Ultima ora

14:38Calcio: Mancini, lo Zenit? Ci sono buone possibilità

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Con i dirigenti dello Zenit ci siamo visti e conosciuti. Al momento c'è questo, poi vedremo nei prossimi giorni. Possibilità di trasferirsi in Russia ce ne sono". Roberto Mancini non smentisce le indiscrezioni che danno per fatto il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo, alimentate anche da una foto che lo ritrae con Alexei Miller, Ceo di Gazprom, società proprietaria del club. "Se ho chiesto consigli a Spalletti sullo Zenit? No, non ho chiesto niente. Al momento non c'è niente", ribatte Mancini, oggi al circolo Canottieri Aniene a Roma in occasione dei premi Ussi. "Ho visto l'addio di Francesco Totti alla Roma ed è stato molto bello. I tifosi sono stati commoventi ed è giusto così per uno come lui che ha giocato tutta la vita con la stessa maglia Capisco tante persone che erano allo stadio e si sono commosse. Capisco anche la sua emozione perché non è semplice, poi lui sa cosa deve fare. Ognuno deve essere libero di smettere quando se la sente".

14:35Dà del viado a Belen, Nina Moric a giudizio per diffamazione

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Che non sia mai corso buon sangue tra Nina Moric e Belen Rodriguez, due ex di Fabrizio Corona, non è un mistero. Ma adesso la 'guerra' tra la modella di origine croata e la sua 'rivale' è finita nelle aule di giustizia. Infatti la Moric, che dall'ex paparazzo ha avuto un figlio, è stata mandata a processo dal gip di Milano per aver dato del 'viado' a Belen e già il prossimo 7 luglio si aprirà il dibattimento per diffamazione. Secondo il capo di imputazione la modella durante una intervista alla Zanzara, programma trasmesso da Radio24, avrebbe offeso la reputazione della showgirl argentina "confermando di averla definita su alcuni social network 'viado'" e aggiungendo al microfono "non è una bella persona come tutti credono...perché quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda...mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva cinque anni, lei mi minacciava di morte... minacciava che portava via lei mio figlio". Belen, che aveva sporto querela, è ora parte offesa.

14:21Calcio: Crotone, Falcinelli saluta

(ANSA) - CROTONE, 30 MAG - "A mia figlia adesso leggerò una nuova e bellissima favola, quella del Crotone". É bastato un anno e si è creato un legame fortissimo tra Diego Falcinelli ed il Crotone. Lui con i suoi 13 gol, ha permesso alla squadra rossoblù di restare in Serie A. Falcinelli - in partenza per raduno di Coverciano in vista dell'amichevole col San Marino - tornerà alla sua società di appartenenza, al Sassuolo, e con un post su Facebook ha salutato i tifosi e la città. "Porterò per sempre nel cuore - scrive tra l'altro - questa città, tutte le persone che anche per un solo istante mi hanno regalato qualcosa. Gli anni passeranno, la distanza magari sarà tanta o magari nulla, magari tornerò ancora qui, chissà. Ma voi sarete sempre dentro di me e nel mio cuore: dalla prossima settimana prima di dormire a mia figlia racconterò una bellissima favola, nuova, appena scritta: la favola del Crotone e di Crotone. Per sempre, Diego Falcinelli 11".

14:18Calcio: Spalletti, lascio una Roma forte

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Lascio una Roma forte, che ha fatto quasi tutto bene, nel lavoro collettivo. Non sempre tutti hanno remato dalla stessa parte": sono le parole di commiato di Luciano Spalletti da tecnico della Roma. "Ho sempre lavorato con coerenza: alle volte ho usato parole forti, ma perche' in quel momento serviva così. I fischi che ho preso domenica io non li merito. Li avevo sentiti già prima, percheè non nascono da me ma da chi ha voluto creare una divisione tra me e Totti che non esiste", ha aggiunto Spalletti. "Ora Totti non c'è più e questa divisione deve essere superata - ha precisato - Io e Francesco continueremo a rispettarci, a stimarci reciprocamente se poi parla qualche ventriloquo...certe cose sono dispiaciute soprattutto a me. Ma io vado dritto per la mia strada".

14:14Migranti: protesta a Vibo Marina, bloccata strada

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 30 MAG - Un gruppo di migranti, ospiti di una struttura di accoglienza, ha occupato stamattina una delle vie principali di Vibo Marina impedendo, così, il transito dei veicoli. La manifestazione é stata attuata, secondo quanto si é appreso, in segno di protesta contro le condizioni in cui versa il centro in cui sono ospitati i migranti. Sul posto si sono recati i carabinieri ed i vigili urbani nel tentativo di convincere i migranti a sospendere la protesta, che sta provocando notevoli disagi al traffico cittadino. (ANSA).

14:03Calcio: serie A, cinque fermati per un turno

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Cinque squalificati per una giornata e una ammenda di 15mila euro inflitta alla Sampdoria per i "cori insultanti" nei confronti dei sostenitori del Napoli. sono le decisioni del giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite dell'ultima giornata di campionato giocata domenica scorsa. Tra i calciatori espulsi, fermati per una giornata Federico Chiesa (Fiorentina), Gabriel Paletta (Milan) e Bartolomeu Quissanga (Lazio). Tra i non espulsi, squalificati per un turno Giuseppe Bellusci (Empoli) e Lucas Boye (Torino). Il giudice sportivo ha poi inflitto 15mila euro di ammenda alla Sampdoria "per avere la maggioranza dei suoi sostenitori, assiepati nelle gradinate, nel corso della gara, più volte intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della Soc. Napoli". Ammenda di 2000 euro all'Inter "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa sette minuti".

13:54Calcio: Berlusconi, Milan? Non ho trovato risposte

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Oggi nessun italiano da solo può mettersi in concorrenza con i grandi club europei. Ho cercato a Milano persone che potessero condividere lo sforzo finanziario di sostenere il Milan. Non c'è stata una sola risposta positiva. Allora ho cercato in Italia ma anche qui nessuna risposta positiva". Così Silvio Berlusconi ha parlato della cessione del Milan a una cordata cinese, durante la cerimonia dei premi Rosa Camuna. "Io e Massimo Moratti siamo stati costretti a lasciare perché ormai il calcio è cambiato, i suoi valori sono diventati valori da Monopoli" ha detto Berlusconi. "Il Milan non può accontentarsi di vincere solo in Italia. Inter e Milan devono stare tra le prime sei squadre nel mondo" ma per raggiungere questi obiettivi "dovremmo candidarci alle elezioni in Qatar" ha concluso con una battuta Berlusconi, rivolgendosi a Massimo Moratti.