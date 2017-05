Ultima ora

12:17Spagna: sciopero generale taxi contro Uber e Cabify

(ANSA) - MADRID, 30 MAG - Taxi in sciopero oggi in tutta la Spagna per protestare contro la concorrenza di Uber e Cabify. A Barcellona i tassisti hanno deciso di fermarsi per 24 ore, a Madrid per 12, denunciando la "concorrenza sleale" delle nuove compagnie. Una grande manifestazione di protesta è prevista nella capitale spagnola questo pomeriggio, dalla Glorieta di Atocha a Plaza de Neptuno, vicino al Congresso dei deputati. Lo sciopero dei taxi provoca disagi per i viaggiatori in particolare nei principali aeroporti del paese come Barajas a Madrid e El Prat a Barcellona.

12:04Cannabis: protesta dei Radicali contro Regione e Parlamento

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Con le consuete matitone e un banchetto pieno di semi di cannabis, il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, e alcuni militanti radicali sono tornati davanti alla sede del Consiglio Regionale della Lombardia per chiedere di interrompere "la violazione della legge che impone che vengano discusse le nostre proposte di iniziativa popolare" per la regolamentazione della cannabis terapeutica e per istituire il registro del testamento biologico. La protesta di Cappato non è solo contro la Regione, ma soprattutto contro il Parlamento italiano "che non si assume la responsabilità di decidere" sulla legalizzazione del consumo e della coltivazione della marijuana, nonostante sia stata depositata una proposta di legge sottoscritta da oltre 60.000 cittadini e depositata lo scorso novembre. Per questo, dalla scorsa settimana, ha iniziato a inviare semi di cannabis attraverso il suo sito a chi ne fa richiesta, "con un invito a delinquere, compiendo un gesto di disobbedienza civile". (ANSA).

11:52Calcio: Moratti, con Berlusconi amicizia sincera

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Essere presidente di una squadra di calcio come l'Inter è stato un privilegio e anche un'avventura. E tutto ciò è stato ancora più bello perché dall'altro lato c'era una persona coraggiosa, con cui c'era anche una 'solidarietà di spesa'. Quindi sono rimasto sempre sinceramente affezionato a Silvio perché vivevamo le stesse preoccupazioni, le stesse paure ma anche lo stesso coraggio di andare avanti, la tenacia e il senso del dovere. È quello che ti tiene attaccato e collegato alla squadra anche quando le cose ti direbbero 'ma chi me lo fa fare'. Tutto ciò ha instaurato tra di noi un'amicizia, nata ancora prima di Inter e Milan, che poi si è rafforzata". Così Massimo Moratti ha parlato del suo rapporto con Silvio Berlusconi, durante la cerimonia di consegna del premio speciale Rosa Camuna 2017 assegnato dal governatore lombardo Roberto Maroni ai due ex presidenti di Inter e Milan.

11:48Canoa: slalom, da giovedì gli Europei

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Dopo l'esaltante weekend per la canoa italiana, con le 5 medaglie di bronzo della paracanoa e l'argento conquistato da Susanna Cicali e Francesca Genzo nella finale del K2 200 in coppa del mondo a Szeged, in Ungheria, è tempo nuovamente di tornare in acqua. A farlo saranno in questo weekend gli specialisti della canoa slalom impegnati nei campionati europei assoluti in programma a Tacen, in Slovenia, tra le acque del fiume Sava. Dieci i canoisti italiani in gara, guidati dai direttori tecnici Daniele Molmenti e Ettore Ivaldi: nel K1 maschile spazio a Giovanni De Gennaro - che ha gareggiato alle Olimpiadi di Rio 2016 - Zeno Ivaldi e Jakob Weger. Nel C1 toccherà a Raffaello Ivaldi, Roberto Colazingari e Stefano Cipressi. Nel C2 in azione Pietro Camporesi e Niccolò Ferrari mentre nel kayak femminile saranno due le italiane al via: Stefanie Horn e Clara Giai Pron.

11:29Fondi rappresentanza Durnwalder, attesa sentenza appello

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - E' attesa in giornata in tribunale a Bolzano la sentenza del processo d'appello sui fondi di rappresentanza dell'ex governatore altoatesino Luis Durnwalder. In prima istanza era stato assolto dall'accusa di peculato, ieri il pm ha chiesto una condanna a due anni e mezzo. "Ho amministrato questa provincia sempre rispettando le leggi e sempre con il buonsenso", ha detto questa mattina l'ex presidente durante una dichiarazione spontanea in tribunale. "E' incomprensibile per me che ora, che sono andato via, tutto sarebbe stato sbagliato. Casomai lo potevano dire prima", ha aggiunto. Durnwalder ha difeso i contributi dati da lui "a qualche associazione di volontariato, a qualche vedova e a qualche bambino in difficoltà". "Ci sono - ha aggiunto - casi singoli dove la legge non arriva, dove uno deve dare un segnale di solidarietà. L'ho fatto perché la mia amministrazione non si è mai basata esclusivamente sulle parole, ma ha sempre agito anche con il cuore", ha concluso l'ex governatore.

11:21Calcio: Berlusconi, contro Real Madrid ‘forza Juventus’

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Io per antica educazione voluta da mio padre ho sempre tifato Inter quando era impegnata con altre squadre o in match internazionali. E la stessa cosa farò, sapendo di suscitare dispiacere a qualcuno, con la Juventus che incontrerà il Real Madrid. Forza Juventus". Così Silvio Berlusconi prima di ricevere il premio Rosa Camuna insieme a Massimo Moratti da parte del presidente della Lombardia, Roberto Maroni.

11:18L.elettorale: Berlusconi, fosse per me sbarramento 8%

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Alcuni giornali "hanno sostenuto che Berlusconi è in disaccordo con la soglia di sbarramento del 5 per cento: è esattamente il contrario, fosse per me la porterei all'8 per cento": lo ha detto stamani Silvio Berlusconi alla cerimonia per la consegna della Rosa camuna in Regione Lombardia.