Ultima ora

17:43Giro: Dumoulin in crisi, Quintana nuova maglia rosa

(ANSA) - PIANCAVALLO (PORDENONE), 26 MAG - Nairo Quintana è la nuova maglia rosa del 100/o Giro d'Italia di ciclismo, dopo la tappa di oggi, da San Candido (Bolzano) a Piancavallo (Pordenone), lunga 191 chilometri. Il colombiano, che aveva nella generale in distacco di 31", l'ha sfilata a Tom Dumoulin, che è stato attaccato sulla salita che portava oggi al traguardo. La tappa, da San candido a Piancavallo, è stata vinta per distacco da Mikel Landa. Lo spagnolo del Team Sky si era piazzato al secondo posto a Bormio, battuto da Vincenzo Nibali, e ieri a Ortisei, dov'è stato beffato dallo statunitense Tejay Van Garderen.

17:39Voucher: Marcon, testo presentato è una presa in giro

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Il testo presentato è una presa in giro. Si cambia il nome ma il risultato è lo stesso, anzi peggio. Non si possono prendere in giro così sia i firmatari del referendum che il Parlamento che li ha appena tolti. Dalla maggioranza una forzatura irricevibile". Lo afferma il capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana-Possibile, Giulio Marcon.

17:30L. elettorale: Di Maio, la cambiano per impedirci di vincere

(ANSA) - SIRACUSA, 26 MAG - "Non vogliono farci governare il Paese, ma non ci riusciranno. L'ultima legge elettorale, l'Italicum, era stata progettata contro di noi ed alla fine era diventata la legge che favoriva prima di tutto noi". Lo ha detto il vice presidente della Camera, Luigi Di Maio, dal palco di Floridia, in provincia di Siracusa, nel corso del suo mini tour elettorale in Sicilia alla vigilia delle elezioni amministrative. "Stanno provando a cambiare la legge elettorale perché sono sicuri che vinceremo le elezioni. In Sicilia, la maggioranza è diventata il 40% più uno - spiega - infatti il candidato a sindaco vince al primo turno se raggiunge questa quota. Ci dovremmo abituare a queste cose, perché questo è un chiaro segno di debolezza della classe politica che sta morendo e che cerca di raccattare gli ultimi spazi e soldi degli italiani prima di sparire dalla storia".

17:27Calcio: diritti tv, cinque pacchetti da almeno 1 miliardo

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Punta a incassare almeno un miliardo di euro a stagione la Lega di Serie A con la vendita nazionale dei diritti tv del triennio 2018/'21. Il bando prevede 5 pacchetti, nessuno dei quali ha tutte le partite. Gli operatori (digitale terrestre, satellitare, internet) possono concorrere per il più ricco, il D: vale minimo 400 milioni di euro, copre le gare di 12 squadre (fra cui Roma, Lazio, Torino e Fiorentina), 324 eventi di cui 132 in esclusiva. I match delle altre 8 (fra cui Juventus, Napoli, Milan e Inter, per 248 eventi) sono nei pacchetti A (satellitare) e B (digitale), che valgono 200 milioni. I pacchetti C1 e C2 per internet si dividono a metà le squadre dei pacchetti A-B: milanesi da una parte, Juve e Napoli dall'altra. Ai pacchetti principali (con un prezzo minimo superiore di circa 50 milioni rispetto al 2015/'18), Lega A e l'advisor Infront ne hanno aggiunti 7 opzionali di tipo Gold (esclusivi) e Silver (non esclusivi), con alcuni diritti tv accessori utili per integrare le dirette degli eventi.

17:18‘Ndrangheta: ‘Alto Piemonte’, chieste condanne per 112 anni

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Centododici anni di carcere: è il totale delle pene richieste, in Tribunale a Torino, dai pm Paolo Toso e Monica Abbatecola, per 15 dei 23 imputati nel processo 'Alto Piemonte', sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta nel torinese. La pena più alta, 17 anni, 1 mese e 16 giorni di carcere, è chiesta per Diego Raso, esponente della locale di Santhià. Tra gli imputati compaiono Saverio Dominello e suo figlio Rocco, capo ultrà della Juve, accusati di associazione mafiosa e tentato omicidio, per i quali la Procura ha chiesto rispettivamente 12 e 8 anni di reclusione. Alla sbarra, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, anche il tifoso bianconero Fabio Germani: per lui la pena richiesta è di 5 anni di carcere. Un filone dell'inchiesta, infatti, riguarda il tentativo della criminalità organizzata calabrese di 'infilarsi' nella curva bianconera, tramite il bagarinaggio dei biglietti delle partite della Juventus. Per uno degli imputati, i pm hanno chiesto l'assoluzione. (ANSA).

17:15Calcio: nessuna offerta per il Lecco, destinato a scomparire

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - La società Calcio Lecco 1912 scomparirà. Ad annunciarlo è stato il curatore fallimentare Mario Motta, a cui il giudice del Tribunale di Lecco, Dario Colasanti, aveva affidato la società dopo il fallimento del 6 dicembre scorso. Per lunedì 29 maggio era fissata l'asta, con una base di 30mila euro, e oggi a mezzogiorno scadevano i termini per la presentazione delle offerte. Ma alla cancelleria del Tribunale di Lecco non ne è pervenuta nessuna. Il curatore fallimentare cederà quindi il titolo sportivo e poi chiuderà la società. Sul campo, la squadra aveva conquistato domenica scorsa la salvezza nel derby-playout di Serie D contro l'Olginatese.

17:06Banche: Quagliariello, subito audizione Ghizzoni al Senato

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Come primo atto da capogruppo chiederò l'immediata calendarizzazione della mozione per l' azzeramento dei vertici Consip, promossa da "Idea" su iniziativa del collega Andrea Augello e sottoscritta da oltre 70 senatori, per la quale sono già abbondantemente decorsi i termini per la procedura d'urgenza, e solleciterò una risposta alla richiesta di audizione del dottor Ghizzoni e alla richiesta di indagine conoscitiva sul caso Etruria-Unicredit presentate in Commissione Finanze dalla senatrice Cinzia Bonfrisco, vicecapogruppo vicario di "Federazione della Libertà". Tutto ciò non ha niente a che vedere con il piano giudiziario, del quale si occupa la magistratura, ma attiene alla correttezza dei comportamenti politico-istituzionali". Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, leader di "Idea" e capogruppo di "Federazione della Libertà".