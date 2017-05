Ultima ora

19:54Rugby:azzurri in partenza per tour giugno,O’Shea,faremo bene

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Alla vigilia della partenza per il tour estivo - domani l'Italrugby vola a Singapore per il test-match del 10 giugno contro la Scozia - il ct azzurro Conor O'Shea traccia gli obiettivi vicini e a più lunga scadenza che portano ai Mondiali giapponesi del 2019. "Stiamo apportando i cambiamenti di cui il rugby italiano ha bisogno - spiega O'Shea -, consapevoli che non tutto possa essere cambiato dall'oggi al domani. Ma abbiamo imboccato la giusta via e nelle settimane che ci aspettano voglio concretizzare le opportunità che ci si pareranno di fronte: al 6 Nazioni non sempre ci siamo riusciti". Il ct sottolinea che, a parte la sconfitta interna con l'Irlanda, nelle altre partite sono stati gli episodi non sfruttati a penalizzare gli azzurri. "Avremmo potuto rimanere maggiormente a contatto nel punteggio con gli avversari - dice -: dobbiamo imparare a mettere punti sul tabellone quando ne abbiamo la possibilità e quindi segnare quando ne abbiamo la possibilità. La fiducia verrà di conseguenza.".

19:46Sardegna: a Paci l’interim assessorato Lavori pubblici

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru ha deciso di assegnare l'interim dell'assessorato dei Lavori Pubblici al titolare della Programmazione Raffaele Paci, dopo le dimissioni di Paolo Maninchedda. L'interim, affidato a Paci in qualità di vicepresidente della Giunta, "si prolungherà - fa sapere viale Trento - per il tempo necessario a dare seguito al confronto con il Partito dei Sardi e la coalizione per confermare il buon lavoro fatto finora e proseguire l'esperienza di governo intrapresa insieme". Il decreto di nomina sarà firmato domani.

19:46Calcio: tifosi gli dedicano piazza e Totti si fa la foto

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - ''Sta pure sul navigatore! Una foto me la dovevo fare…'': Francesco Totti non ha resistito e si è fatto immortalare a Testaccio dove i tifosi gli hanno dedicato la piazza Santa Maria Liberatrice, nel quartiere di Testaccio, apponendo un adesivo sulla tarda della piazza con la scritta ''Piazza Francesco Totti VIII re di Roma'. Totti ha postato la foto (scattata di sera) oggi nel pomeriggio, sulla sua pagina ufficiale facebook.

19:29Calcio: azzurri, Romagnoli e Ceccherini out, ct chiama Conti

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - A poche ore dall'amichevole di questa sera con San Marino, Gian Piero Ventura ha ufficializzato la lista dei convocati per l'amichevole con l'Uruguay e per il match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo Liechtenstein, in programma rispettivamente il 7 giugno a Nizza e l'11 giugno a Udine. Rispetto alla lista comunicata sabato scorso, il Ct ha deciso di convocare il difensore dell'Atalanta Andrea Conti al posto di Emerson Palmieri, infortunatosi in occasione dell'ultimo match di campionato tra Roma e Genoa, e i difensori di Verona e Crotone Alex Ferrari e Gian Marco Ferrari, che prenderanno il posto degli indisponibili Ceccherini e Romagnoli. I cinque giocatori della Juventus (Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli e Marchisio), che il 3 giugno a Cardiff saranno impegnati nella finale della Champions League, si aggregheranno al gruppo lunedì 5 giugno.

19:09Kabul: dolore Papa, attacco abominevole

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Avendo appreso con tristezza dell'abominevole attacco a Kabul e dei molti morti e gravemente feriti, Papa Francesco esprime le sue sentite condoglianze a tutti i colpiti da questo brutale atto di violenza". E' quanto si legge in un messaggio di cordoglio inviato a nome del Papa dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin all'Ambasciatore dell'Afghanistan in Italia dopo l'attentato di oggi a Kabul. Il Papa "raccomanda le anime dei defunti alla misericordia dell'Onnipotente e assicura al popolo afghano le sue incessanti preghiere per la pace".

19:09Tennis: Parigi, avanti Nadal, battuto l’olandese Haase

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Viaggia con velocità di crociera sostenuta Rafael Nadal, numero 4 della classifica mondiale e del tabellone. Il mancino di Manacor, che insegue una storica 'Decima' in questo torneo, ha dominato l'olandese Robin Haase, numero 46 Atp: 61 64 63 lo score in favore dello spagnolo che ha centrato la sua 74esima vittoria a Parigi, senza concedere alcuna palla break al suo rivale, commettendo pochissimi errori non procurati (13 in totale contro i 27 del 'tulipano'). Nadal troverà al terzo turno dall'altra parte della rete il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 63 del ranking, capace di estromettere con tre tie-break il serbo Viktor Troicki, numero 39 Atp. Prima di Nadal si era qualificato Novak Djokovic che ha concesso solo otto game al portoghese Joao Sousa, numero 59 Atp: 61 64 63 lo score per il serbo.

19:06Calcio: figlia Garrincha,corpo mio padre sparito da cimitero

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 31 MAG - Sono spariti dal cimitero di Rio de Janeiro i resti di Garrincha: lo ha rivelato al portale 'Uol Esporte' Rosangela Santos, figlia dell'amatissimo ex attaccante brasiliano, morto di cirrosi epatica nel 1983. Secondo la donna, la famiglia non è stata informata su quando sarebbe avvenuta l'esumazione dal cimitero municipale Raiz da Serra a Magé, nella regione metropolitana di Rio, e ora sta cercando di saperne di più. "Non esiste alcun documento, non sappiamo quando è avvenuto il disseppellimento e cosa ne è stato fatto del corpo", ha detto la figlia dell'ex idolo al quale, fuori del proprio stadio, il Botafogo ha perfino fatto erigere una statua.