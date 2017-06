Ultima ora

19:14Vaccini, bombe carta e volantini contro politica Lorenzin

(ANSA) - BERGAMO, 1 GIU - Due piccole bombe carta e alcuni volantini contro il ministro Lorenzin per la questione dei vaccini sono stati trovati oggi all'esterno degli ex distretti Asl di Ponte San Pietro e Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo. Gli ordigni contenevano chiodi e sono stati trovati già esplosi. Non hanno provocato alcun danno. Gli episodi sono rivendicati dal Mab, Manipolo Avanguardia Bergamo, una formazione di estrema destra.

19:05Champions: Bale “Un sogno giocare finale nella mia città”

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Per qualsiasi calciatore giocare nella città in cui è nato e cresciuto è un'occasione davvero speciale": presenta così la finale di Champions a Cardiff, il gallese Gareth Bale, reduce tra l'altro di un serio infortunio. "E' stata una stagione difficile per quanto riguarda gli infortuni - spiega a due giorni dal match - mi sono operato ma ho lavorato duramente nelle ultime quattro settimane per recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione per questa finale nella mia città natale". "Mi sto allenando davvero duramente, faccio doppie sessioni in palestra per cercare di essere nelle migliori condizioni possibili - fa sapere il gallese - e poter essere protagonista in questa finale. Sarà una finale equilibrata e come la maggior parte delle finali sarà una partita molto serrata. Penso comunque che abbiamo buone possibilità di vincere", aggiunge fiducioso. La Juve, aggiunge Bale, "ha giocatori molto pericolosi in tutte le zone. Sono molto forti in difesa ma hanno anche ottimi giocatori in attacco".

18:35Consiglio Stato, premio scoperta Uomo Altamura va a 2 gruppi

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il ritrovamento dell'Uomo di Altamura, lo scheletro fossile ominide vissuto circa 150.000 anni fa, è avvenuto grazie al lavoro congiunto dei due gruppi speleologici del CARS (Centro Altamurano Ricerche Speleologiche) e del GSV (Gruppo Speleologico Vespertilio) del Club Alpino Italiano di Bari. È ai due gruppi, quindi, che spetta il premio di rinvenimento del valore di 450mila euro e non ai singoli speleologi. I giudici amministrativi d'appello hanno così accolto il ricorso del CAI riformando la sentenza del Tar Puglia che un anno fa aveva dato ragione ai singoli soci, i quali dichiaravano di aver partecipato a quella esplorazione a titolo personale e non per conto del gruppo al quale appartenevano. La storia comincia nel settembre '93, quando il CARS di Altamura invita il CAI-Vespertilio ad esplorare Lamalunga, una grotta scoperta dal gruppo altamurano già 3 anni prima. Qualche giorno dopo alcuni membri del GSV e soci del CARS scendono nella cavità.

18:30Bimbo morto: nonno e zia, ”medico è pericoloso, fermatelo”

(ANSA) - PESARO, 1 GIU - ''Quel medico va fermato, è un pericolo per altri bambini''. Il nonno materno del piccolo Francesco, il bimbo di 7 anni di Cagli morto il 27 maggio per le complicazioni di un'otite e la zia A., sorella della madre, chiedono che il dottor Massimiliano Mecozzi, l'omeopata indagato per concorso in omicidio colposo con i genitori di Francesco, ''paghi per i suoi errori''. Nello studio del loro legale, dell'avv. Federica Mancinelli, nonno e zia hanno ripercorso con l'ANSA i giorni della tragedia. Il nonno M.: ''Al dottor Mecozzi dico che non cercheremo vendette. Io e le famiglie delle mie figlie chiediamo che la giustizia lo punisca per quello che ha fatto, per i suoi errori medici, per le sue diagnosi sbagliate, visto che parlava di virus e invece l'otite era di origine batterica. Che paghi per la sua arroganza intellettuale, perchè ha terrorizzato mia figlia e suo marito dall'andare in ospedale o dal far assumere al bimbo antibiotici''.

18:18Terrorismo: esultò dopo attacco Stoccolma, espulso da Modena

(ANSA) - MODENA, 1 GIU - Dopo aver saputo dell'attacco terroristico a Stoccolma del 7 aprile aveva festeggiato e inneggiato alla strage. La reazione è stata di un marocchino di 32 anni, dimesso il 29 maggio dal carcere di Modena per fine pena e oggi, in esecuzione del provvedimento di espulsione immediatamente emesso dal prefetto della città emiliana, accompagnato alla frontiera aerea di Bologna. Dal 10 aprile il nordafricano era controllato dal nucleo investigativo centrale del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per rischio proselitismo e radicalizzazione islamica. (ANSA).

18:04Diritti tv: Mediaset chiede riforma gara per Serie A

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Mediaset chiede una riforma del bando sui diritti televisivi 2018-2020 per la serie A pubblicato dalla Lega e ha presentato un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Lo rende noto il Biscione in un comunicato, nel quale si giudica il bando "fortemente squilibrato" con gli effetti di "violare il Decreto Melandri ('no single buyer rule') e penalizzando "i diritti di gran parte dei tifosi italiani, costretti ad aderire obbligatoriamente a una e una sola offerta commerciale".

18:00Amb. Usa resta a Tel Aviv, Israele deluso

(ANSA) - TEL AVIV, 1 GIU - "Sebbene Israele sia deluso del mancato spostamento, per ora, dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, apprezza l'espressione dell'amicizia di oggi del presidente Trump e il suo impegno a muovere l'ambasciata nel futuro". Lo ha riferito l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu in un comunicato ufficiale.