Ultima ora

14:55Morto neonato abbandonato, ‘ho partorito, poi non ricordo’

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - La confessione nella notte: "Sono andata in bagno e ho partorito. Poi non mi ricordo più nulla". Soltanto allora, dopo un lungo interrogatorio, il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando, ha disposto il fermo della donna, italiana di 34 anni, accusata di omicidio aggravato del neonato abbandonato in strada e morto poche ore dopo in ospedale. Giovanni, questo il nome dato al bambino dai medici dell'ospedale Regina Margherita di Torino, aveva una ferita alla testa. Il particolare fa pensare gli inquirenti che il piccolo possa essere stato lanciato dal balcone, ma è solo una ipotesi investigativa. Restano infatti ancora tanti punti da chiarire in questa vicenda, nella quale al momento la donna sembra essere l'unica coinvolta. Avrebbe partorito da sola, in casa, senza dire nulla al marito, per poi accompagnare a scuola la figlia di tre anni. Gli esami a cui è stata sottoposta all'ospedale Sant'Anna, prima di essere condotta in carcere, hanno confermato il parto. (ANSA).

14:48Canoa: Miglietta commissario della Federazione

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - La Giunta nazionale del Coni ha nominato l'ad della Coni Servizi Alberto Miglietta commissario della Federcanoa (Fick) a seguito dell'annullamento delle elezioni di ottobre, che avevano visto Luciano Buonfiglio rieletto a capo della stessa Federazione. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò. "È stato ascoltato l'ex presidente Buonfiglio - ha aggiunto Malagò - Lui si considera vittima di questa situazione, ma ha preso atto della decisione e, per togliere la Giunta da qualsiasi imbarazzo, ha chiesto esplicitamente di non essere nominato commissario. Miglietta ha l'incarico solo per l'ordinaria amministrazione e indire il prima possibile nuove elezioni".

14:29Roma: De Rossi “Non potevo andarmene pure io…”

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Spero che i tifosi dopo le lacrime di domenica ci stiano vicini, anche se l'addio di Totti fa male a tutti. Ci ho pensato: dopo Francesco non potevo andarmene anche io, sarebbe stata una mazzata troppo grande". C'è anche una vena romantica nella decisione di Daniele De Rossi di rinnovare per altre due stagioni con la Roma. "Penso di essere un degno sostituto di Francesco come sentimenti - spiega il futuro capitano - Questa è stata una delle mie tre migliori stagioni ed il merito è anche di Spalletti". "In questo periodo - ha aggiunto De Rossi poi a Sky - ho pensato a tante cose, a cosa significava rimanere ancora qui a Roma e ho preso questa decisione. Sono contento che anche la società sia stata sempre molto ferma, soprattutto da quando è arrivato Monchi, nel volermi tenere".

14:22Sport: Mattarella al Foro Italico il 12 giugno

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente al Foro Italico di Roma il 12 giugno, tre giorni dopo il 103esimo compleanno del Coni, in occasione di una giornata alla quale parteciperà tutto il mondo dello sport, compresi gli atleti viventi della Walk of Fame. Lo ha annunciato il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, dopo la Giunta nazionale di oggi. Lo stesso Malagò, intanto, raccoglie da oggi l'eredità di Franco Chimenti alla guida della Coni Servizi. L'incarico, a seguito delle dimissioni del numero 1 della Federgolf per la sua nomina a vicepresidente vicario del Coni, durerà fino a dopo le Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018. Successivamente, il testimone passerà all'attuale segretario generale del Comitato Roberto Fabbricini.

14:05Blue whale: procuratore minori,4 casi attinenti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Nelle ultime due settimane abbiamo ricevuto più di una decina di segnalazioni, da Milano e dalle province lombarde. Alcuni sembrano falsi allarmi. Su tre o quattro casi, invece, ci stiamo concentrando particolarmente perché appaiono abbastanza attinenti". Lo ha detto il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, Ciro Cascone, interpellato sui casi sospetti di Blue Whale - il "gioco" sul web che può spingere le giovani vittime fino al suicidio - a Milano e in Lombardia, a margine di un convegno sul cyberbullismo a Palazzo Pirelli. "Stiamo attenzionando tutti i casi che potenzialmente possono rientrare in questa stupida moda. E' più un fenomeno che sta creando allarmismo, ma ci sono delle situazioni singole che sono riconducibili e che stiamo approfondendo" ha spiegato Cascone. Le segnalazioni, ha proseguito il procuratore, "di norma arrivano dalla scuola" e riguardano ragazzi "molto piccoli, tra i 12 e i 13 anni, la maggior parte femmine".

14:04Serbia: Vucic ha giurato da nuovo presidente

(ANSAmed) - BELGRADO, 31 MAG - Il premier uscente Aleksandar Vucic ha giurato oggi in parlamento assumendo la nuova carica di presidente della Serbia, il cui mandato dura cinque anni. Nella formula di giuramento letta dinanzi ai deputati e al presidente uscente Tomislav Nikolic, Vucic ha affermato tra l'altro di "dedicare tutte le sue forze alla difesa della sovranita' e dell'integrita' territoriale della Repubblica di Serbia, compreso il Kosovo quale sua parte integrante". Durante la cerimonia di giuramento, fuori dal parlamento e nelle zone adiacenti si tengono manifestazioni contrapposte di sostenitori e oppositori di Vucic, accusato di autoritarismo e controllo sui media. ingenti forze di polizia controllano la situazione. Vucic ha vinto al primo turno con oltre il 55% dei voti le elezioni presidenziali del 2 aprile scorso.

14:02Antinori: lui, costretto a rapporto sessuale con infermiera

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "All'inizio dell'incontro lei voleva avere un rapporto sessuale con me. Io all'inizio rifiutai, ma lei insisteva e dopo un po' di ore mi sono sentito costretto". E' uno dei primi passaggi dell'interrogatorio reso in aula da Severino Antinori, imputato a Milano per aver 'rapinato' ovuli a una giovane infermiera spagnola di origini marocchine, alla clinica Matris di Milano il 5 aprile dell'anno scorso. Il medico rispondendo al pm Leonardo Nesti, ha raccontato di aver conosciuto la donna in un night club di Siviglia nel dicembre 2015. "Notai subito che aveva una forte attrazione per me. Mi prese per mano e mi portò nella mia camera di albergo". Inoltre ha aggiunto "dopo questo rapporto non avevo più intenzione di vederla". Ma invece si è poi presentata a Milano e "non sapendo dove andare ho detto, portatela in albergo". In questa occasione l'infermiera "ha espresso la volontà di fare la donazione. Io le ho detto di andare alla clinica e di seguire tutto l'iter di sicurezza per la procedura".