federtennis -, sto seguendo parecchi italiani molto promettenti, sono ottimista per il futuro: abbiamo un ottimo vivaio, sia tra i ragazzi che tra le ragazze". Lo scorso anno vinse proprio un azzurro, Federico Arnaboldi.