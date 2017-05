Ultima ora

10:25Trump vuole una ‘war room’ alla Casa Bianca

(ANSA) - TAORMINA, 26 MAG - Donald Trump - accerchiato dalle critiche e dalle indagini sul Russiagate che vedono ora coinvolto il genero Jared Kushner - passa al contrattacco e si prepara a creare una vera e propria 'war room' nella West Wing. La decisione - come rivela Fox News - e' maturata in questi giorni in cui il presidente americano si trova all'estero, e verrà annunciata al suo ritorno a Washington dopo il G7 di Taormina. Due i nomi dei 'pasdaran' che dovrebbero andare a rafforzare le fila dello staff della Casa Bianca: David Bossie e Corey Levandosky, ex responsabili della campagna elettorale del tycoon.

10:22Tennis: Parigi, Bolelli e Napolitano al tabellone principale

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Simone Bolelli e Stefano Napolitano hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam della stagione che comincia domenica sulla terra rossa di Parigi. Nel turno decisivo Bolelli si è imposto con un doppio 6-4 nel derby tricolore contro Marco Cecchinato, mentre Napolitano ha sconfitto per 6-4 6-7(5) 6-2 il kazako Alexander Bublik: per il piemontese si tratta della prima volta nel main draw di uno Slam. (ANSA).

10:18Voto Gb: dopo Manchester Labour rimonta ancora, -5% da Tory

(ANSA) - LONDRA, 26 MAG - Prosegue, nella sorpresa dei grandi media britannici, la rimonta del Partito Laburista nei confronti di quello Conservatore a un paio di settimane dalle elezioni politiche dell'8 giugno nel Regno Unito. Lo conferma anche il primo sondaggio realizzato dall'autorevole istituto YouGov per il Times dopo il sanguinoso attentato di Manchester. La formazione di Jeremy Corbyn è data infatti a un eccellente 38%, tre punti in più della precedente rilevazione, mentre i Tories della premier Theresa May ne perdono uno e si assestano al 43. I LibDem filo-Ue sono invece al 10% e l'Ukip in caduta libera al 4. Il vecchio John Prescott, ex vicepremier con Tony Blair schieratosi ora con entusiasmo - a differenza di Blair - a favore della piattaforma radicale e anti-austerità di Corbyn, inizia a credere al 'miracolo' e twitta: "Sta succedendo! La partita si riapre".

10:16Case vacanze affittate in nero,evasione da 2 mln in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Pubblicavano sulle principali piattaforme online di settore inserzioni in cui inserivano foto delle loro ville di lusso sul mare, dettagli delle case da sogno o dei piccoli villini a pochi metri dalla spiaggia o vicino alla principali località turistiche, proponendo affitti nei periodi di maggiore affluenza turistica. Ma una volta affittate le case, non dichiaravano nemmeno un euro. La Guardia di finanza di Cagliari, dopo un anno di indagini, ha concluso in questi giorni un'importante operazione, denominata Domus Aurea, contro gli affitti in nero nelle zone a più elevata vocazione turistica, scoprendo una evasione fiscale di quasi due milioni di euro. Molte le posizioni analizzate, 83 quelle risultate irregolari. Le case, le ville da sogno e i mini appartamenti vicini al mare si trovavano nelle località turistiche costiere più rinomate: da Portoscuso a Villaputzu, da Castiadas a Carloforte, passando per Teulada, Chia, Pula, Villasimius, Cagliari e Quartu S.Elena.

10:15Manchester: media, nuovo arresto per strage concerto

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La polizia di Manchester ha effettuato un nuovo arresto nell'ambito delle indagini sull'attentato suicida di lunedì che ha provocato 22 morti e decine di feriti al concerto di Ariana Grande. Lo riferisce il Guardian. Al momento, dunque, sono 8 le persone finite in manette: tra questi Ismail Abedi, 23 anni, fratello del kamikaze, Salman Abedi. Un uomo e una donna arrestati in precedenza sono stati poi rilasciati. La polizia ha inoltre perquisito un'abitazione nel quartiere di Moss Side, a sud di Manchester.

10:13Blackout elettrici a Torino, tecnici dell’Iren al lavoro

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Tecnici dell'Iren al lavoro, da questa notte, per risolvere un problema tecnico che sta causando blackout elettrici in diverse parti di Torino. Il problema - informa Iren - riguarda una trentina di cabine secondarie sulle 3.600 presenti sul territorio cittadino. I tecnici le stanno ripristinando con l'ausilio di gruppi elettrogeni esterni. Sono in corso anche le verifiche del caso per stabilire le cause esatte del problema. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro la mattina. (ANSA).

10:06Calcio: Macron domani allo stadio per finale Psg-Angers

(ANSA) - PARIGI, 26 MAG - "Macron non teme i fischi. Fan dell'Om, il presidente della Repubblica effettuerà una corsa contro il tempo per non mancare il fischio d'inizio della sua prima finale di Coppa di Francia. Senza temere l'accoglienza dei tifosi parigini". L'Equipe dedica un articolo al primo avvenimento sportivo importante a cui Emmanuel Macron, sostenitore del Marsiglia, assisterà domani sera: l'occasione è la finale della Coppa di Francia tra il Paris Saint-Germain e Angers che si giocherà allo Stade de France. Macron rientrerà direttamente da Taormina, dove si svolge il G7: "Per lui è importante partecipare a una grande festa popolare come questa. Ha giocato a calcio, gli interessa molto, soprattutto come fervente tifoso dell'Om, anche se il club non giocherà questa partita", conferma l'Eliseo al quotidiano. E il fatto che i tifosi del Psg potrebbero fischiarlo, in virtù della grande rivalità tra i due club, non sembra preoccupare il suo entourage.