15:35Trump pensa a marcia indietro su apertura a Cuba

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GIU - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando una marcia indietro su diversi punti cruciali delle politiche di apertura verso Cuba adottate dall'amministrazione Obama. In particolare Trump potrebbe reintrodurre limiti su viaggi e commercio con l'isola, spiegando la svolta come un approccio piu' punitivo nei confronti del governo di Castro in risposta agli abusi sui diritti umani. Lo scrive il New York Times.

15:24Austria: morto Mock, ex ministro che tagliò cortina di ferro

(ANSA) - BOLZANO, 1 GIU - E' morto all'età di 82 anni l'ex ministro degli esteri austriaco Alois Mock (Oevp). Il suo successore e collega di partito Sebastian Kurz lo ricorda come "uomo di grande responsabilità, un grande austriaco e un europeista convinto". Mock entrò nella storia per aver, assieme al suo collega ungherese Gyula Horn, tagliato simbolicamente la cortina di ferro al confine di Soporon il 27 giugno del 1989. Mock è stato, tra l'altro, vicecancelliere e segretario del partito popolare Oevp. Da anni soffriva di una grave malattia neurologica, per la quale si era anche ritirato dalla vita pubblica.

15:13Migranti:a Milano richiedenti asilo per pulizia e cura città

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - A partire dal 30 giugno gruppi di richiedenti asilo interverranno in alcuni luoghi di Milano per attività di cura e pulizia della città. Lo ha annunciato l'assessore alle Politiche sociali del Comune, Pierfrancesco Majorino, sulla sua pagina Facebook. "In questi mesi abbiamo già coinvolto centinaia di richiedenti asilo in azioni del genere", ha spiegato riferendosi ai lavori già realizzati nei mesi scorsi da alcuni migranti, che hanno aiutato a pulire la città dalle foglie in autunno e a consegnare pasti a domicilio agli anziani. "Intendiamo intensificare, anche sulla base di quanto fatto in passato, il contributo diretto di cittadini fragili e di volontari", ha aggiunto Majorino che poi ha illustrato le iniziative che verranno messe in campo, in cui saranno coinvolti non solo richiedenti asilo ma anche disoccupati. "Stiamo predisponendo gli atti, uno dei quali è andato oggi in giunta, per la costituzione di una 'squadra cittadina antidegrado' - ha concluso -, formata di disoccupati che percependo un contributo mensile, attraverso lo strumento della borsa lavoro interverranno in alcune zone particolarmente critiche. Infine daremo vita ad una mobilitazione di volontari che si svilupperà in situazioni ritenute particolarmente delicate".

15:12Salone Libro: nuovo filone indagine, 9 inviti a comparire

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Nove inviti a comparire sono stati spiccati dalla procura di Torino in un nuovo filone di indagine sulla ex gestione del Salone del Libro. Fra i destinatari figura Rolando Picchioni, ex presidente della fondazione, insieme a componenti del Cda e revisori dei conti. Sono emerse, secondo quanto si apprende, delle irregolarità nella formazione del bilancio 2010. Gli inquirenti procedono per reati di falso. (ANSA).

15:10Luigi Cesaro (Fi) indagato per minacce a pubblico ufficiale

(ANSA) - NAPOLI, 1 GIU - Un invito a comparire per rendere interrogatorio è stato emesso dalla Dda di Napoli nei confronti del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione degli appalti nel comune di Sant'Antimo (Napoli). A quanto si è appreso il parlamentare è indagato per minacce a pubblico ufficiale, reato aggravato dall'articolo 7 per le modalità mafiose, in relazione a presunte pressioni che avrebbe esercitato nei confronti di una funzionaria del Comune di Sant'Antimo per la realizzazione di opere da parte di imprese di cui sono titolari i fratelli, già destinatari di un'ordinanza cautelare nei giorni scorsi.

14:58Antimafia: stop parere Bilancio, rilievi Ragioneria Stato

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Nel testo di Riforma del codice antimafia, secondo la Ragioneria generale dello Stato sarebbero "numerosi i punti critici in relazione ai profili finanziari, che necessitano di chiarimenti". Pertanto risulta "impossibile da parte della commissione Bilancio esprimere un parere compiutamente motivato che possa risolvere tali criticità". Così il presidente della commissione Bilancio di palazzo Madama, Giorgio Tonini, secondo quanto si legge nel resoconto della seduta di ieri della commissione stessa.

14:51Francia: governo esclude dimissioni ministro Ferrand

(ANSA) - PARIGI, 1 GIU - Il portavoce del governo francese, Christophe Castaner, esclude l'ipotesi di dimissioni di Richard Ferrand, ministro della Coesione del territorio dopo l'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Brest (nord). L'inchiesta preliminare, secondo quanto confermato questa mattina dal procuratore Eric Mathais, riguarda presunti favoritismi fatti da Ferrand nel 2011, periodo in cui era a capo della Mutuelle de Bretagne, istituto di assistenza complementare della regione bretone. L'apertura dell'inchiesta "non cambia niente" hadetto Castaner, aggiungendo che se Ferrand dovesse essere indagato in prima persona, "sarà immediatamente sollevato dalle sue funzioni".