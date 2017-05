Ultima ora

14:08Raid contro Lega: Toti, gesto folle e criminale

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - "Si tratta di un brutto episodio di intolleranza, in una campagna elettorale dove i toni crescono, dove non si mira ai problemi ma si vuole ideologizzare lo scontro. Di lezioni di cattivi maestri questo paese ne ha avute già troppe". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sul raid incendiario al point elettorale della Lega Nord a Genova. "Un gesto folle, criminale, che non trova alcuna giustificazione - continua Toti - e non vogliamo trasportare la città nel passato, con l'incapacità di dialogare. Non vogliamo questo, la città non lo merita. Ci auguriamo un confronto politico, sui temi, sul programma, e bisogna smettere di ideologizzare il tutto in modo malato". (ANSA).

14:04Maroni, piena intesa con Salvini anche su L. elettorale

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Qualunque sia la legge elettorale, noi siamo pronti. Ne ho parlato con Salvini ieri sera, c'è piena intesa tra me e lui, non solo su questo ma su tutto il resto". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine di un incontro su 'Garanzia Giovani'. A chi gli chiedeva se però con una legge elettorale proporzionale anche la Lega sarà costretta a presentasi da sola e quindi non con il 'modello Lombardia' con tutto il centrodestra unito, Maroni ha replicato che "il modello Lombardia è in Lombardia". A suo avviso, "ancora una volta la Lombardia fa da apripista e Roma fa fatica a stare dietro, ma arriverà il tempo anche per lei".

14:02Diritti tv: Serie A sempre più spezzatino, 8 finestre

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Aumentano da 5 a 8 le finestre su cui verranno spalmate le partite del campionato di Serie A nel triennio 2018/2021. Come si legge infatti nel bando di vendita dei diritti tv pubblicato dalla Lega Serie A, sono stati introdotti tre nuovi orari per ogni giornata di campionato, il sabato alle 15, domenica alle 18 e lunedì alle 20.30. Tutte le partite serali si giocheranno alle 20.30 e non più alle 20.45.

14:00Raid contro Lega: Crivello, verso di me frase offensiva

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - "La frase di Rixi è offensiva e accusatoria. E' gravissima. Lo invito a rivederla. Ho sempre condannato ogni forma di violenza e di anti democrazia, è nel mio dna". Così il candidato del centrosinistra Gianni Crivello replica al segretario regionale leghista Rixi che parlando del raid incendiario al point elettorale del Carroccio a Genova aveva detto: "Questo episodio è l'ennesima dimostrazione di quanto la sicurezza a Genova sia a rischio, di come la città sia in balia di balordi che da troppi anni la sinistra e la giunta dell'assessore Crivello coccola e non reprime". "Coccolare? Sembra quasi che voglia dire che c'è commistione o convivenza - dice Crivello - è gravissimo. Rixi confonde o fa finta di non sapere che chi deve intervenire non è il Comune. Al di là di questo esprimo solidarietà alla Lega e condanno il gesto". Anche la coalizione che sostiene Crivello condanna il raid. "E' un episodio grave e vigliacco. Alla Lega Nord e ai suoi rappresentanti esprimiamo la nostra sincera solidarietà".

13:58Totti, dopo complimenti Maradona posso anche smettere

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Cosa ho pensato quando ho visto che Maradona ha detto pochi giorni fa che sono miglior giocatore che ha visto in tutta la sua vita? Che posso anche smettere". Così Francesco Totti dopo aver ricevuto al Salone d'Onore del Coni il diploma "Honoris Causa" del Master in strategie per il business dello sport, promosso dal 2005 da Verde Sport (braccio operativo nel settore sportivo del Gruppo Benetton) e dall'ateneo veneziano Ca' Foscari.

13:56Gay: al via domani l’Onda Pride, 24 cortei in tutta Italia

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Prende il via domani da Arezzo l'Onda Pride, la grande stagione dell'orgoglio lesbico, gay, bisessuale e transgender organizzata da Arcigay in rete con le altre associazioni del movimento lgbt. Ventiquattro i cortei che quest'anno attraverseranno lo Stivale, tre in più rispetto allo scorso anno e con alcune novità importanti, come ad esempio il primo Pride in Basilicata. Apre la stagione il corteo del Toscana Pride, che quest'anno sfila per la prima volta ad Arezzo: appuntamento domani, 27 maggio alle ore 15 in piazza della Libertà. Le altre tappe saranno, oltre a Potenza, Reggio Emilia, Udine, Roma, Pavia, Brescia, Torino, Varese, Perugia, Catania, Milano, Napoli, Latina, Bologna, Genova, Palermo. Cosenza, Bari, Sassari, Alba, Siracusa, Rimini e infine Gallipoli, che chiuderà l'onda il 19 agosto. "È il momento di tornare nelle strade - dice Gabriele Piazzoni, segretario di Arcigay - di ribadire il nostro orgoglio".

13:54G7: Gentiloni a leader, felici di accogliervi in Sicilia

(ANSA) - TAORMINA, 26 MAG - "Taormina è un posto che unisce cultura e natura, siamo molto felici di accogliervi qui, in Sicilia: un posto strategico nel centro del Mediterraneo": con queste parole il premier Paolo Gentiloni ha aperto la colazione di lavoro del G7 di Taormina. Gentiloni e' seduto tra Trump alla sua destra e Macron alla sua sinistra. Prima dell'inizio della colazione le immagini hanno mostrato Trump parlare a lungo con la cancelliera Angela Merkel, seduta alla sua destra.