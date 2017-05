Ultima ora

10:40Tennis: Roland Garros, dopo la Vinci, fuori anche la Giorgi

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Dopo Roberta Vinci, niente da fare anche per Camila Giorgi al Roland Garros: la 25enne marchigiana, numero 93 Wta, mai oltre il secondo turno nello Slam francese, è stata battuta 6-2, 6-3 dalla francese Oceane Dodin, numero 56 del mondo. Nel tabellone femminile restano le altre due azzurre Francesca Schiavone (numero 78 Wta, sfiderà oggi la spagnola campionessa in carica Garbine Muguruza, numero 5 e quarta favorita del seeding) e Sara Errani (numero 91, qualificata, affronterà sempre oggi la giapponese Misaki Doi, numero 58).

10:38Totti:Boniek’consiglio andare in America a imparare inglese’

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - ''Purtroppo il tempo passa per tutti, spero che nella sua nuova vita trovi grandi soddisfazioni''. Parola di Zibì Boniek sull'addio di Francesco Totti alla Roma ai microfoni di Radio Anch'io lo sport: ''non credo che abbia difficoltà di stare in un mondo nuovo, io gli avrei consigliato di andare due anni in America a imparare l'inglese e poi tornare. Ieri è stato toccante, se la Roma non avesse segnato all'ultimo minuto l'atmosfera sarebbe stata più triste''. Poi Boniek parla della gestione dell'ultimo anno di Totti da parte dell'allenatore della Roma: ''Spalletti ha il dovere e diritto di portare la nave al traguardo anche se ha penalizzato Totti nel finale di campionato. Certo a Milano sul 3-1 doveva farlo entrare, ma non era facile gestire il tramonto di Francesco. Mi dispiace che Spalletti vada via e gli faccio un 'in bocca al lupo' ''. Di Francesco è l'allenatore giusto per la Roma? ''Andrà bene - sostiene l'ex giocatore polacco - se avrà intorno le persone giuste intorno''

10:35Calcio: in Tunisia prima Coppa del Mondo delle Leggende

(ANSA) - TUNISI, 29 MAG - La Tunisia ospiterà dal primo al 5 dicembre prossimo, la prima edizione della Coppa del Mondo delle Leggende del calcio. Un torneo con 8 o 12 squadre nazionali, composte da vecchie glorie internazionali del calcio che si affronteranno in diverse partite da 60 minuti di durata, a Tunisi (Radès), Sousse e Monastir. Si tratta di un'iniziativa sostenuta dalla Fifa, dal ministero tunisino dello Sport e dalla Federazione calcio tunisina (Ftf). Lo ha annunciato a Tunisi il comitato organizzativo della manifestazione in una conferenza stampa che ha visto la presenza di star planetarie del calcio come Sonny Anderson, Marcel Dessailly, Michel Salgado e Gianluca Zambrotta. Il ministro dello Sport tunisino, Majdouline Cherni, ha dichiarato che la Coppa del Mondo delle Leggende del calcio "porterà al mondo messaggi di amicizia e di fraternità da parte della Tunisia, terra di tolleranza e pace". Altre conferenze di presentazione della manifestazione avranno luogo prossimamente a Parigi e Londra.

10:28Calcio:Milan,Fassone, Donnarumma? ‘C’è speranza trattenerlo’

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - ''Il ritorno in Europa League è un passaggio fondamentale per tornare a grandi livelli e nel calcio che conta il prima possibile''. L'amministratore delegato del nuovo Milan 'cinese', Marco Fassone, fa un bilancio alla fine del campionato guardando all'immediato futuro del club rossonero e al calcio mercato, in particolare per quanto riguarda il portiere Donnarumma: ''c'e' la speranza di trattenerlo, il desiderio nostro è di trattenerlo e siamo disponibili a fare ogni sforzo, dai suoi occhi trapela la volontà di restare. Ma se andasse via stiamo già pensando ad un piano B''. E il possibile arrivo di Morata? ''Per il resto tra poco vedrete i nomi nuovi. Ci stanno mettendo a disposizione un budget importante, ma dobbiamo cercare di spenderlo bene. E' possibile che uno o due giocatori di quel livello possano arrivare. Per la difesa prenderemo due giocatori nuovi''. Parlando del campionato Fassone: ''Juve Napoli e Roma sono lontane attualmente, ma ho trovato una super macchina pronta che va rimessa in corsa''.

