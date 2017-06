Ultima ora

13:28Calcio: Milik, no a Euro U21? Scelta difficile da accettare

(ANSA) NAPOLI, 1 GIU - "Ho parlato con i dirigenti del club, ma gli Europei Under 21 non sono una competizione obbligatoria per i calciatori e il Napoli può decidere di non mandarmi. Rispetto la decisione, è difficile da accettare ma questi sono i fatti". Così Arkadiusz Milik. Lui e Zielinski erano stati convocati dal ct polacco per gli Europei Under 21 che si giocano proprio in Polonia, ma il Napoli ha negato il permesso a rispondere alla convocazione visto che poi i due sarebbero andati in vacanza e quindi raggiunto in ritardo il ritiro di Dimaro che parte il 5 luglio. "Il Napoli ha deciso così -conferma Milik- perché il ritiro comincia il 5 luglio e io ho bisogno di lavorare per tutto il periodo di preparazione per cominciare bene la stagione. Avrei voluto giocare gli Europei. L'infortunio quest'anno ha rovinato i miei sogni e poi era difficile per me rientrare titolare perché la squadra ha giocato bene, l'attacco funzionava e abbiamo fatto molti gol. L'anno prossimo mi impegnerò ancora di più".

13:13Bagnoli: de Magistris, accordo entro luglio

(ANSA) - NAPOLI, 1 GIU - "Con il presidente del Consiglio Gentiloni abbiamo convenuto di chiudere l'accordo su Bagnoli entro luglio". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all'indomani dell'incontro con il premier a Palazzo Chigi. Secondo quanto spiegato dal sindaco, si va verso un accordo "ai massimi livelli istituzionali tra presidente del Consiglio, presidente della Regione e sindaco di Napoli". De Magistris non si è voluto sbilanciare sulle forme che avrà l'intesa riferendo che "adesso non è una questione di forme. Si tratta di chiudere l'accordo su cui mi sento fiducioso perché registro la volontà politica e istituzionale di raggiungere il risultato che tuttavia non è cosa scontata". De Magistris ha sottolineato che ad accordo chiuso "l'amministrazione ne discuterà con la città ma in tempi rapidi anche perché a Roma si respira aria di voto tra il 24 settembre e il 7 ottobre e noi vogliamo portare a casa molti risultati prima dello scioglimento delle Camere. Bisogna fare presto".

13:12Nasce Legalità & Scuola di ANSA.it con Fedeli e Cantone

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Presentato oggi all'Istituto comprensivo Via Mar Rosso, a Ostia, il canale "Legalità & Scuola" di ANSA.it. Presenti il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, il direttore dell'ANSA, Luigi Contu. L'orchestra e il coro della scuola hanno accolto i partecipanti con l'Inno nazionale. "Oggi quando si parla di Ostia si parla purtroppo dell'aspetto deteriore, ma è bello poter vedere che c'è un'altra Ostia. Noi siamo convinti che per poter ripartire in realtà difficili, bisogna partire dalle scuole", ha detto Cantone. "L'Italia è un Paese e Ostia è una realtà nel cui territorio ci sono mafia, violenza e corruzione. Avere il coraggio di dirlo significa avere il coraggio della verità. Quelli che fanno mafia, corruzione e violenza, sono pochi: noi possiamo sconfiggere tutto questo", ha spiegato la ministra Fedeli. Per il direttore dell'ANSA, "informarsi, capire e conoscere è fondamentale per crescere e determinare il proprio destino".

13:05Sindaco contro sprechi acquisto benzina, stop da Corte Conti

(ANSA) - VENEZIA, 1 GIU - La troppa volontà di risparmiare come un bravo amministratore è costata a Gianluca Bernardinello, sindaco di Pettorazza Grimani, piccolo comune in provincia di Rovigo, una bacchettata della Corte dei Conti. Per recuperare qualche soldo utile per altre iniziative aveva deciso di rifornirsi sul libero mercato, a prezzi quindi più economici, del carburante necessario ai mezzi dell'amministrazione municipale, con un risparmio del 7-8%. Ma la risposta della Corte dei Conti ha bloccato ogni velleità di risparmio: per i giudici, infatti, l'amministrazione municipale, come le altre, per il triennio 2017-2019, deve seguire la disciplina che regola l'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni tramite le centrali di committenza e in particolare la Consip, società in house del ministero dell'economia.

12:58Condannata per stalking Rosaria Aprea, la Miss Coraggio

(ANSA) - CASERTA, 1 GIU - Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato l'ex miss 24enne di Macerata Campania (Caserta) Rosaria Aprea, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, a tre anni di carcere per il reato di stalking commesso nei confronti dell'ex compagno Pasquale Russo. Il collegio ha condannato anche la 34enne Jeanette Boutria (2 anni e 4 mesi) e la 26enne Marianna Bifone (18 mesi). Per gli stessi fatti Rosaria Aprea è agli arresti domiciliari dallo scorso gennaio; i legali della ragazza, Giuseppe Foglia e Angelo Raucci, hanno presentato istanza di revoca della misura. "E' una sentenza che rispetto ma non condivido affatto - dice Foglia - siamo certi che verrà ribaltata in appello". La vicenda trae origine da alcune denunce presentate da Russo nei confronti dell'Aprea; i due hanno avuto un bimbo, che ora ha 4 anni, che nel settembre scorso il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha affidato in via privilegiata proprio a Rosaria. La prima denuncia dell'uomo risale ad inizio 2016.

12:55Mps:pm Milano chiude indagine banca,verso richiesta processo

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - I pm Stefano Civardi, Mauro Clerici e Giordano Baggio hanno chiuso le indagini su Mps, indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nel nuovo filone, trasmesso da Siena la scorsa estate, che riguarda la contabilizzazione a saldi aperti dei derivati Santorini e Alexandria e che ha già portato alla richiesta di processo per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex ad di Mps, e di Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale dell'istituto, accusati di falso in bilancio e aggiotaggio. Per la posizione dell'istituto la Procura aveva disposto l'archiviazione, ma il sostituto pg Felice Isnardi ha deciso, come consente la legge, di disporre nuovi accertamenti. Gli inquirenti, poi, hanno revocato l'archiviazione e hanno chiuso l'inchiesta a carico della banca in vista della richiesta di processo. Per Profumo, Viola e Salvadori (era stata chiesta l'archiviazione ma il gip ha disposto l'imputazione coatta) l'udienza preliminare è fissata per il 5 luglio.

12:47Pil: Boschi, dato di oggi dimostra risultati nostro lavoro

(ANSA) - ROMA, 1 GIU- "Il dato di oggi del Pil dimostra che il lavoro di questi anni produce risultati. Facile fare polemiche, contestare tutto. Ma noi siamo diversi: non molliamo mai. E passo dopo passo i risultati arrivano. C'è ancora molto da fare ma la direzione è quella giusta.#avanti, #insieme". Cosi' la sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi su fb.