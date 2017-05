Ultima ora

21:01Calcio: Inter, Gabigol non convocato

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Mano dura dell' Inter con Joao Mario e Gabigol, che non sono stati convocati per l'ultima partita di campionato contro l'Udinese a San Siro. I due giocatori nerazzurri sono stati esclusi per aver abbandonato la panchina all'Olimpico durante la sfida contro la Lazio di domenica scorsa. Dopo la multa e gli allenamenti a parte rispetto al resto della squadra, la società, insieme a Stefano Vecchi, ha deciso di non convocarli per l'ultima partita. Assenti, loro invece per infortunio, anche Murillo, Miranda, Ansaldi e Icardi.

20:37Calcio: serie A, la Juve vince 2-1 a Bologna

(ANSA) - ROMA, 27 MAG Con un gol al 94' del 17enne Kean la Juventus vince 2-1 a Bologna l'anticipo della 38/a e ultima giornata di serie A chiudendo così il campionato a 91 punti. I padroni di casa erano andati in vantaggio al 52' con Taider, aveva pareggiato Dybala al 70'. Nell'altro anticipo del sabato l'Atalanta supera il Chievo per 1-0 (Gomez al 52') e si porta momentaneamente al quarto posto con 72 punti scavalcando la Lazio, impegnata domani sera a Crotone.

20:33Calcio: Cagliari, contro Milan addio a campionato e a S.Elia

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Addio al campionato e al Sant'Elia. Contro il Milan il Cagliari chiude i conti con stagione e campo. E da lunedì pensa al futuro: si parte dallo smontaggio delle tribune da trasferire nello stadio provvisorio. Ma saranno giorni decisivi soprattutto per le scelte sul direttore sportivo dopo i saluti di Capozucca e sull'allenatore. Rastelli sì, Rastelli no? Il mister pensa per ora solo alla partita di domani: "Domani deve essere una festa - ha detto - dentro e fuori dal campo: questi ragazzi hanno ottenuto un risultato importante: gireranno ancora tra i campi più importanti della A. Questa squadra merita un grande applauso". Il 6 a 2 con il Sassuolo? "Già alle spalle - ha precisato - ora pensiamo al Milan. Non mi aspettavo quella prestazione, alla fine ero molto deluso". Dopo il triplice fischio finale ci sarà un giro di campo di giocatori e staff. E poi? "Fra lunedì e martedì - ha ribadito - mi incontrerò col presidente e il direttore sportivo per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti". "Il mio bilancio? Ho dato tutto. Mi sento migliore di quando sono partito, mi auguro di poter andare avanti con questo progetto. Le mie sensazioni sono positive", ha sottolineato Rastelli. Chi confermerebbe di questo gruppo? Risposta del mister: "Tutti". Per la partita di domani dovrà fare a meno probabilmente di Rafael e Salamon. Al posto del portiere (sono infortunati Colombo e Gabriel) potrebbe esordire in serie A Crosta, cresciuto nelle giovanili del Milan. In panchina c'è il 2000 Daga. In bilico anche Salamon e il Cagliari si ritroverebbe praticamente con un solo centrale visto che Alves è squalificato. Problemi anche a destra perché anche Isla è stato fermato dal giudice sportivo: Rastelli per la fascia ha convocato i ragazzini Mastino e Oliveira. In attacco non c'è Sau (anche lui squalificato) ma l'ex Borriello si è ripreso e sarà in campo dal primo minuto. (ANSA).

20:32Terzo Valico: migliaia in corteo per tutela acqua e salute

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 MAG - Oltre duemila persone per gli organizzatori, più di un migliaio per le forze dell'ordine, arrivati anche dal Genovese e dalla ValSusa, hanno marciato in corteo, per circa 3 ore, ad Alessandria contro la discarica di Sezzadio, le cave per lo smarino e il Terzo Valico. In piazza anche un serpentone di una quarantina di trattori. La manifestazione, organizzata dai Comitati di base e Agricoltori della Valle Bormida, Sezzadio Ambiente, Vivere a Predosa, NoTav, ha visto la partecipazione di una ventina di sindaci dei Comuni firmatari della Convenzione per la tutela delle risorse idriche del territorio. Tra loro Enrico Silvio Bertero, sindaco di Acqui Terme. Prossimo appuntamento dei manifestanti l'8 luglio a Sezzadio per il concerto degli 'Assalti Frontali', vincitori della prima edizione del Premio Vivaio Eternot, assegnato dal Comune di Casale per aver affrontato il tema dell'amianto nella canzone 'Asbesto'. (ANSA).

20:29Migranti: fermati a Cagliari due presunti scafisti

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Uno era al timone del gommone carico di profughi, l'altro teneva la rotta con il Gps e quando sono stati soccorsi dalla nave militare inglese Echo si sono confusi con gli altri stranieri. Uno stratagemma che non è servito. Gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari e i militari del Reparto operativo aeronavale, coordinati rispettivamente dal dirigente Marco Basile e dal col. Italo Spalvieri, hanno fermato due presunti scafisti, sbarcati oggi nel porto di Cagliari assieme agli altri 280 profughi. In manette sono finiti Babacar Ndao, di 34 anni, cittadino del Senegal, che secondo quanto ricostruito dagli investigatori governava il gommone soccorso a largo delle coste della Libia, e Abdul Dosso, di 24, che aveva il compito di tenere la rotta con il Gps. I due sono stati individuati grazie alle testimonianze degli altri profughi. (ANSA).

20:24G7: scontri alla manifestazione a Giardini Naxos

(ANSA) - GIARDINI NAXOS, 27 MAG - Scontri tra manifestanti 'No G7' e polizia stanno avvenendo a Giardini Naxos. Cariche della polizia e lancio di lacrimogeni si sono verificati quando il corteo degli antagonisti non si è fermato dove era prevista la conclusione del percorso, avanzando verso lo schieramento delle forze dell'ordine. I manifestanti hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine, che avevano schierato blindati per ostruire il passaggio.

20:19Tennis: Wta Strasburgo, vittoria Stosur

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - L'australiana Samantha Stosur ha vinto il torneo Wta di Strasburgo (250 mila dollari di montepremi, terra rossa), in Francia, battendo in finale la connazionale - ma nata a Mosca - Daria Gavrilova in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-3. L'incontro è durato due ore e 46 minuti. L'olandese Kiki Bertens si è invece aggiudicata il torneo di Norimberga (250mila dollari di montepremi, terra rossa) in Germania superando in finale per 6-2 6-1 in 56 minuti la ceca Barbora Krejcikova, partita dalle qualificazioni.