16:59Sanità: tangenti appalti Puglia, chieste otto condanne

(ANSA) - BARI, 30 MAG - La Procura di Bari ha chiesto 8 condanne a pene comprese fra 6 anni e 8 mesi e 3 anni e 6 mesi per 8 imputati, tra cui i fratelli Claudio e Gianpaolo Tarantini e l'ex dg Asl di Bari Lea Cosentino, nell'ambito di un filone su presunti appalti truccati e tangenti nella sanità pugliese. Nel processo sono parte civile Regione Puglia, Università di Bari, Policlinico di Bari e associazione Cittadinanzattiva. La Regione ha chiesto un risarcimento danni di un milione di euro, Policlinico e Università per circa 300mila euro ciascuna. Il processo, iniziato nell'ottobre 2014, è sulla gestione di gare e trattative per l'acquisto di attrezzature e protesi alla Asl di Bari tra il 2008 e il 2010. Imputati, oltre ai fratelli Tarantini e Lea Cosentino, l'ex capo area gestione patrimonio della Asl di Bari Antonio Colella, Francesco Lippolis, direttore amministrativo Asl, Michele Vaira, funzionario Asl Bari, Sabina Ilaria Tatò, fisiatra barese e Vittorio Patella, direttore della II Clinica ortopedica del Policlinico.

16:57Mafia:pusher “condannato” dal boss,salvato da 30 gr di droga

(ANSA) - CASARANO (LECCE), 30 MAG - Era pronto ad uccidere, il gruppo mafioso della Sacra Corona Unità, sgominato oggi dai carabinieri durante un blitz concluso con la notifica di 14 provvedimenti di fermo emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce (pm Massimiliano Carducci e Guglielmo Cataldi): l'obiettivo era il pusher Ivan Caraccio, 30 anni, per il capo clan Tommaso Montedoro colpevole di non avere rispettato "la regola del silenzio", quindi inaffidabile e pericoloso. Montedoro, 41 anni, tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi, è agli arresti domiciliari a Vezzano Ligure (Spezia). I particolari della vicenda sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa, in Procura. Per lo spacciatore era stato progettato un piano di "lupara bianca", che doveva scattare nei prossimi giorni. A salvare Caracciolo, paradossalmente, sono stati 30 grammi di droga, che i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione, durante una perquisizione mirata. L'arresto dello spacciatore, in sostanza, gli ha salvato la vita.

16:48Calcio: Florenzi, Spalletti lascia ricordo positivo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Il bilancio sulla gestione Spalletti? Il bilancio lo danno i punti che ha fatto con la Roma, quindi è positivo. Lo ringrazio per ciò che ha fatto per la Roma e adesso aspettiamo il nuovo allenatore con fiducia". Così Alessandro Florenzi nel giorno in cui è arrivata l'ufficialità del divorzio della Roma dal tecnico. "Speriamo che il nuovo allenatore sappia dare entusiasmo e dovremo essere bravi tutti a dare il nostro supporto e remare nella stessa direzione", aggiunge Florenzi oggi al circolo Canottieri Aniene per i premi Ussi. Sul nome di Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo accostato alla panchina della Roma, il giocatore giallorosso afferma: "Non lo so, ma il Sassuolo gioca veramente un buon calcio. In ogni caso la società prenderà la decisione migliore per la Roma La festa di addio di Totti l'ho vissuta con grande rispetto Si sa che per noi è stato molto importante e credo continuerà ad esserlo".

16:43M5s, Renzi si crede Totti, è massacro sul Web

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Renzi crede di essere Francesco Totti. Oggi la pagina Matteo Renzi News (che fa parte della incredibile strategia comunicativa dell'ex premier e voluta direttamente da lui anche se nessuno lo ammette) ha pubblicato un imbarazzante fotomontaggio, condiviso anche dal tesoriere del Pd Bonifazi, che ritrae fianco a fianco Renzi e Totti con la scritta a caratteri cubitali orgogliosi di questa generazione! due grandi capitani". Lo scrive il M5S in un post sul blog di Beppe Grillo - e rilanciato dallo stesso ex comico - dal titolo "Renzi si crede Totti, la Rete lo massacra #RenziRitirati".

16:41Lavrov, accusa Macron a Rt e Sputnik è ‘campagna antirussa’

(ANSA) - MOSCA, 30 MAG - Le aspre critiche rivolte ieri ai media governativi russi Sputnik e Russia Today (Rt) dal presidente francese, Emmanuel Macron, "sono il risultato della campagna antirussa lanciata dall'amministrazione Obama, che ha investito un certo numero di Paesi occidentali": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, aggiungendo che "la cosa più importante di queste accuse è che non vediamo alcuna prova". "Non si tratta di organi di stampa. Da parte di Russia Today e Sputnik, che non sono dei media ma degli strumenti di interferenza, c'è stata un'ingerenza grave durante il processo elettorale di un Paese democratico": aveva detto ieri Macron nella conferenza stampa congiunta con Vladimir Putin a Versailles. L'equipe elettorale di Macron ha inoltre accusato Mosca di ingerenze nella campagna presidenziale evocando, tra l'altro, attacchi informatici "organizzati" e "convergenti" provenienti dai "confini" della Russia.

16:36Calcio: Milan, Montella ‘ora obiettivi gloriosi’

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Dopo il prolungamento di un anno del contratto con il Milan, Vincenzo Montella punta a "obiettivi più gloriosi e più vicini alla storia di questa società". "Sono felice ed entusiasta", ha detto l'allenatore prima di firmare il contratto al fianco dell'ad Marco Fassone e al ds Massimiliano Mirabelli, che ha aggiunto: "Ieri ci siamo ritrovati a cena per salutarci e in due parole è nato il patto per l'accordo, non ci abbiamo messo molto. E stamattina ci siamo ritrovati per firmare"."É un momento significativo e molto importante. Dopo qualche chiacchierata ieri abbiamo concordato con Montella di restare insieme non solo l'anno prossimo ma anche nel 2018-19 - ha detto Fassone sulla pagina Facebook del club -. È un accordo che rende la società estremamente contenta ed entusiasta di proseguire questa avventura dopo gli stipendi risultati ottenuti in una stagione difficile di transizione".

16:36Usa, presto offensiva in Siria per liberare Raqqa da Isis

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - La Coalizione internazionale lancerà presto un attacco per liberare Raqqa, roccaforte dell'Isis in Siria. Lo ha annunciato Brett McGurk, inviato speciale del presidente Usa per la lotta a Daesh, intervenendo ad una conferenza alla Farnesina. McGurk ha definito Raqqa, "un focolaio, da dove l'Isis ha organizzato gli attacchi a Parigi e Bruxelles". L'inviato di Donald Trump ha poi aggiunto che "stiamo sconfiggendo lo Stato Islamico a Mosul, dove i militanti del Califfato sono ormai asserragliati in un'area di soli 4 chilometri quadrati".