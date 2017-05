Ultima ora

23:43Basket: semifinali playoff, Venezia ko, Avellino allunga 2-1

(ANSA) - Avellino, 30 MAG - La Sidigas Avellino batte nettamente l'Umana Reyer Venezia 96-83 e si porta sul 2 a 1 in gara-3 delle semifinali playoff scudetto. Gara combattuta all'inizio, con rapidi capovolgimenti di fronte. Il primo periodo si chiude con gli ospiti in vantaggio 22-20. Venezia prova a scappare (28-20) ma la risposta avellinese arriva puntuale e all'intervallo lungo siamo in perfetta parità a quota 43. Al rientro dagli spogliatoi, Avellino trova punti di qualità da parte dei suoi giocatori migliori, Ragland e Logan, aiutati da due triple di Thomas, e confeziona il break di 14 a 0 che in pratica decide il match (63/48 al 26'). I tentativi dei lagunari di recuperare vengono vanificati e gli ospiti devono accontentarsi dei 19 punti di McGee e Haynes. Troppo poco per bilanciare i 33 punti di Ragland e i 21 di Logan. Giovedì gara-4 ancora ad Avellino.

23:07Calcio: playoff Serie B, finale sarà Benevento-Carpi

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Sarà Benevento-Carpi la finale playoff di Serie B per decidere la terza promozione in Serie A. La squadra campana ha pareggiato 1-1 a Perugia, ma in virtù dell'1-0 dell'andata accede alla finale: l'andata si disputerà a Carpi domenica 4 giugno, il ritorno a Benevento quattro giorni dopo. I campani hanno fatto una gara accorta senza correre grandi rischi e nel secondo tempo vanno addirittura in vantaggio con Puscas (36') prima del pareggio al 91' di Nicastro. Inutile il forcing degli umbri negli ultimi minuti.

21:15Usa: Dip. Sicurezza, falsi rumor su no bando laptop Ue

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAG - Il Dipartimento per la Sicurezza nazionale smentisce le indiscrezioni di Politico, secondo il quale gli Stati Uniti avrebbero deciso per non imporre alcun bando ai laptop sui voli dall'Europa. E' ''assolutamente falso'' dice David Lapan, portavoce del Dipartimento della Sicurezza, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

20:56Sri Lanka: salite a 194 le vittime dell’ondata di maltempo

(ANSA) - COLOMBO, 30 MAG - E' salito a 194 il numero dei morti causati dalle inondazioni e dagli smottamenti avvenuti a partire da venerdì nello Sri Lanka occidentale e meridionale. Lo ha reso noto oggi il Centro per la gestione dei disastri a Colombo, aggiungendo che resta ancora alto, a quota 94, il numero dei dispersi. I fenomeni meteorologici legati all'arrivo di un potente monsone, hanno colpito 15 distretti, causato il ferimento di 112 persone e costretto 76.000 persone ad alloggiare in rifugi di fortuna. Nel complesso, ha ancora detto la protezione civile, circa 575.000 persone hanno subito danni di diversa misura a causa del maltempo. Si tratta del più grave disastro meteorologico avvenuto nel paese dal 2003, quando un potente monsone causò la morte di 250 persone e la distruzione di 10.000 case. "L'Italia ha subito voluto dare il suo contributo", ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, annunciando lo stanziamento di "200.000 euro destinati alla distribuzione di razioni alimentari".

20:39Serbia: Vucic si dimette da premier, da domani presidente

(ANSA) - BELGRADO, 30 MAG - Aleksandar Vucic, che domani giurerà come nuovo presidente serbo, si è dimesso oggi dalla carica di premier. Da domani, fino alla nomina di un capo del governo, le funzioni di primo ministro saranno espletate dal primo vicepremier e ministro degli esteri Ivica Dacic. Vucic, in qualità di presidente, avrà trenta giorni di tempo per indicare il nome di un nuovo premier. Ma oggi, nella sua ultima conferenza stampa da capo del governo, ha detto che il nome del nuovo primo ministro si saprà entro il 18 giugno. Nella conferenza stampa, Vucic ha fatto un bilancio altamente positivo dei tre anni alla guida del suo governo, sottolineando che al suo successore lascia un Paese in forte crescita e con le finanze in ordine. Il pil in Serbia è cresciuto nel 2016 del 2,8% e per quest'anno si attende una crescita superiore al 3%, con le previsioni di Fmi e Banca mondiale che prevedono un risultato superiore al 3,5%.

20:34Manchester: domenica concerto Ariana Grande e star

(ANSA) - LONDRA, 30 MAG - Ariana Grande e altre pop star daranno vita domenica a un concerto di beneficenza per le vittime dell'attentato di Manchester. L'evento, riferisce la Bbc che lo trasmetterà in diretta, si terrà nella stessa città inglese, nel leggendario stadio dell'Old Trafford, che può contenere 50.000 spettatori. Hanno confermato fra gli altri la loro partecipazione anche Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Take That, One Direction's e Miley Cyrus. Il concerto di beneficenza, per l'esattezza, sarà ospitato nello stadio del cricket di Old Trafford, a Manchester, non in quello del calcio, tempio dello United: si tratta del Lancashire Cricket Club's Old Trafford, la cui capienza è appunto di 50.000 posti. Dopo l'attentato al termine del suo concerto del 22 maggio (22 morti, tra cui 7 bambini, e decine di feriti), la giovane cantante italo-americana aveva fatto ritorno a casa sua, in Florida, in stato di shock.

20:26Usa, decidono il no al bando dei laptop su voli da Ue

(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAG - Gli Stati Uniti hanno optato per non introdurre un bando ai laptop in cabina per i voli diretti in Usa provenienti dall'Europa. Lo scrive Politico citando fonti. "Niente bando", ha riferito una fonte a Politico, "Entrambe le parti hanno concordato di intensificare le discussioni tecniche e tentare di trovare una soluzione comune". Ancora secondo Politico la decisione è stata presa durante una conference call oggi tra il segretario agli Interni Usa John Kelly e commissari Ue.