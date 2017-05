Ultima ora

21:15Usa: Dip. Sicurezza, falsi rumor su no bando laptop Ue

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAG - Il Dipartimento per la Sicurezza nazionale smentisce le indiscrezioni di Politico, secondo il quale gli Stati Uniti avrebbero deciso per non imporre alcun bando ai laptop sui voli dall'Europa. E' ''assolutamente falso'' dice David Lapan, portavoce del Dipartimento della Sicurezza, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

20:56Sri Lanka: salite a 194 le vittime dell’ondata di maltempo

(ANSA) - COLOMBO, 30 MAG - E' salito a 194 il numero dei morti causati dalle inondazioni e dagli smottamenti avvenuti a partire da venerdì nello Sri Lanka occidentale e meridionale. Lo ha reso noto oggi il Centro per la gestione dei disastri a Colombo, aggiungendo che resta ancora alto, a quota 94, il numero dei dispersi. I fenomeni meteorologici legati all'arrivo di un potente monsone, hanno colpito 15 distretti, causato il ferimento di 112 persone e costretto 76.000 persone ad alloggiare in rifugi di fortuna. Nel complesso, ha ancora detto la protezione civile, circa 575.000 persone hanno subito danni di diversa misura a causa del maltempo. Si tratta del più grave disastro meteorologico avvenuto nel paese dal 2003, quando un potente monsone causò la morte di 250 persone e la distruzione di 10.000 case. "L'Italia ha subito voluto dare il suo contributo", ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, annunciando lo stanziamento di "200.000 euro destinati alla distribuzione di razioni alimentari".

20:39Serbia: Vucic si dimette da premier, da domani presidente

(ANSA) - BELGRADO, 30 MAG - Aleksandar Vucic, che domani giurerà come nuovo presidente serbo, si è dimesso oggi dalla carica di premier. Da domani, fino alla nomina di un capo del governo, le funzioni di primo ministro saranno espletate dal primo vicepremier e ministro degli esteri Ivica Dacic. Vucic, in qualità di presidente, avrà trenta giorni di tempo per indicare il nome di un nuovo premier. Ma oggi, nella sua ultima conferenza stampa da capo del governo, ha detto che il nome del nuovo primo ministro si saprà entro il 18 giugno. Nella conferenza stampa, Vucic ha fatto un bilancio altamente positivo dei tre anni alla guida del suo governo, sottolineando che al suo successore lascia un Paese in forte crescita e con le finanze in ordine. Il pil in Serbia è cresciuto nel 2016 del 2,8% e per quest'anno si attende una crescita superiore al 3%, con le previsioni di Fmi e Banca mondiale che prevedono un risultato superiore al 3,5%.

20:34Manchester: domenica concerto Ariana Grande e star

(ANSA) - LONDRA, 30 MAG - Ariana Grande e altre pop star daranno vita domenica a un concerto di beneficenza per le vittime dell'attentato di Manchester. L'evento, riferisce la Bbc che lo trasmetterà in diretta, si terrà nella stessa città inglese, nel leggendario stadio dell'Old Trafford, che può contenere 50.000 spettatori. Hanno confermato fra gli altri la loro partecipazione anche Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Take That, One Direction's e Miley Cyrus. Il concerto di beneficenza, per l'esattezza, sarà ospitato nello stadio del cricket di Old Trafford, a Manchester, non in quello del calcio, tempio dello United: si tratta del Lancashire Cricket Club's Old Trafford, la cui capienza è appunto di 50.000 posti. Dopo l'attentato al termine del suo concerto del 22 maggio (22 morti, tra cui 7 bambini, e decine di feriti), la giovane cantante italo-americana aveva fatto ritorno a casa sua, in Florida, in stato di shock.

20:26Usa, decidono il no al bando dei laptop su voli da Ue

(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAG - Gli Stati Uniti hanno optato per non introdurre un bando ai laptop in cabina per i voli diretti in Usa provenienti dall'Europa. Lo scrive Politico citando fonti. "Niente bando", ha riferito una fonte a Politico, "Entrambe le parti hanno concordato di intensificare le discussioni tecniche e tentare di trovare una soluzione comune". Ancora secondo Politico la decisione è stata presa durante una conference call oggi tra il segretario agli Interni Usa John Kelly e commissari Ue.

20:17Roma: Monchi, nuovo tecnico deve essere un vincente

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Chi sarà il prossimo allenatore della Roma? Stiamo ancora lavorando, ma gran parte del lavoro è stato fatto. La priorità era ovviamente quella di far rimanere Spalletti. Ma abbiamo anche lavorato in parallelo per trovare altre opzioni in caso di partenza di Luciano. Sappiamo già chi vogliamo a capo del progetto sportivo e stiamo lavorando per questo". Così il ds della Roma, Monchi, in una intervista al canale televisivo giallorosso. "La Roma cerca un allenatore che abbia le idee chiare, che sia dedito al lavoro, che sappia abbracciare la filosofia della società, che trasmetta i valori del club e che sia un vincente. Penso che in questi cinque aspetti possa essere riassunto il profilo di tecnico che vogliamo per il futuro" aggiunge Monchi, prima di sottolineare l'importanza della qualificazione diretta alla Champions: "Ci consente di avere una presenza più forte sul mercato e di avere gli argomenti per poter convincere i giocatori a venire".

20:16Torino: Mons. Nosiglia,preoccupa caduta dialogo con la Città

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - "Vivo con apprensione e preoccupazione la caduta di dialogo che si è venuta a creare tra l'amministrazione comunale, i sindacati, e anche una parte importante del mondo cattolico, attorno alle scelte di bilancio della Città di Torino". E' la dura presa di posizione dell'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. Il dialogo, sottolinea, è "il sale della democrazia" e per questo auspica un "incontro al più presto" fra il Comune e i sindacati promotori della petizione per chiedere una modifica del bilancio cittadino. "La Chiesa di Torino, preoccupata anch'essa del bene comune, si rende disponibile a favorire ogni iniziativa di confronto". Il confronto, "anche tra posizioni divergenti, è sempre utile perché arricchisce il dibattito pubblico di punti di vista, opinioni, esigenze specifiche che hanno il diritto di essere ascoltate", sostiene monsignor Nosiglia. "La mancanza di confronto costruttivo sui temi sociali - prosegue - ha conseguenze gravi e importanti su coloro che hanno bisogno di risposte concrete da chi è a servizio del bene comune. Se manca il necessario e doveroso equilibrio fra i cittadini la città intera vede compromesso il proprio futuro". "Ritengo che questo nodo critico possa diventare un'opportunità per il nostro territorio - conclude l'arcivescovo di Torino citando le parole di Papa Francesco - se tutti saremmo in grado di rimettere al centro delle attenzioni i soggetti più deboli e sapremo orientarci verso il bene comune con scelte concrete e coraggiose".(ANSA).