CARACAS – Contro il Messico, la nazionale venezuelana era scesa in campo con l’intenzione di continuare a scrivere la storia in questa edizione del mondiale Under 20 che si sta disputando in Corea. Nell’ultima gara della fase a gironi, la Vinotinto ha battuto per 1-0 i parietá del Messico grazie ad una rete di Sergio Códova (alla quarta rete del torneo). Fino a questo momento la nazionale che rappresenta la terra di Bolívar ha ottenuto tre vittorie in altrettante gare disputate ed ha segnato dieci reti senza subirne nessuna.

La nazionale venezuelana tornerá in campo il 30 maggio, giorno in cui sfiderá la migliore terza che uscirá da uno di questi gironi A-C-D. La gara andrá in scena sul rettangolo verde del World Cup Stadium della cittá Daejeon. Questa struttura sportiva non evoca grati ricordi ai tifosi italiani, qui gli azzurri furono battuti 2-1 dalla Corea del Sud grazie allo scellerato arbitraggio dell’ecuadoriano Bayron Moreno.

L’Italia che fino a questo momento ha collezionato una vittoria (2-0 contro il Sudafrica) ed una sconfitta (1-0 vs l’Uruguay) scenderá in campo domani, alle 7:00 del mattino, per sfidare il Giappone. La nazionale allenata da Alberigo Evani ha la qualificazione agli ottavi a portata di mano: con un risultato positivo entrerebbero nelle migliori 16 del torneo.

Il tabellino

MESSICO-VENEZUELA 0-1

Rete: Sergio Córdova (33’)

Messico (0): Abraham Isai, Diego Cortés, Edson Álvarez, Juan Aguayo, Manuel Mayorga, Pablo López (Kevin Lara 52′), Alan Cervantes, Diego Aguilar (Brayton Vázquez 39′), Carlos Antuna, Ronaldo Cisneros (Paolo Yrizar 56′) e Eduardo Aguirre. All: Marco Ruíz

Panchina Messico: Raymundo García, Claudio Zamudio, Kevin Magaña, Fernando Hernández, José Esquivel, Ulises Torres e Francisco Venegas

Venezuela (1): Wuilker Faríñez, Ronald Hernández, Williams Velásquez, Nahuel Ferraresi, José Hernández, Ronaldo Lucena, Yangel Herrera, Adalberto Peñaranda (Ronaldo Chacón 76′), Yeferson Soteldo, Sergio Córdova (Luis Ruíz 85′) e Ronaldo Peña. All: Rafael Dudamel

Panchina Venezuela: Rafael Sánchez, Joel Graterol, Eduin Quero, Christin Makoun, Jan Hurtado, Heber García, Samuel Sosa r Josua Mejías

Note: Ammoniti: José Hernández 36′ Yeferson Soteldo 45+1′ Ronaldo Peña 56′ y Williams Velásquez 69′ (VEN) Alan Cervantes 56′ (MEX). Arbitro: Jonas Eriksson (Suecia). Stadio: World Cup Stadium di Suwon

(Fioravante De Simone)