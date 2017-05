Ultima ora

19:00Champions:Clericus Cup anticipa finale, Juve vince ai rigori

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Juventus: 4-3 ai rigori. Né un annuncio, né un presagio o pronostico per la prossima finale di Champions League, ma semplicemente il risultato scaturito oggi nel match amichevole disputato sui campi della Clericus Cup, la Champions del Vaticano. Neanche il tempo di aver visto assegnata dal Csi la Coppa con il Saturno - finita, dopo il 2-0 di sabato scorso sulla Gregoriana, nelle teche del Pontificio Collegio Urbano - che dei sacerdoti e seminaristi internazionali, hanno voluto di nuovo scendere in campo, per giocare in anticipo la finale di Cardiff. Ecco che proprio sul campo del Collegio Urbano, il Dicastero Missionario della Santa Sede neocampione nel 2017, accomunati dalla fede cristiana, ma divisi questa volta dal tifo - madridisti, da un lato, juventini dall'altra - si è presto accesa la supersfida europea. Cinque contro cinque con il Cupolone gran spettatore d'eccezione, sono scesi in campo una ventina di religiosi, supporters delle due finaliste a Cardiff. Fischio finale con rintocco di campane.

18:55L. elettorale: Brunetta, intesa con Pd, Sì Senato il 7/7

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'intesa tra il Pd e Forza Italia sulla legge elettorale non riguarda solo i contenuti ma anche i tempi di approvazione, con l'approdo nell'aula della Camera il 5 giugno e il sì del Senato "entro la prima settimana di luglio". Lo ha detto il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta, al termine dell'incontro con la delegazione del Pd. La data ipotizzata per l'approvazione definitiva sarebbe il 7 luglio.

18:48Blue whale: dieci casi nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Sono finora ''una decina'' nelle Marche i casi di Blue Whale, il gioco sul web che attraverso una serie di prove può spingere le giovani vittime fino al suicidio, tutti nella provincia di Ancona. Lo ha rivelato incontrando i giornalisti il procuratore dei minori Giovanna Lebboroni, che ha competenza sull'intera regione. ''Per fortuna - ha aggiunto - le segnalazioni riguardano uno stadio di coinvolgimento iniziale o intermedio. Ma il gioco è molto pericoloso, e può attrarre, anche dietro minacce, i più fragili fra gli adolescenti''. Di qui la scelta di ''strutturare un coordinamento stretto fra uffici giudiziari del Distretto e forze di polizia, in primo luogo la Polizia postale'': si cerca di garantire un'attività di prevenzione e un intervento tempestivo laddove necessario.

18:27Calcio: Cristiano Ronaldo, vogliamo doppietta in Champions

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "La vittoria della Liga non ci ha placato: vogliamo entrare nella storia vincendo la seconda Champions di fila". Parola di Cristiano Ronaldo, che nel media day del Real Madrid per la finale di Champions ha parlato alla tv del club. "La squadra vive un momento molto positivo - ha detto l'attaccante - e io sto meglio di un anno fa a fine stagione: troppa umiltà non fa bene. Serve carattere per dimostrare che siamo i più forti, e non sarà facile perchè anche la Juve è una buona squadra".

18:14Banche Venete: sindaco Vicenza, non trasferire indagine

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - "Non è una buona notizia, non è affatto una buona notizia". E' la reazione del sindaco di Vicenza Achille Variati alla notizia del trasferimento di parte dell'indagine sulla Popolare al tribunale di Milano. "Credo che una vicenda che affonda le sue radici in questo territorio, che ha portato sofferenza a tante persone, avrebbe dovuto trovare piena definizione giudiziaria qui a Vicenza". "Tutto ciò che si allontana - conclude il sindaco - rischia di essere annacquato, ritardato, dimenticato. No, credo davvero che dovremmo fare di tutto per tenere il processo a Vicenza".

18:13Fondi riservati: Durnwalder, 90% altoatesini è con me

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - "Sono convinto che il 90% degli altoatesini è con me. Oggi sono stato fermato per strada da molti cittadini, soprattutto di lingua italiana, che si sono complimentati con me per il fatto che finalmente è stata fatta giustizia". Lo ha detto l'ex governatore Luis Durnwalder dopo l'assoluzione in appello dall'accusa di peculato per la gestione del suo fondo di rappresentanza. "E' davvero brutto finire sul banco degli imputati dopo oltre 40 anni che ho lavorato giorno e notte per questa Provincia", ha aggiunto Durnwalder. "Come presidente ho sempre rispettato la legge. Ho comunque agito non solo guardando le lettere, ma ascoltando anche il cuore. Sarebbe triste se l'uomo contasse meno delle lettere", ha ribadito l'ex presidente. "Ero comunque preoccupato, perché non puoi mai sapere come decidono i giudici", ha detto Durnwalder che ha anche riferito che, verso la fine del suo mandato politico, c'era chi l'aveva messo in guardia sul fatto che sarebbe stato preso di mira.

18:09Gentiloni, con Trudeau visione comune su grandi temi

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Con Justin Trudeau visione comune per la sicurezza, il libero commercio e l'ambiente. Grazie per Amatrice". Lo scrive su twitter il premier Paolo Gentiloni dopo il bilaterale con il primo ministro canadese.