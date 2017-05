Ultima ora

21:07Renzi, si può votare in primavera ma anche a ottobre

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Il terrorismo psicologico sulla necessità di un decreto a luglio, ce lo chiede l'Europa, è una barzelletta. Teoricamente si può votare ad ottobre, succede in Germania e in Austria, non si rischia esercizio provvisorio. Poi si può votare anche in primavera". Così Matteo Renzi, a Porta a Porta, negando anche il rischio di instabilità. "Il Pd è partito serio", aggiunge il leader Pd.

20:58L. elettorale: Renzi, Alfano? Ha fatto il ministro di tutto

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Se dopo anni che sei stato al governo, hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5%, è evidente che non possiamo bloccare tutto". Così Matteo Renzi sulle accuse del leader di Ap Angelino Alfano. "Io impaziente? - aggiunge Renzi - io potevo restare a Palazzo Chigi e invece me ne sono andato...ho l'impressione che sono loro che hanno paura ma non è accettabile il veto dei 'piccoli'".

20:24Calcio: Junior TIM Cup, sorteggiati gironi finale Roma

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Allo stadio Olimpico di Roma è stato sorteggiato il calendario della finale della Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 under 14 sostenuto da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. Domani le 16 squadre finaliste, i cui club militano in Serie A TIM, saranno pronte a sfidarsi per conquistare il trofeo della stagione 2016/2017. Una cerimonia all'insegna dell'unione tra calcio professionistico ed oratoriale, grazie alla partecipazione di due ospiti d'eccezione come Edoardo Soleri della Roma e Cristiano Lombardi della Lazio che hanno risposto alle domande dei ragazzi e portato la propria testimonianza. Con loro anche Federico Betti in arte "MikeShowSha", uno degli youtuber italiani più seguiti con oltre 1 milione di iscritti al suo canale, che ha incoraggiato i giovani calciatori a credere in se stessi coltivando le proprie passioni. I tre ospiti hanno poi ricevuto la speciale maglia con la scritta "Uno di Noi", per poi partecipare alla foto di gruppo con i capitani degli oratori.

20:21Alpinista a caccia sponsor per ultima impresa ‘sette vette’

(ANSA) - NUORO, 31 MAG - Ha appena piantato la bandiera dei Quattro mori sulla cima dell'Everest a 8.850 metri, raggiungendo la sesta tappa del progetto "Sardegna Seven Summit". Ora per Angelo Lobina, nuorese di 55 anni, parte il conto alla rovescia per la conquista entro il 2017 dell'ultima cima rimasta: il Vinson a 4.892 metri in Antartide. Solo così la sua impresa sulle vette dei sette Continenti potrà dirsi conclusa. Ma per centrare l'obiettivo ha bisogno di sponsor, pubblici o privati, per sostenere finanziariamente il suo sforzo. "Sarebbe il coronamento di un progetto iniziato nel 2014 quando ho scalato la prima vetta in Sud America. Per riuscirci però ci vogliono circa 50mila euro - spiega Lobina incontrando i giornalisti a Nuoro - Lancio un appello a chi vuole accostare il proprio nome alla mia impresa: è una delle poche in Italia (solo otto connazionali hanno scalato le sette vette, ndr) e l'unica in Sardegna. Una iniziativa positiva per la nostra Isola dove la cultura alpinistica non è presente come da altre parti, un modo per iniziare anche da noi a valorizzare questo sport". L'alpinista nuorese ha piantato la prima volta la bandiera sarda in Sud America nel gennaio 2014, quando ha raggiunto la vetta dell'Aconcagua a 6.965 metri; nel luglio 2014 in Russia, qui ha scalato in solitaria la vetta dell'Elbrus a quota 5.642; nel novembre 2014, invece, in Africa ha compiuto l'impresa del Kilimanjaro a 5.895 metri; un anno dopo, nel novembre 2015, in Nuova Guinea ha conquistato la cima della Carstensz Pyramid, 4.884 metri e il 20 maggio scorso è stato il primo sardo a raggiungere l'Everest, in Nepal-Tibet, a 8.850 metri. Lo aspetta l'Antartide che vorrebbe raggiungere entro dicembre. "Sarà un'altra impresa impegnativa - confessa - non tanto per la quota quanto per la temperatura e per i fortissimi venti. Il problema è la logistica: bisogna trainare una renna con tutto ciò che occorre. Devo decidere entro un mese, spero che insieme a me ci siano altre persone che attraverso gli sponsor mi permettano di portare a termine questo progetto". (ANSA).

20:21Ginnastica: Fgi e Freddy insieme per altri quattro anni

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il rinnovo della Sponsorship e la nascita del Progetto su Salute e Fitness Quattro anni, è il periodo di rinnovo della sponsorship tecnica tra la Federazione Ginnastica d'Italia e Freddy, che sancisce una scelta ben chiara e reciproca: una collaborazione, sempre più importante, che oggi diventa ventennale, includendo i Giochi Olimpici estivi che nel 2020 saranno ospitati nella città di Tokyo, in Giappone. Un rinnovo che per il Presidente della FGI Gherardo Tecchi e il Fondatore e Presidente di Freddy S.p.A. Carlo Freddi, rappresenta non solo - anche se fondamentale - una fornitura tecnica istituzionale, di allenamento e agonistica per tutti gli atleti e preparatori tecnici, ma anche una vera e propria stretta partnership che include un nuovo progetto chiamato "Salute e Fitness" che si esprime attraverso un logo congiunto. Il settore "Salute e Fitness" ha l'obiettivo di promuovere nel Paese attività fisiche qualificate per aumentare lo stato di benessere, di salute e di fitness della popolazione italiana

20:20Calcio:Inter ‘contattato Spalletti,incontro a breve’

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - L'Inter ha contattato telefonicamente Luciano Spalletti, ormai prossimo a diventare l'allenatore nerazzurro. Nei prossimo giorni - secondo quanto si apprende - ci sarà un incontro per definire i termini del contratto che legherà l'ex tecnico della Roma all'Inter.

20:15Pugilato: torna De Carolis, 13 luglio sfida russo Polyakov

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Dopo oltre due anni di assenza, Giovanni De Carolis, ex campione mondiale Wba dei pesi supermedi, tornerà sul ring il prossimo 13 luglio a Roma. Suo avversario sarà il russo Viktor Polyakov, e in palio ci sarà l'internazionale Wba. "Sono contento di ritornare a disputare un incontro di livello come quello valido per il titolo Internazionale Wba dei supermedi - dice De Carolis - e per di più di farlo nella mia città: solo l'idea mi emoziona e mi carica. Sarà un match intenso e duro, anche perché Polyakov è un avversario con un record di tutto rispetto". "Non lo devo sottovalutare - aggiunge De Carolis -: è un pugile esperto, dotato di un pugno pesante. Proviene dalla classica scuola del pugilato dell'est ed io per vincere dovrò dare il 100%. Sono convinto che sarà un grande match".