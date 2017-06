Ultima ora

11:07Voto Gb: May si aggrappa a carta Brexit, fidatevi di me

(ANSA) - LONDRA, 1 GIU - Un appello agli elettori ad avere fiducia in lei e nel Partito Conservatore, affinché la Brexit possa essere condotta in porto e diventare "un successo": Theresa May prova a reagire al 'momento no' presentandosi ancora una volta come l'unico leader in grado di garantire un negoziato di divorzio dall'Ue favorevole alla Gran Bretagna. La premier è oggi nel nord-est inglese, zona tradizionalmente laburista, ma anche euroscettica, che i Tories stanno cercando di corteggiare in vista del voto dell'8 giugno. "Il futuro luminoso che vogliamo per il nostro Paese non verrà da solo, abbiamo bisogno d'uno sforzo nazionale e di unità di intenti per costruire con determinazione, comunque abbiamo votato al referendum del giugno scorso, il successo degli anni a venire", afferma May: impegnata a rilanciare la propria leadership dopo gli ultimi sondaggi allarmanti per il suo partito, avvicinato di molto dal Labour, e dopo essere stata presa di mira ieri sera dper esser sfuggita di nuovo al confronto faccia a faccia in tv

11:04‘Germania e Cina per libero commercio’

(ANSA) - BERLINO, 01 GIU - "Germania e Cina si riconoscono nel libero commercio". Lo ha detto Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino con il premier cinese Li Keqiang. "Siamo d'accordo anche sul fatto di rispettare le regole del Wto", ha aggiunto. In tempi di insicurezza globale" la Germania vuole "ampliare la partnership con la Cina", ha detto ancora la cancelliera.

10:52Uncem: sindaco Pescia ai domiciliari per peculato

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - Il sindaco di Pescia (Pistoia), Oreste Giurlani, è stato arrestato dalla guardia di finanza con l'accusa di peculato, in esecuzione di una misura di custodia cautelare ai domiciliari disposta dalla procura di Firenze. Per l'accusa, tra il 2012 e il 2016 si sarebbe indebitamente appropriato di denaro, per la cifra complessiva di 570 mila euro, appartenente alla delegazione toscana dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem Toscana), della quale è stato presidente dal 2005 al 2016.

10:43Dov’è Theresa May?, ironia su web per assenza a dibattito tv

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - 'Theresa May è il mio modello di vita: ho fatto domanda per un nuovo lavoro ma al colloquio manderò una mia amica!'. L'assenza al dibattito televisivo della premier britannica, sostituita dal ministro degli Interni Amber Rudd, ha scatenato l'ironia su web e social media. E visto che il confronto è andato in onda la stessa sera in cui iniziava una nuova serie di House of Cards, su Twitter fioccavano 'gif' del protagonista Frank Underwood. "Ti rispettano di più quando ti presenti", ne recita uno che mostra Kevin Spacey fare il suo ingresso in una stanza piena di persone. Ma non è stata la sola serie tv a essere tirata in ballo per commentare l'assenza della May. Uno dei piccoli protagonisti di 'Stranger Things' che chiude terrorizzato le tende della sua finestra è stata la risposta del web alla battuta del leader dei Libdem Tim Farron sul fatto che la premier non fosse presente perché in giro a prendere le misure delle case dei britannici per calcolare quante tasse dovessero pagare.

10:41Violenza donne:aula ascolto Cc, di una minore prima denuncia

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 1 GIU - E' una ragazza minorenne la prima vittima di violenza che si è rivolta per denunciare il proprio aggressore nell'aula audizioni aperta da pochi giorni nella sede del gruppo carabinieri di Locri nell'ambito dell'iniziativa "Una stanza tutta per te" promossa dall'Arma e dal Soroptimist International. La vicenda che vede coinvolta la minore, riferiscono i carabinieri che non forniscono però ulteriori dettagli, assume profili di elevata gravità se si tiene conto della giovanissima età della vittima, della provenienza straniera dell'aggressore e del luogo pubblico dove è avvenuto l'atto criminoso. "E' veramente importante che una vittima di violenza - è detto in un comunicato - abbia trovato la forza ed il coraggio di abbattere il muro del silenzio e della vergogna ed abbia deciso di denunciare immediatamente la violenza subita. Un risultato reso possibile dalla presenza di un ambiente riservato, dove con tranquillità è stato più facile compiere un atto di vero coraggio e grande forza".

10:39Bimba di 3 mesi muore in ospedale, aperta inchiesta

(ANSA) - SASSARI, 1 GIU - La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta in seguito alla morte di una bambina di appena tre mesi, il cui decesso è avvenuto lunedì scorso nella clinica pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. La bambina, Alessia Murgia, di Uri (Sassari) era affetta sin dalla nascita da una grave cardiopatia congenita a causa della quale ha subito sette interventi chirurgici al Gaslini di Genova. Era tornata a casa lo scorso 27 aprile, ma in seguito ad ulteriori complicazioni è stata ricoverata nel reparto di Sassari la sera di domenica 28 maggio. La mattina seguente, alle 8.10, il suo cuore ha cessato di battere. I genitori - Gianluca Murgia di 41 anni e Tiziana Spanu, di 35, che vivono a Uri con altre due figlie di 13 e di 8 anni - puntano il dito contro due infermiere. "Le hanno inserito un ago in vena e il suo cuore fragile ha ceduto", è l'accusa mossa dal babbo, che aveva chiesto, così come avveniva nel centro specializzato di Genova, che si attendesse l'arrivo del medico.

10:34Killer ricercato: 2 mesi da omicidio, Ascom ricorda barista

(ANSA) - BOLOGNA, 1 GIU - Confcommercio-Ascom di Bologna ricorda Davide Fabbri a due mesi dall'omicidio nel suo bar a Riccardina di Budrio, per cui è indagato il latitante serbo Norbert Feher. "Giustizia per Davide Fabbri" è il titolo di una pagina a pagamento nell'edizione bolognese del Resto del Carlino. "A due mesi dalla tragica scomparsa - si legge - ricordiamo con affetto Davide Fabbri, imprenditore nostro associato, che ha sacrificato la vita per difendere la propria attività nel corso di una rapina. Siamo e saremo a fianco della famiglia di Davide fino a quando il colpevole non sarà assicurato alla giustizia e non verrà condannato ad una pesa esemplare per i gravissimi crimini commessi". (ANSA).