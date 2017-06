Ultima ora

17:35Ue-Cina, accordo clima fattore crescita

(ANSA) - BRUXELLES, 1 GIU - Ue e Cina "sono impegnate a mostrare ferma determinazione e a lavorare insieme a tutti gli stakeholder per combattere il cambiamento climatico", a mettere in atto l'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile ed a "promuove un basso livello di emissioni di gas serra". E' scritto nella bozza della dichiarazione congiunta dei leader Ue e cinesi, in cui viene anche "sottolineato che affrontare il cambiamento climatico e la riforma dei nostri sistemi energetici sono significativi fattori per la creazione di posti di lavoro, di opportunità di investimento e di crescita economica". Ue e Cina "si impegnano a intensificare significativamente la loro cooperazione politica, tecnica, economica e scientifica sul cambiamento climatico e sull'energia pulita, in vista della necessaria trasformazione mondiale verso risorse efficaci, sostenibili, con basse missioni ed economie e società resilienti".

17:28Fbi ‘decapita’ famiglia ‘Goodfellas’

(ANSA) - NEW YORK, 1 GIU - Pommarola e spaghetti in carcere come in "Goodfellas" per "Paulie Roast Beef", "Joey Glasses" e "Wonder Boy", tre dei 19 gangster della famiglia Lucchese arrestati dall'FBI nell'area metropolitana di New York e incriminati per reati dal contrabbando di sigarette all'omicidio. Il clan Lucchese, una delle cinque famiglie di Cosa Nostra della Grande Mela, e' quello ritratto da Martin Scorsese nel suo immortale film "Questi Bravi Ragazzi". L'annuncio e' arrivato dalla procura del Southern District of New York. Tra gli arrestati più in vista ci sono Matthew Madonna, di 81 anni, sospettato di essere un boss di strada per i Lucchese, Stephen Crea, 69, conosciuto come "Wonder Boy", e Joseph DiNapoli, 81 anni, uno dei consiglieri. Crea è accusato, tra l'altro di narcotraffico: cocaina, eroina e oxycodone. La famiglia è sospettata del celebre colpo del 1978 all'aeroporto JFK che ispiro' l'immaginazione di Scorsese portando uno dei suoi protagonisti, Joe Pesci, all'Oscar nel 1991 in aggiunta a cinque nomination.

17:26Arrestato sindaco Pescia, con soldi Uncem cappotti e Ipad

(ANSA) - FIRENZE, 1 GIU - Anche due cappotti da donna, ma anche tanti telefonini cellulari, Ipad, materiale sportivo e un numero esorbitante di chilometri percorsi per ottenere i rimborsi benzina, fino a picchi di 15.000 il mese. Queste alcune spese incontrollate che procura e guardia di finanza di Firenze hanno accertato a Uncem Toscana e per le quali viene accusato di peculato Oreste Giurlani, attuale sindaco di Pescia, da oggi ai domiciliari, fino al 2016 presidente dell'Unione toscana dei comuni montani. Alcune spese non trovano neppure giustificazione nell'attività dell'ente. Per l'accusa, tra il 2012 e il 2016 Giurlano si sarebbe indebitamente appropriato complessivamente di 570 mila euro dell'Uncem.

17:17Doping:Magnini,’da gip conferma mia trasparenza,io contento’

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Leggo le notizie che arrivano da Pesaro, e dico che sono sereno, anzi contento. Il gip conferma pienamente la mia trasparenza, come anche le analisi ematiche e antidoping cui mi sottopongo da quando avevo 18 anni, risultate tutte negative". Così Filippo Magnini commenta le indagini su un medico di Pesaro, Guido Porcellini, accusato di commercio di sostanze dopanti e messo in relazione al suo nome per una collaborazione. "Leggo che sono stato pedinato e anche intercettato, e alla fine il gip ha confermato che sono totalmente estraneo alla vicenda -dice il nuotatore. Capisco anche che il mio nome dà risalto a una vicenda che altrimenti ne avrebbe avuta molto meno. Mi spiace si cerchi questa risonanza. Ma al di là delle parole, i fatti parlano chiaro: sono sereno al 100%, è la conferma della mia trasparenza, quella in base alle quale ho scelto di fare il testimonial della campagna 'doping free'. Centinaia di controlli, dai 18 ai 35 anni attuali, sono negativi. Oggi arriva un'altra conferma".

17:12Giustizia: va in pensione Corsi, colonna magistratura Torino

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - "Se qualcuno sperava che con Tangentopoli sarebbe cessata la corruzione deve essere rimasto deluso. Oggi è diversa solo nei comportamenti: sono diventati più impalpabili". E' quanto afferma Vittorio Corsi, 70 anni, colonna della magistratura torinese, nel suo ultimo giorno di servizio prima della pensione. Corsi, in organico dal 1975, è stato pm e sostituto procuratore generale in centinaia di processi clamorosi e importanti di pubblica amministrazione e non solo (dallo scandalo dei petroli degli anni Ottanta al delitto di Cogne, dalle tangenti al caso Grinzane Cavour). "Noi - spiega - facevamo poche intercettazioni: quando ne prendevi uno era perché ne aveva combinate dieci, tracciavi i collegamenti e ricostruivi tutto come una catena. Adesso bisogna cercare nelle consulenze, o fra certe figure intermedie che operano sottotraccia". Il suo 'testamento professionale' è di poche battute: "Cosa consiglio ai colleghi più giovani? Solo di essere curiosi. Curiosi e instancabili ricercatori della verità".(ANSA).

17:04L. elettorale: Di Maio, scenario eversivo da alfaniani

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Uno scenario eversivo e inquietante. Questo emerge dalle parole degli esponenti alfaniani quest'oggi. E' insopportabile avere il Paese sotto ricatto di Alfano e di Renzi. Il fatto che l'ex premier avrebbe chiesto al partitino di Alfano di far cadere Gentiloni per avere in cambio una legge elettorale su misura è la dimostrazione che questo personaggio non sa cosa sia la democrazia. Renzi è un personaggio pericoloso". Lo ha detto all'ANSA Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera.

17:02Corruzione:9 indagati Brindisi,c’è segretario Autorità porto

(ANSA) - BRINDISI, 1 GIU - Nove persone, tra cui il segretario generale dell'Authority portuale di Brindisi, Salvatore Giuffré, sono indagate dalla Procura di Brindisi in un'inchiesta in cui si ipotizzano i reati di associazione per delinquere, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità in relazione ad alcune autorizzazioni fornite in ambito portuale per consentire ad un'azienda di acquisire lo status di impresa portuale. Tra gli indagati dal pm Antonio Costantini, che ha chiesto una proroga delle indagini, ci sono il responsabile del Demanio e della Sicurezza dello stesso ente, Aldo Tanzarella, l'imprenditore del settore dei rifiuti Luca Screti e l'ex assessore comunale all'Ambiente Antonio Monetti. Screti è l'imprenditore arrestato il 6 febbraio 2016 con l'ex sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, nell'ambito di un'altra indagine per corruzione. L'inchiesta attuale tratterebbe tra l'altro di rifiuti perché l'azienda avrebbe dovuto occuparsi di trasportare all'estero combustibile derivato dai rifiuti (cdr).