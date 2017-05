Ultima ora

00:04Totti: Zeman, oggi non è stata una festa ma una tragedia

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Mi spiace per Totti, perché non è stato lui a decidere. E oggi, anziché una festa, è stata una tragedia. Oggi gli consiglierei di continuare a giocare: lui ha ancora voglia. In Italia no, bisogna vedere se fuori troverà una squadra adatta alle sue qualità". Così Zdenek Zeman a Premium Sport sull'addio di Francesco Totti alla maglia giallorosa.

00:01Basket: semifinali playoff, Venezia-Avellino 88-77

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - L'Umana Reyer Venezia risponde alla sconfitta in gara-1 di semifinale dominando la Sidigas Avellino: l'88-77 finale, infatti, è frutto del relax con cui Venezia ha chiuso la gara, che aveva portato sull'88-65. A trascinare i veneziani è stato l'mvp Peric (23 punti), ma ha pagato anche la scelta di coach De Raffaele di inserire nel quintetto un centro di peso come Batista. Venezia, infatti, ha dominato anche a rimbalzo: 39-23 il conto. Avellino, invece, ha dovuto fare i conti con la serata negativa di Ragland, fermatosi a 5 punti in 19 minuti in campo, quando la sua squadra ha subìto un parziale negativo di 18 punti rispetto agli avversari. Avellino ha provato più volte a riavvicinarsi nel punteggio, ma non è mai scesa sotto i quattro punti di ritardo, soffrendo l'intensità difensiva e il dinamismo offensivo dell'Umana Reyer, che ha mandato in doppia cifra ben cinque giocatori: oltre a Peric, anche Haynes (13), Ejim (11), Batista e McGee (entrambi 10 punti personali). Martedì, ad Avellino, gara-3.

23:50Calcio: Roma, per Emerson rottura del crociato

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: questa la diagnosi riscontrata ad Emerson Palmieri, infortunatosi oggi nel primo tempo dell'ultima di campionato tra Roma e Genoa. Il terzino giallorosso, peraltro, era stato appena convocato dal ct Ventura in azzurro, ma dovrà rimandare il suo esordio con l'Italia. Domani sarà operato a Villa Stuart, a Roma.

23:49Dante: Gifuni legge Paradiso dalla Torre di Pisa

(ANSA) - PISA, 28 MAG - Finale ad effetto per "Danteprima", la manifestazione dedicata a Dante Alighieri, con l'attore Fabrizio Gifuni che ha letto alcuni canti del Paradiso dall'alto della Torre pendente di Pisa. Quello di stasera è stato l'ultimo appuntamento con la rassegna che Pisa, capitale dantesca, dedica a Dante in vista delle celebrazioni per il settecentenario dalla morte del sommo poeta nel 2021. (ANSA).

23:46Pallavolo: verso la World League, all’Italia la Vesuvio Cup

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Con due vittorie su due, la Nazionale italiana di pallavolo maschile si aggiudica la prima edizione della Vesuvio Cup, torneo triangolare disputato a Napoli. Dopo aver sconfitto ieri l'Argentina 3-1, oggi i ragazzi del ct Blengini hanno battuto con lo stesso risultato il Giappone: 25-17, 11-25, 25-15, 25-22. Il gruppo azzurro si ritroverà a Pesaro martedì sera per riprendere la preparazione in vista del primo weekend di World League, da venerdì a domenica, con le gare contro Brasile, Polonia e Iran.

23:34Calcio: Serie A, Crotone salvo ed Empoli in B

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - La Serie A 2016/'17 va in archivio con l'ultimo verdetto sulla retrocessione: Crotone salvo al termine di una rimonta in classifica cui in pochi credevano; retrocede, fra mille rimpianti, l'Empoli che, nella giornata decisiva perde con il già condannato Palermo. Risultati gare delle 20:45: Crotone-Lazio 3-1 (14' e 60' Nalini; 22' Falcinelli; 26' rig. Immobile); Fiorentina-Pescara 2-2 (15' Caprari; 65' Bahebeck; 66' Saponara; 85' Vecino); Inter-Udinese 5-2 (5' e 54' Eder; 18' Perisic; 36' Brozovic; 76' Balic; 78' aut. Angella; 92' Zapata); Palermo-Empoli 2-1 (76' Nestorovski; 84' Bruno Henrique; 87' Krunic); Torino-Sassuolo 5-3 (6' Boye; 14', 40' e 81' rig. Defrel; 22' Baselli; 46' pt De Silvestri; 57' Iago Falque; 79' Belotti). Classifica: Juventus 91; Roma 87; Napoli 86; Atalanta 72; Lazio 70; Milan 63; Inter 62; Fiorentina 60; Torino 53; Sampdoria 48; Cagliari 47; Sassuolo 46; Udinese 45; Chievo 43; Bologna 41; Genoa 36; Crotone 34; Empoli 32; Palermo 26; Pescara 18. Capocannoniere: Dzeko (Roma), 29.

23:21Calcio: Roma, Perotti chiede scusa al Genoa

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Diego Perotti chiede scusa ai suoi ex tifosi rossoblù per l'esultanza seguita al suo gol del 3-2 che è valso il secondo posto in classifica: "Chiedo scusa ai tifosi del Genoa - le parole dell'argentino a Roma Channel - Non avrei mai esultato così se oggi non fosse stato troppo importante il mio gol. E poi Francesco (Totti, ndr) meritava di vincere questa partita. Potrò raccontare a mio figlio di aver giocato al fianco di uno dei migliori giocatori al mondo: al calcio non posso chiedere di più".