20:27Comunali: Tosi-Bisinella fanno esposto, siamo pedinati

(ANSA) - VERONA, 1 GIU - "Da settimane io e la senatrice Patrizia Bisinella veniamo pedinati e fotografati. Un candidato e persone vicino a lui hanno costruito questa macchina del fango per cercare di inquinare la campagna elettorale". Lo ha detto il sindaco di Verona, Flavio Tosi, che ha presentato un esposto in Procura. "Questi sono metodi disgustosi, e illegali - aggiunge - far pedinare il sindaco per queste finalità è illegale". Tosi si è rivolto alla magistratura dopo che sul web erano apparse sue foto in compagnia di Vito Giacino (l'ex vice sindaco condannato in primo e secondo grado per concussione, in attesa della sentenza della Cassazione). Giacino era stato fotografato in un bar anche con Patrizia Bisinella, compagna di Tosi, e candidata sindaco. Una "macchina del fango" che per Tosi "è riconducibile ad ambienti vicini a Federico Sboarina", candidato di Fi e Lega. Sboarina però ha definito "false le pesanti affermazioni di Tosi", riservandosi una contro-querela.

20:26Filippine: esplosioni e spari in resort a Manila

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Esplosioni e colpi d'arma da fuoco sono stati uditi in un resort nelle Filippine, non lontano dall'aeroporto di Manila. Lo riferiscono vari media, fra cui la Cnn, che cita la polizia. "Un combattente filippino dell'Isis, che riferisce da Marawi, dice che 'i soldati lupi solitari del Califfo' sono responsabili dell'attacco al Resort World Manila", scrive su Twitter Rita Katz, direttrice del Site, il sito che monitora il jihadismo sul web.

20:17Champions: stop Sturaro, juventino ha risentimento muscolare

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per Stefano Sturaro. Lo rende noto la Juventus attraverso il suo sito ufficiale. Il centrocampista bianconero rischia quindi di fare da spettatore nella finale Champions, per la quale mister Allegri convocherà comunque tutta la rosa.

20:08Morte in rogo: fermato 20enne a Torino per omicidio plurimo

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Fermato dalla polizia un 20enne con l'accusa di essere responsabile della morte delle tre sorelline nomadi decedute nel rogo del loro camper nel parcheggio di un centro commerciale in zona Centocelle a Roma. La Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con la Squadra Mobile di Torino, ha eseguito il fermo nei confronti di Seferovic Serif, con precedenti per reati contro il patrimonio, poiché gravemente indiziato di essere il responsabile dell'omicidio plurimo delle sorelle Elisabeth, Francesca e Angelica Halilovic. Il fermato, che a Torino aveva trovato ospitalità da alcuni parenti ed è stato tradito dalla compagna che lo ha raggiunto oggi dalla Sardegna, era stato arrestato dalla polizia per il furto della borsa della studentessa cinese Zhang Yao morta poco dopo essere stata investita da un treno mentre inseguiva i suoi scippatori lo scorso anno a Roma. Dietro il triplice delitto ci sarebbe stati alcuni litigi tra la famiglia delle sorelline e quella del fermato.(ANSA).

20:01Paralimpiadi: via libera a tiro a volo, entrerà nei Giochi

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - È ufficiale: il tiro a volo Paralimpico è stato riconosciuto da 'World Shooting Para Sports', l'organo tecnico internazionale incaricato del Comitato Internazionale Paralimpico per gli sport del tiro. La notizia è arrivata dal Comitato Internazionale Paralimpico, il cui Organo direttivo ha ratificato nel corso della sua ultima riunione la storica inclusione della nuova disciplina - che prenderà il nome di "Para-Trap" - negli sport paralimpici del tiro. Il Presidente della Fitav, Luciano Rossi, che da anni portava avanti l'iniziativa commenta così: "questo riconoscimento è il coronamento di un lungo lavoro, un sogno al quale non abbiamo smesso di credere. Il Para-Trap è un dono che la Fitav e l'Italia fanno alla comunità internazionale del tiro sportivo, ora tutti i tiratori portatori di handicap avranno la possibilità di coronare il loro sogno sportivo, e saremo pronti a sostenerli. Ricordo che l'Italia avrà l'onore di ospitare a settembre a Lonato la prima edizione della Coppa del Mondo di Para-Trap".

19:55Rogo deposito auto a Roma, paura nube tossica

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Ansia tra i cittadini dell'area di via Mattia Battistini a Roma per la nube nera che si è sollevata a causa di un incendio in un deposito auto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Sul posto numerose pattuglie della polizia locale per la chiusura delle strade. Oltre 50 le auto coinvolte. Diverse le esplosioni dai serbatoi dei veicoli. L'incendio è stato circoscritto ed al momento sembra non ci siano feriti. Due palazzine sono state evacuate. Poche settimane fa un rogo di vaste proporzioni sulla via Pontina aveva fatto temere per una nube tossica.

19:53Totti, grazie a Uefa per riconoscimento fedeltà a Roma

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Desidero ringraziare la Uefa e il presidente Ceferin per il President's Award. È un onore leggere il mio nome tra quelli dei grandi del passato. Vedere riconosciuta a livello internazionale la mia fedeltà alla maglia della Roma è un motivo di orgoglio". Così Francesco Totti in un messaggio postato sul proprio profilo ufficiale FaceBook.