11:55Renzi, voto no pericolo, timing manovra anche per altri

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Non mi pongo il tema di quando si vota, ma non andare a votare vuol dire non avere un sistema democratico. Ricordo che si vota a Malta poi in Uk, a settembre in Germania poi in Austria e tutti hanno le stesse regole e non hanno il problema di mandare la legge di stabilità in Ue". Così Matteo Renzi a 'Ore Nove-Il punto della giornata', approfondimento sui social a cura del Pd.

11:542 giugno: previste 9 mln presenze (+2,9%), consumi 1 mld

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Un ponte del 2 giugno all'insegna dell'ottimismo dal punto di vista turistico: oltre 9 milioni di presenze stimate, in crescita del 2,9% sullo scorso anno - nonostante nel 2016 il ponte fosse più lungo di un giorno - e che complessivamente produrranno consumi per oltre 1 miliardo di euro. Emerge dall'indagine previsionale dei flussi turistici condotta da Centro Studi Turistici per Confesercenti su 1.819 operatori della ricettività. Le presenze si concentreranno soprattutto nel sistema ricettivo ufficiale (oltre 6 milioni) ai quali si devono aggiungere 3 milioni circa di presenze in altre strutture ricettive (locazioni turistiche, case di proprietà, ostelli religiosi, etc). A contribuire alla crescita sono soprattutto gli stranieri (oltre +3,5%), ma si registra un aumento anche del flusso di italiani (+2,5%). Il mare e i laghi si confermano mete apprezzate sia per gli italiani che per gli stranieri, anche se questi ultimi sono molto orientati verso le città d'arte.

11:36Sondaggio Gb, May perderebbe 20 seggi

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Sondaggio shock in Gran Bretagna: secondo YouGov i conservatori di Theresa May perderebbero 20 seggi, passando da 330 a 310 deputati. Lo anticipa The Times online, secondo cui alle politiche dell'8 giugno i laburisti di Jeremy Corbyn potrebbero guadagnare fino a 30 seggi, con almeno 257 deputati, contro i 229 attuali. Se così fosse, ai Tory mancherebbero ben 16 seggi per raggiungere la maggioranza assoluta e per May sarebbe una catastrofe. Il quotidiano invita alla prudenza, essendo i margini di errore piuttosto elevati.

11:34Stalking: ai domiciliari continua minacce a ex, arrestato

(ANSA) - TRIESTE, 31 MAG - La Squadra Mobile di Trieste ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, R.C., 61 anni, artigiano in pensione, già posto agli arresti domiciliari nel marzo scorso per stalking nei confronti della ex compagna. Terminata la relazione sentimentale, l'uomo aveva iniziato una serie di atti persecutori non solo nei confronti dell'ex convivente, e di altre persone che avevano contatti, anche lavorativi, con lei. In due occasioni la donna aveva anche perso l'impiego a causa della estenuante pressione esercitata dall'uomo nei confronti dei datori di lavoro. Gli episodi risalgono dal giugno del 2016. Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari in marzo, R.C. ha continuato nella sua condotta molesta e persecutoria verso l'ex compagna. Il magistrato titolare del fascicolo ha quindi chiesto e ottenuto dal Gip l'aggravamento della misura cautelare. (ANSA).

11:23Calcio: Kpmg, i club europei valgono sempre di più

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Le squadre di calcio europee valgono sempre di più: i 32 club più ricchi hanno raggiunto un valore complessivo di quasi 30 miliardi di euro nel 2016, il 14% in più rispetto all'anno precedente: è quanto emerge da uno studio di Kpmg riportato dal "Financial Times". Fra i dieci club che valgono di più in Europa c'è un'unica squadra italiana, la Juventus, al nono posto con i suoi quasi 1,5 miliardi di euro. La medaglia d'oro va al Manchester United, che vale oltre 3 miliardi di euro. Al secondo posto il Real Madrid e al terzo il Barcellona. Nella top 10, poi, sei posizioni sono occupate da club inglesi: oltre allo United ci sono infatti l'Arsenal, il Tottenham, il Liverpool, il Manchester City e il Chelsea. Completa la classifica il Bayern Monaco. Kpmg, infine, considera che il valore delle squadre di calcio europee continuerà ad aumentare con i diritti televisivi.

11:19Sri Lanka, oltre 200 morti per maltempo

(ANSA) - COLOMBO, 31 MAG - E' salito ad almeno 202 morti e 96 dispersi il bilancio dalle inondazioni e delle frane avvenute da venerdì scorso nello Sri Lanka occidentale e meridionale. Lo ha reso noto oggi il governo, citando i dati del Centro per la gestione dei disastri (Dmc). Oltre 77.000 persone risultano sfollate e oltre 1.500 case sono state distrutte dopo l'intensa ondata di maltempo che ha colpito il Paese.

11:13Calcio: Roma, il 10 agosto amichevole con il Siviglia

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il 10 agosto la Roma sfiderà i padroni di casa del Siviglia allo stadio Sanchez Pizjuan in occasione del trofeo Antonio Puerta. Lo si legge sul sito internet del club giallorosso. In precedenza, dal 7 al 14 luglio, la Roma avrà svolto una parte di preparazione a Pinzolo (Trento) e un tour negli Stati Uniti per affrontare nella International Champions Cup il Psg (Detroit, 19 luglio), il Tottenham (New York, 25 luglio) e la Juventus (Boston, 30 luglio). La Roma ricorda anche come alcuni ex del club andaluso siano ora in giallorosso: il ds Monchi e i giocatori Federico Fazio e Diego Perotti.