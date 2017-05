Ultima ora

17:40Calcio: Cagliari, sprint per Rastelli, firma a giorni

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Stretta finale per il rinnovo di contratto del tecnico Massimo Rastelli con il Cagliari. Sia l'entourage del tecnico - il mister è seguito dal procuratore Davide Lippi - sia la società con il presidente Tommaso Giulini sono ottimisti sul fatto che la faccenda possa concludersi molto presto. La firma, salvo clamorose accelerazioni, non è prevista per oggi ma per i prossimi giorni. L'accordo di massima c'è e ora le parti sono al lavoro per definire i dettagli. Il club sembra convinto a insistere sul tecnico della promozione in A e della salvezza. Raggiunta tra l'altro con numeri che negli ultimi anni sono inferiori solo a quelli ottenuti negli anni di Acquafresca e Matri dall'attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Il tecnico, dal canto suo, anche prima dell'ultima partita in casa con il Milan, era stato molto chiaro: "Mi piacerebbe continuare con questo progetto". Tutte le tentazioni sembrano alle spalle. I nomi circolati in questi giorni, da Guidolin a Leonardo, stanno perdendo di consistenza con il passare dei giorni e delle ore. Mentre sembra considerata più sicura la strada della continuità e del work in progress. Puntando anche sulla capacità dello stesso tecnico di correggere il tiro - d'altra parte era all'esordio in serie A - sui problemi che in questa stagione hanno fatto storcere la bocca a una parte dei tifosi, dalle sconfitte pesanti all'atteggiamento in trasferta. Le cifre, i 47 punti, e l'undicesima posizione, sembrano una garanzia. Per i supporter che temono salti nel buio. Ed evidentemente anche per la società. (ANSA).

17:39Champions: Juve-Real in 200 Paesi, evento tv più visto mondo

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Comunque finisca la finale di Cardiff, l'Italia ha già conquistato un prestigioso triplete. Per il terzo anno consecutivo, dopo Berlino e Milano, sarà affidata all'italiana Filmmaster Events, in partnership con Circo de Bakuza, l'ideazione e la produzione della cerimonia di apertura della finale di Champions League. Lo spettacolo anticipa quello calcistico e, per la prima volta in Europa, propone agli spettatori l'Half Time Show, in pieno stile Super Bowl, con un vero e proprio concerto a metà partita. Protagonisti artisti musicali di fama internazionale. Ad esibirsi prima della partita sono i Black Eyed Peas. La cerimonia sarà trasmessa in oltre 200 Paesi, con un'audience prevista di più di 200 milioni di spettatori che faranno della finale di Champions League l'evento televisivo più visto al mondo. Filmmaster Events firmerà anche la regia della Cup Cerimony, la cerimonia finale che premia la squadra vincente e che si tiene sul terreno di gioco.

17:32Fonti, Ue e Cina confermano rispetto accordo Parigi su clima

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAG - Nel vertice di venerdì Ue e Cina annunceranno che continueranno a rispettare l'accordo di Parigi sul clima e nelle conclusioni, già "stabilizzate" sul tema, saranno annunciati "dettagli sulle misure concrete di attuazione" dell'accordo. Lo indicano fonti europee a due giorni dal vertice che formalmente comincerà domani sera con la cena del premier Li Keqiang con i presidenti Donald Tusk e Jean- Claude Juncker all'Europa Building di Bruxelles. L'eventuale ritiro degli Usa "non è la fine del mondo", aggiungono le fonti.

17:21Calcio: Torino, ‘obiettivo è traslocare subito al Fila’

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - "Il Torino intende fare del Filadelfia il proprio centro sportivo per gli allenamenti della prima squadra". Lo afferma il club granata in risposta ad alcune indiscrezioni di stampa sulla trattativa per l'affitto dell'impianto, inaugurato di recente dopo una profonda ristrutturazione seguita ad anni di abbandono, tra lo stesso Torino e la Fondazione Filadelfia proprietaria dello Stadio. "Il nostro obiettivo - aggiunge il club granata - è quello di trovare al più presto un'intesa, così da poter eseguire le operazioni di trasloco e permettere alla squadra, nei primi giorni di luglio, di allenarsi nella 'casa del Toro'". Nessuno scontro dunque, per il club granata, su canone di locazione. Il valore stabilito da una perizia per l'affitto è di 231.500 mila euro, con l'attribuzione della manutenzione - ordinaria e straordinaria - alla Fondazione. "Il Torino ha dato disponibilità ad accollarsi tutti i costi di manutenzione''

17:12Media, Germania e Francia contro summit Nato 2018 a Istanbul

(ANSA) - BERLINO, 31 MAG - Un gruppo di Paesi della Nato, guidati da Germania, Francia, Olanda e Danimarca, hanno impedito che il prossimo vertice dell'Alleanza atlantica venga organizzato in Turchia. Lo scrive la Welt. Nel 2016, al summit di Varsavia, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si era offerto di ospitare a Istanbul il prossimo incontro, previsto nel 2018. Ora, secondo la Welt, il Belgio sarebbe pronto a organizzare il vertice a Bruxelles. Una decisione formale dovrebbe essere essere presa a giugno in occasione della riunione dei ministri della Difesa della Nato.

17:07Calcio: Mbappè dice no a Guardiola, vuole il Real

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Giocherò dove voglio. Nessuno deciderà per me": poche parole ma incisive quelle di Kylian Mbappè, 19enne 'stellina' del Monaco e una delle grandi sorprese della stagione che sta per concludersi. Secondo quanto riporta oggi 'Marca', l'attaccante francese avrebbe infatti rigettato le avance del Manchester City, interessato a creare la 'coppia delle meraviglie' insieme al brasiliano Gabriel Jesus, perche vorrebbe il Real Madrid. Mbappé, scrive il quotidiano sportivo spagnolo, non ha ancora deciso se è giunto il momento o meno di lasciare Monaco, con il quale ha appena vinto la Ligue1 e arrivato in semifinale Champions, oppure aspettare un'altra stagione. "La sua idea è quella di giocare a Madrid, è questo lo ha portato a declinare l'offerta milionaria del City, per aspettare di indossare la maglia bianca, adesso o fra un anno". Per il trasferimento di Mbappè 'Marca' parla di operazione vicino a 120 milioni di euro.

17:00Tennis: Parigi, Bolelli cede a austriaco Thiem in 3 set

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Termina al secondo turno la corsa di Simone Bolelli al Roland Garros: il bolognese è stato stoppato dall'austriaco Dominic Thiem in tre set 7-5 6-1 6-3, il giocatore che quest'anno sul "rosso" è secondo solo a Nadal. Il 31enne tennista italiano, numero 470 Atp, passato attraverso le qualificazioni (ha potuto disputare il torneo parigino con il ranking protetto dopo l'infortunio dello scorso anno), al secondo turno ha impegnato seriamente l'austriaco Dominic Thien, numero 7 del ranking mondiale e sesto favorito del seeding, uno che negli ultimi tre tornei giocati sul "rosso" prima del Roland Garros ha fatto finale a Barcellona e a Madrid (stoppato sempre da Nadal) e semifinale a Roma (dove ha sconfitto Rafa prima di cedere a Djokovic). Domani il derby tricolore tra Fabio Fognini ed Andreas Seppi mentre Paolo Lorenzi affronta lo statunitense Isner.