Pubblicato il 26 maggio 2017 da Marco Giudizio

Ciambellone con farina di avena, zucchero muscovado e ciliegine candite:

Un dolce semplice e veloce da preparare con pochi ingredienti nutrienti e sani reperibili ovunque. Ideale per colazione con un caffè o per merenda con una tazza di tè. Provatelo, vi sorprenderà con la sua delicatezza!

Ingredienti per un ciambellone da 22 cm di dm:

100 g di farina di avena bio,

220 g di farina 00,

130 g di zucchero muscovado,

20 g di zucchero semolato,

1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia o vaniglia in polvere,

1 pizzico di sale fino,

1 cucchiaino di scorza di arancia, lime o limone grattugiata finemente (opzionale),

100 g di burro morbido,

3 uova grandi intere,

60 g di latte,

1 cucchiaino di lievito per dolci,

1 confezione di ciliegine candite per guarnire,

burro extra per ungere.

Procedimento:

Preriscaldate il forno in modalità statica a 180 gradi Celsius.

Ungete una tortiera da ciambellone da 22 cm con del burro.

Montate il burro morbido con gli zuccheri, la vaniglia e la scorza di agrumi (opzionale) fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungete le uova intere una alla volta (a temperatura ambiente) ed incorporare bene. Versate il latte tiepido ed un po’ alla volta le farine setacciate insieme al sale ed il lievito per dolci, mescolando con una spatola di gomma, ottenendo un composto viscoso ed uniforme. Infine guarnite con delle ciliegine candite. Cuocete a 180 gradi Celsius per circa 35 minuti -40 minuti (consiglio di effettuare la prova stecchino). Sfornate e lasciatelo raffreddare prima di servire. Buon appetito!

Ricetta e Foto di Marco Giudizio

Pasticcere e Viaggiatore