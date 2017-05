Pubblicato il 25 maggio 2017 da redazione

CARACAS – Domani, alle 4 del mattino, la Vinotinto sará impegnata contro il Messico, in una gara valevole per la terza giornata del gruppo B del mondiale Under 20 che si sta disputando in Corea. I creoli stanno disputando un torneo da favola: con due vittorie in altrettante gare disputate.

La nazionale venezuelana ha regolato prima la Germania (2-0) e poi il Vanuatu (7-0). Fino a questo momento, il Venezuela puó vantarsi di dire di avere: uno de portieri ancora imbatutti (Wuilker Fariñez) ed uno dei goleador della manifestazione (Sergio Córdova).

Prestazione che ha consentito alla nazionale della terra di Bolívar di essere in vetta alla classifica del girone B con sei punti, lasciandosi alle spalle Messico (4), Germania (1) e Vanuatu (0).

Per questo motivo, la gara che andrá in scena nello stadio di Suwon servirá per decidere chi chiuderá in vetta alla classifica del girone. Se i creoli riusciranno a portare a casa un risultato positivo si garantiranno il primo posto é sfiderebbero agli ottavi, nella cittá di Daejeon, la migliore terza di uno dei gironi A-C-D. Mentre in caso di ko, andranno nella cittá di Incheon per affrontare la seconda classificata del girone F: una tra Stati Uniti, Senegal, Arabia Saudita o Ecuador.

Per la sfida contro i centroamericani, il selezionatore della Vinotinto, Rafael Dudamel avrá a disposizione tutti i suoi elementi.

Dal canto suo, il Messico in questa edizione del mondiale ha ottenuto una vittoria (3-2 contro il Vanuatu) ed un pari (0-0 con la Germania). Gli aztechi sono arrivati in Corea con la missione di lavare l’onta della brutta figura rimediata nell’ultimo torneo dove hanno ottenuto solo una vittoria e non si sono qualificati per la fase sucessiva.

I centroamericani si sono qualificati per la kermesse iridata di quest’anno grazie al terzo posto ottenuto nel torneo continentale: nella finalina per il terzo posto hanno battuto 6-1 El Salvador.

Il gioiellino di questa nazionale é il bomber Ronaldo Cisneros, che nel torneo Under 20 della ConcaCaf ha messo a segno 6 reti. L’attacante in forza al Santos Laguna, ha giá disputato diverse gare con la prima squadra.

(Fioravante De Simone)