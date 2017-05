Ultima ora

19:52Calcio: addio Totti, in campo al 9′ st di Roma-Genoa

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Francesco Totti in campo per la sua ultima partita con la Roma. Il n.10 giallorosso e' entrato al minuto del secondo tempo, con le due squadre sull'1-1, sostituendo Salah. La Curva Sud ha salutato l'ingresso del n.10 esponendo uno striscione con sopra scritto: "Del calcio moderno hai vinto la grande battaglia: 25 anni con la stessa maglia".

19:45Calcio: Pellegri, primo gol di un classe 2001 in Serie A

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Nel giorno in cui Francesco Totti dà l'addio alla Roma come calciatore, un ragazzo nato nell'anno dell'ultimo scudetto dei giallorossi, il 2001, segna il suo primo gol in Serie A: proprio all'indomani del primo gol di un classe 2000, quello dello juventino Moises Kean a Bologna. Oggi è toccato ad un ragazzino ancora più giovane, Pietro Pellegri, che al 3' di Roma-Genoa, alla sua prima presenza da titolare nei rossoblù, ha portato gli ospiti in vantaggio segnando la sua prima rete in Serie A all'età di 16 anni, due mesi e un giorno (è nato il 17 marzo 2001). La sua non è tuttavia un record di precocità, perché ancora meglio fece l'attaccante romanista Amedeo Amadei che, contro la Lucchese nel maggio '37, quando non aveva ancora 16 anni (era nato nel luglio 1921), segnò quello che rimane il gol più "giovane" nella storia della A. Pellegri ha comunque eguagliato Amadei il 22 dicembre scorso quando, subentrando nel match con il Torino, ha esordito in A alla stessa età del romanista, ovvero 15 anni e 280 giorni.

19:38Alpinismo: 2 volte su Everest in 7 giorni, impresa spagnolo

(ANSA) - AOSTA, 28 MAG - In una settimana ha scalato due volte l'Everest alla ricerca del nuovo record di velocità in salita dal versante nord. Protagonista della formidabile performance è lo spagnolo Kilian Jornet Burgada, ventinovenne catalano, già autore di primati sul Monte Bianco, sul Cervino, sul McKinley e sull'Aconcagua. Lo scorso 21 maggio è partito dal monastero di Rongbuk, a 5.100 metri, ha raggiunto la cima a 8.848 metri di quota ed è tornato al campo base avanzato a 6.500 metri in 26 ore (gli alpinisti normalmente ci impiegano 4-5 giorni). Ieri è ripartito dal campo base avanzato e, nonostante il forte vento, in 17 ore è arrivato in vetta, prima di far rientro a valle. In entrambi i casi non ha usato ossigeno supplementare. Ha quindi sfiorato il "record" di salita dal versante Nord che appartiene all'austriaco Christian Stangl: 16 ore e 42 minuti nel 2006. Dal 2012 Jornet Burgada è impegnato nel progetto Summits of my Life con l'obiettivo di migliorare i record su alcune fra le più alte montagne della Terra. (ANSA).

19:37Bimbo morto per otite: indagati medico e genitori

(ANSA) - CAGLI (PESARO URBINO), 28 MAG - Perquisizione nella notte a casa del dottor Massimiliano Mecozzi, a Fano: sequestrati farmaci, telefoni, computer e ricettari. Gli è stata notificata l'informazione di garanzia per omicidio colposo per la morte del piccolo Francesco, di 7 anni, deceduto all'ospedale Salesi di Ancona per un'otite tratta solo con farmaci omeopatici. Indagati anche i genitori del bambino: non sono stati perquisiti, ma i carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro hanno prelevato nella loro casa a Cagli farmaci e telefoni, notificando loro l'informazione di garanzia. Domani verrà eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, a cui sono stati prelevati degli organi che hanno salvato altri tre bimbi. L'indagine è condotta dalla Procura di Urbino.

19:33Giro: Nibali, di più non potevo fare

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Ci ho provato, ma più di questo non potevo fare: ieri abbiamo cercato di attaccare e anche l'altro ieri lo abbiamo fatto, però le energie erano quelle e le crono sono state un po' l'ago della bilancia di questa corsa. In un paio di tappe mi sono mancate le gambe, ho perso quei 30-40 secondi sul Blockhaus che, insieme con Oropa, sono state le mie giornate no; è stato un Giro molto livellato". Lo ha detto Vincenzo Nibali, commentando l'esito del suo Giro d'Italia. "Le parole che si sono dette l'altro giorno - ha poi aggiunto il corridore del team Bahrain-Merida a proposito della polemica con Tom Dumoulin - sono state generate dalle sue dichiarazioni; sapevamo che era lui il più forte a cronometro ed ha dimostrato di meritare la vittoria".

19:05Totti: Baldissoni, come in campo non avrà un ruolo fisso

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il contratto da dirigente di Francesco Totti sarà valido anche se dovesse continuare a giocare? "Sì - risponde a Premium Sport il dg della Roma Mauro Baldissoni - Ma queste sono cose secondarie. Se dovesse scegliere di continuare a giocare è libero di farlo, ma in qualsiasi momento Totti avrà le porte aperte. Francesco sta vivendo una fase delicata della sua vita e noi dobbiamo stargli vicino senza alimentare polemiche che non esistono. Questa giornata è speciale, vivremo emozioni molto intense: per noi che l'abbiamo visto giocare fin dall'inizio, ci sarà una vena di tristezza, ma dev'esserci anche la felicità di trasferire a un campione come Totti tutto il nostro affetto". Definito il ruolo proposto? "Sì, a parte che, così come in campo, Totti non avrà un ruolo fisso: speriamo che faccia il Totti anche da dirigente. Abbiamo parlato più volte, mostrandogli le aree in cui potrà intervenire; dovrà imparare un nuovo lavoro, ma non lo andremo certo a chiudere in un recinto con un titolo attaccato all'armadio".

19:04Calcio: Fassone “nessun giallo,Milan aspetta risposta Gigio”

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - La trattativa fra il Milan e Gianluigi Donnarumma "non è una partita a scacchi, né un giallo". Lo ha spiegato l'ad rossonero Marco Fassone, chiarendo che il portiere "è stato il primo giocatore incontrato" dalla nuova dirigenza per parlare di rinnovo: "stiamo facendo ragionevoli sacrifici per trattenerlo, ci aspettiamo una risposta". Dopo l'ultima partita del campionato, persa a Cagliari, Fassone ha parlato anche di Vincenzo Montella, pure lui con un contratto in scadenza nel 2018. "Montella è certamente il nostro allenatore del prossimo anno - ha dichiarato -. Si lavora molto bene con Vincenzo. Sono convinto che sarà l'allenatore che ci riporterà in alto".