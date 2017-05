Ultima ora

12:16Pakistan: protesta agricoltori a Islamabad

(ANSA) - ISLAMABAD, 26 MAG - La polizia pachistana ha fatto ricorso oggi ad Islamabad a sfollagente e idranti per contenere una protesta del partito Pakistan Kissan Ittehad (PKI) che chiedeva un maggior sostegno economico del governo per gli agricoltori. Lo riferisce la tv DawnNews. Centinaia di militanti giunti da diverse province del Paese si sono riuniti nel giorno della presentazione del bilancio annuale in Parlamento nell'area di D-Chowk, vicino alla 'zona rossa' che ospita gli edifici pubblici pachistani, per chiedere sussidi governativi per fertilizzanti ed elettricità. I manifestanti hanno scandito slogan ostili al primo ministro Nawaz Sharif e minacciato di assediare la capitale se le loro richieste non venissero esaudite. Ad un certo punto un corteo si è mosso in direzione del Parlamento, bloccato però quasi subito dagli agenti delle forze speciali.

12:14Arrestato psichiatra: sequestrati 83 mila euro

(ANSA) - AOSTA, 26 MAG - Un maxi sequestro di 83 mila euro su cinque conti correnti e su un deposito titoli, frutto di compensi professionali indebiti: è quanto ha disposto la guardia di finanza nei confronti dello psichiatra aostano Marco Bonetti, di 63 anni, che si trova agli arresti domiciliari da fine marzo per violenza sessuale, truffa pluriaggravata, peculato e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Il professionista, ex dipendente dell'Azienda Usl, è accusato di molestie sessuali a malate psichiatriche, ma anche di aver percepito denaro in cambio di farmaci ospedalieri e certificati medici falsi. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2016 e si sono avvalse anche di video registrazioni. Sono condotte dalla guardia di finanza e coordinate dal procuratore capo di Aosta facente funzioni Giancarlo Avenati Bassi. Al medico erano già stati sequestrati 6.500 euro durante le perquisizioni domiciliari. (ANSA).

12:09Sci: Cdm, confermato il gigante a Plan de Corones

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Lo slalom gigante femminile di Plan de Corones è stato inserito dalla Fis nel calendario di Coppa del mondo 2017/'18. Si gareggerà sulla pista Erta il 23 gennaio 2018. La riconferma durante la conferenza Fis a Portoroz non era scontata, in quanto durante il congresso della Federazione mondiale dello scorso anno a Cancun, in Messico, l'appuntamento di Plan de Corones non era stato previsto per il 2018, ma solo per il 2019. "Il nostro debutto in Coppa del mondo lo scorso gennaio è stato un avvenimento storico che è andato benissimo e tanta gente importante ci ha fatto i complimenti, definendo il nostro evento un arricchimento per la Coppa", ha spiegato il presidente del comitato organizzativo Willi Kastlunger. (ANSA).

12:08Maestre arrestate: Procura, maltrattamenti fisici e verbali

(ANSA) - PIACENZA, 26 MAG - "Un atteggiamento violento e non giustificato": così la Procura di Piacenza ha definito il modo di agire quotidiano delle due educatrici dell'asilo Nido Farnesiana arrestate ieri dai Cc con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini. Piacentine di 53 e 31 anni, sono in carcere. A incastrarle, settimane di riprese con telecamere nascoste nell'asilo, che documentano schiaffi e insulti su 4 bimbi in particolare. "Immagini - dicono i pm Roberto Fontana e Antonio Colonna - che danno conto di modi di agire molto gravi e violenti, ben lontani anche da un semplice abuso di mezzi di correzione. Sono maltrattamenti fisici e verbali. Ancora più grave che si tratti di condotte messe in atto senza motivo, o senza alcun elemento primario da correggere". Il col.Corrado Scatarretico e il cap.Stefano Bezzeccheri hanno spiegato che l'indagine è iniziata in aprile. A rivolgersi ai militari è stata una collega delle due educatrici, che non riusciva più a sopportare quel modo di agire verso i bambini inermi. (ANSA).

12:07Gara tra auto provoca morto,un arresto per omicidio stradale

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - Una gara tra due auto ha provocato un incidente stradale che ha portato alla morte del conducente di una terza vettura del tutto estraneo alla vicenda e all' arresto, per omicidio stradale con l'aggravante della fuga di una persona, e per concorso ed omissione di soccorso per un'altra. E' accaduto a San Donà di Piave (Venezia) dove due cittadini kosovari uno a bordo di un'Alfa 147 e uno di un'Audi A3 stavano 'duellando' con una serie di sorpassi. Durante un sorpasso il conducente della'Audi A3 ha perso il controllo della vettura andando a centrare, sulla corsia opposta, la Ford di Massimo Giuliano Babbo 53enne residente ad Eraclea. Il fatto è stato visto da testimoni e i carabinieri una volta risaliti alla proprietà dell'Audi hanno individuato il guidatore, un kosovaro di 51 anni, che è stato arrestato per omicidio stradale e fuga. E' stata anche intercettata l'Alfa e i militari hanno identificato il secondo 'pilota', un suo connazionale di 26 anni arrestato per reato in concorso ed omissione di soccorso.

12:02Siria: raid Coalizione a confine Iraq, 35 uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 MAG - E' di 35 persone uccise, tra cui donne e bambini, il bilancio di raid aerei della Coalizione anti-Isis al confine tra Siria e Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui il raid è avvenuto nelle ultime ore a Mayadin, nella regione siriana di Dayr az Zor al confine con l'Iraq. Nell'attacco sono stati sparati almeno 4 missili, uno dei quali ha centrato un edificio di quattro piani e nel quale sono morte 26 persone. Altre 9 persone, tra cui 5 minori e 3 donne, sono morte nell'esplosione di un altro missile in un mercato.

11:59Spiegel cita parole Trump, ‘i tedeschi sono cattivi’

(ANSA) - BERLINO, 26 MAG - "I tedeschi sono cattivi, molto cattivi". Sono queste le parole usate dal presidente Usa Donald Trump, ieri a Bruxelles, nel criticare il surplus commerciale della Germania. A riportare il virgolettato del capo della Casa Bianca è lo Spiegel on line, che lo ha appreso da fonti che hanno partecipato al summit con i vertici Ue. "Guardate quanti milioni di auto vendono negli Usa. Spaventoso. Questo lo fermeremo", avrebbe detto anche. Secondo il magazine, Jean-Claude Juncker ha difeso i tedeschi e contraddicendo Trump.