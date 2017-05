Ultima ora

15:09Giro: parte la crono-verità, Fonzi scattato dalla pedana

(ANSA) - MONZA (MONZA-BRIANZA), 28 MAG - E' partita la crono-verità che assegnerà il 100/o Giro d'Italia di ciclismo, dall'autodromo di Monza verso piazza Duomo, a Milano, per un totale di 29,3 chilometri. Il primo a scattare dalla pedana è stato l'ultimo della classifica generale, Giuseppe Fonzi (Wilier Triestina). L'ultimo corridore a partire sarà il colombiano Nairo Quintana (Movistar), in maglia rosa, intorno alle 16,56.

15:08F1: Monaco, Alonso da Indy saluta Button “ti guardo in tv”

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Siparietto intercontinentale inatteso tra Fernando Alonso e Jenson Button, sostituto sulla McLaren dello spagnolo che alla gara di Montecarlo ha preferito un'avventura a Indianapolis. Quando l'inglese era pronto per il giro di ricognizione, gli è giunta via radio la voce di Alonso, che alle 18 italiane sarà alla partenza della 500 Miglia: "Amico, sono qui a guardare la tua gara in tv. Buona fortuna e vedi di portare a casa la macchina..". "Grazie e sta tranquillo - ha risposto ridendo Button -. Al massimo faccio la pipi' dentro!".

15:06Giro: in migliaia da Monza a Milano, è festa rosa

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Alla notizia della partenza dall'Autodromo di Monza del primo corridore dell'ultima tappa del Giro d'Italia numero 100, un boato si è levato dalla folla di migliaia e migliaia di appassionati e di curiosi presenti sin da stamani in piazza Duomo a Milano. Gli ingressi al quadrilatero di fronte alla cattedrale sono presidiati dalla forze dell'ordine, le fermate della metropolitana della stazione Duomo sono state chiuse per ragioni di sicurezza. L'arrivo dei corridori è davanti alle tribune poste in corso Vittorio Emanuele II, di fronte all'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele. Previsto un giro d'onore proprio intorno alla piazza. A migliaia e migliaia le persone lungo i trenta chilometri dell'ultima tappa, dall'autodromo di Monza a piazza Duomo a Milano.

15:01Boldrini a Ventotene, liberare progetto Ue da zavorre

(ANSA) - VENTOTENE, 28 MAG - Occorre "liberare il progetto europeo dalle zavorre dei Paesi che mettono i loro egoismi al primo posto" e il messaggio all'"Europa è quello di guardare al futuro riprendendo da qui il percorso che è stato interrotto". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini a Ventotente liberando simbolicamente dalla zavorra una mongolfiera con le stelle dell'Unione. "In cielo - ha scandito Boldrini - non ci sono muri". E ha aggiunto: "l'Europa avrà un futuro se saprà mantenere uno spazio libero, senza muri e senza paura".

14:58Salvini, Bossi lascia? Non caccio nessuno, farà scelta

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Bossi dice che una Lega così è da chiudere? "Io porto rispetto per quello che ha fatto in passato e farà nel futuro ma vedo che lui continua a insultarmi. Per me l'Italia bella è quella del Nord e del Sud e penso che debba vincere alcune partite tutta insieme". Così Matteo Salvini all'Intervista di Maria Latella su SkyTg24. Se Bossi lascia la Lega lei lo ferma? "Io non caccio nessuno e porto riconoscenza per chi ha fatto tanto ma se non gli piace questa lega o io farà la sua scelta".

14:57Voucher: Brunetta, voteremo a favore anche al Senato

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Forza Italia voterà a favore dei Voucher e anche al Senato". Lo dice a Radio Radicale il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta "Io penso - prosegue - che in Parlamento ci stia una maggioranza non politica, cioè non di fiducia a questo governo ma una maggioranza fattuale che è dalla parte delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori e quindi penso che ci possa essere una maggioranza anche al Senato, noi voteremo a favore anche al Senato. Dopodiché se la veda la sinistra al suo interno, agli amici di Articolo 1 - Mdp ricordo che si sono votati il Jobs Act e quindi hanno ingurgitato rospi peggiore di questo".

14:50Blue Whale: Polizia salva studentessa 14enne a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 28 MAG - Sul suo profilo Facebook aveva postato una propria foto in cui erano evidenti le lesioni che si era procurata a un braccio in quello che costituisce uno dei primi passi del notorio 'gioco del suicidio' ribattezzato 'Blue Whale'. La Polizia è però riuscita a intervenire subito e a evitare peggiori conseguenze per la ragazza. Protagonista di quanto verificatosi nei giorni scorsi nel Ravennate, è una studentessa di 14 anni. Ed è stata proprio la scuola ad avvisare la famiglia della giovane: la segnalazione è poi giunta agli agenti della Polizia Postale di Bologna che - come riportato dalla stampa locale - si stanno occupando del caso per identificare eventuali responsabili. Sulla 14enne, che sta bene, la famiglia ha adottato tutte le dovute precauzioni per tutelarne l'incolumità. Nelle fasi iniziali del 'Blue Whale' - ha spiegato la Polizia - tramite Internet vengono fatte una serie di richieste crescenti alla vittima tra cui atti di autolesionismo da fotografare e postare in Rete.