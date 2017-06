Ultima ora

03:53Trump: stasera annuncerò la mia decisione sul clima

(ANSA) - NEW YORK, 1 GIU - Il presidente americano Donald Trump annuncerà la sua decisione sull'accordo sul clima di Parigi oggi alle 15 locali, ore 21 italiane. Lo annuncia Trump su Twitter. "Annuncerò la mia decisione sull'accordo di Parigi giovedì alle 3.00 pm. Al Giardino delle Rose della Casa Bianca. MAKE AMERICA GREAT AGAIN'' twitta Trump.

00:01Calcio: Ventura, risultato non conta ma buone risposte

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - ''Il risultato non conta perché l'avversario non era di grosso livello però era la prima partita di quelli dello stage. Ci sono state buone giocate, tutte di prima, con la ricerca sistematica di quelle cose che abbiamo provato nei pochi allenamenti. Lo spirito era quello giusto, come la disponibilità. Alle spalle di chi sta giocando ora in Nazionale c'è un gruppo di ragazzi che stanno lavorando e vogliono arrivare anche loro'': così., ai microfoni di RaiSport il ct dell'Italia Gian Piero Ventura commenta il successo della sua 'sperimentale' contro San Marino. ''Sicuramente qualcuno di quelli di stasera farà parte della nazionale - ha aggiunto - Non bisogna avere fretta ma hanno potenzialità''.

23:55Calcio: Italia ‘sperimentale’-San Marino 8-0

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - L'Italia sperimentale di Gian Piero Ventura ha battuto 8-0 San Marino in una amichevole giocata questa sera a Empoli. Le reti: 10' e 20' pt e 5' st Lapadula, 14' pt Ferrari, 16' pt Petagna, 3' st Caldara, 13' st Politano, 20' st autorete Bonini.

23:47Calcio: Oscar serie B, premi anche a Nicolas e Bonifazi

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - La Lega di Serie B assegna i suoi Oscar per la stagione si concluderà con la finale dei playoff tra Carpi e Benevento. La premiazione c'è stata questa sera ai Magazzini generali di Milano, con la partecipazione dei giocatori e dei dirigenti delle squadre del campionato. Alcuni degli oscar sono scaturiti da criteri oggettivi, come quelli assegnati al capocannoniere e al giocatore più presente, altri invece sono la conseguenza di una giuria di giornalisti, che hanno scelto i giovani migliori, o di esperti per quanto riguarda la scelta dei migliori terreni di gioco sintetico e naturale. Quindi i premi riservati alla B Italia, la selezione Under 15, 17 e 21 della Lega B, che ha il compito di valorizzare i talenti delle squadre del torneo cadetto. Questi i vincitori: Capocannoniere: Giampaolo Pazzini (Verona); Miglior giovane: Riccardo Orsolini (Ascoli); Premio Sempre ConTe: Nicolas (Verona); Miglior campo sintetico: Trapani; Miglior campo erba naturale: Frosinone; Miglior Under 21 B: Kevin Bonifazi(Spal).

23:44Basket: semifinali scudetto, Trento-Milano 88-64

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Grande prova della Dolomiti Energia Trento che ha battuto l'EA7 Armani Milano per 88-64 in gara-4 delle semifinali scudetto, ottenendo così un clamoroso e meritato 3-1 nella serie. Ora la stagione dei campioni d'Italia uscenti è appesa ad un filo, perché Trento è a una vittoria dalla sua prima finale per lo scudetto, e l'EA7 ad una dall'eliminazione. Alla squadra di coach Repesa servirà vincere gara-5 venerdì a Milano per tenere in vita la serie, ma soprattutto un'autentica impresa, vincere 3 partite consecutive, per raggiungere le finali per il titolo, contro Avellino o Venezia.

23:30Pallavolo: qualificazioni mondiali donne, Italia-Bosnia 3-0

(ANSA) - CORTRACO (BELGIO), 31 MAG - Comincia con una vittoria per 3-0 0 (25-12, 25-12, 25-13) sulla Bosnia Erzegovina l'avventura delle azzurre di Davide Mazzanti nel torneo di qualificazione ai Mondiali di pallavolo donne. Un successo in scioltezza con una formazione di basso livello che oltre l'entusiasmo ha saputo mettere in campo ben poco. La vittoria dell'Italia porta la firma delle due centrali Folie e Chirichella, imprendibili in attacco per Begic e compagne, e implacabili a muro. Raphaela ha chiuso con 9/10 in attacco e 6 block; la capitana con 6/7 e 4 muri. Mazzanti ha riproposto la stessa formazione che aveva affrontato l'Olanda in amichevole, con l'eccezione di Chirichella al posto di Bonifacio per formare la coppia di centrali con Folie. Confermate Malinov in regia, Egonu sulla sua diagonale, Lucia e Caterina Bosetti di banda, De Gennaro nel ruolo di libero. Nel corso della gara utilizzato un solo altro elemento: Sara Loda, al servizio in tutti e 3 i parziali. Migliori marcatrici Boselli e Chirichella, 11 punti a testa.

21:07Renzi, si può votare in primavera ma anche a ottobre

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Il terrorismo psicologico sulla necessità di un decreto a luglio, ce lo chiede l'Europa, è una barzelletta. Teoricamente si può votare ad ottobre, succede in Germania e in Austria, non si rischia esercizio provvisorio. Poi si può votare anche in primavera". Così Matteo Renzi, a Porta a Porta, negando anche il rischio di instabilità. "Il Pd è partito serio", aggiunge il leader Pd.