10:21Grecia: morto a 98 anni ex premier Konstantinos Mitsotakis

(ANSA) - ATENE, 29 MAG - L'ex premier greco Konstantinos Mitsotakis è morto a 98 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia attraverso una breve nota in cui spiega che Mitsotakis si è spento "circondato dalle persone che amava e da quelle che lo amavano". Nato il 18 ottobre 1918, Mitsotakis è stato un fervente politico per circa 60 anni. Ha guidato il partito conservatore Nea Dimokratia dal 1984 al 1993 ed è stato primo ministro dal 1990 al 1993. Ha guidato anche il ministero delle Finanze e quello degli Esteri. E' il padre dell'attuale leader di Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, che guida l'opposizione. Sua figlia maggiore, Dora Bakoyannis, è stata stata la prima donna sindaco di Atene, oltre ad aver ricoperto l'incarico di ministro della Cultura e poi degli Esteri.

09:45Calcio: Mihajlovic il futuro è Torino, se Cairo vuole resto

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - "Ho rivisto il mio Toro, oggi abbiamo giocato bene". Soddisfatto della prova del suo Torino il tecnico granata Mihajlovic dopo il 5-3 con cui ha superato il Sassuolo: "Il nono posto finale è giusto - aggiunge il tecnico serbo - con meno alti e bassi e più punti in trasferta avremmo lottato per l'Europa League". Per il futuro Mihajlovic ha le idee chiare: "Della nostra rosa credo che le conferme saranno 12 o 13, a parte prestiti e giovani che andranno in prestito. Belotti? Ci auguriamo che rimanga con noi, ma con la testa giusta. Se dovesse andare via arriveranno tanti soldi, ma non si può comprare tutto: è difficile trovare giocatori come lui". Ancora con il tecnico serbo in panchina: "Se Cairo mi ha confermato non ci dovrebbero essere problemi anche perché si sa che i contratti lasciano il tempo che trovano". Chi invece dovrebbe cambiare aria, è il tecnico del Sassuolo, Eusebio Di Francesco. "Domani incontrerò Carnevali per capire quale sarà il futuro: ho due anni di contratto, ho una clausola".

09:37Australia: disavventura per pescatore, squalo salta in barca

(ANSA) - SYDNEY, 29 MAG - Brutta avventura per un pescatore in Australia, che si è visto saltare dall'acqua nella sua barchetta un grande squalo bianco di oltre due metri e mezzo. E' accaduto a Terry Selwood di 73 anni, che stava pescando al largo di Evans Head a nord di Sydney, e se l'è cavata con una ferita al braccio. "Ho intravisto un turbinio di qualcosa che saltava dall'acqua dentro la barca", ha detto Selwood alla radio nazionale Abc. "Si è lanciato sopra il motore ed è atterrato in coperta. Era lungo due metri e 700 e circa 200 chili, e la mia barca misura 4 metri e mezzo di lunghezza". "La pinna pettorale dello squalo mi ha colpito all'avambraccio e mi ha gettato a terra", ha detto ancora. "Ero lì carponi e ci guardavamo negli occhi e poi ha cominciato a ballare e a scuotersi e sono riuscito appena a calarmi nella stiva. Perdevo sangue, ero scioccato, non potevo registrare cosa era successo", ha aggiunto. Selwood ha raggiunto la radio e ha chiamato il soccorso marino a Evans Head. Un equipaggio è accorso a salvarlo