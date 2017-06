Ultima ora

22:31Collina raddoppia, ora anche n.1 commissione arbitri Uefa

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Pierluigi Collina raddoppia. L'ex direttore di gara italiano, dallo scorso gennaio n.1 della commissione arbitri della Fifa, ora è anche presidente dell'analogo commissione all'interno dell'Uefa. La nomina è avvenuta nell'ambito dell'Esecutivo Uefa riunito a Cardiff, dove sabato si gioca la finale di Champions League. Il dg della Figc, Michele Uva, entrato nell'organo direttivo lo scorso 5 aprile, è stato scelto fra i tre membri del Comitato Esecutivo Uefa che gestiranno il Finance Committee: Uva sarà il Presidente del Club LicensingCommittee e il Vicepresidente del National CompetitionCommittee ed entra nel Board della neonata Società mista Uefa/ECA che gestirà lo sviluppo del business per le competizioni per club.

22:29Trump, stop soldi Usa al Green Climate Fund dell’Onu

(ANSA) - NEW YORK, 1 GIU - Gli Usa smetteranno immediatamente di contribuire al 'Green Climate Fund' delle Nazioni Unite: lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, definendo quello di Parigi "un accordo che azzoppa gli Stati Uniti e favorisce altri Paesi".

22:18Obama sul clima Trump rifiuta il futuro

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GIU - "L'amministrazione Trump si sta unendo a una piccola manciata di nazioni che rifiutano il futuro". E' il primo commento dell'ex presidente Barack Obama alla decisione, annunciata da Donald Trump, di ritirare gli Usa dall'accordo sul clima di Parigi.

22:14Trump, Usa negozieranno un nuovo accordo sul clima

(ANSA) - NEW YORK, 1 GIU - Gli Stati Uniti si ritireranno dall'accordo sul clima di Parigi. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump dalla Casa Bianca. "Gli Stati Uniti cominceranno a negoziare un nuovo accordo sul clima", ha detto Trump. "Vogliamo un accordo che sia giusto. Se ci riusciremo benissimo, altrimenti pazienza", ha aggiunto. Gli Usa non onoreranno più le parti non vincolanti dell'accordo di Parigi a partire da oggi.

22:03Calcio: Genoa, lunedì giorno decisivo per cessione club

(ANSA) - GENOVA, 1 GIU - Dentro o fuori. Lunedì prossimo è previsto un contatto tra gli uomini di Massimo Cellino e il Genoa: obiettivo dell'ex patron di Cagliari e Leeds è quello di capire se i conti sono tali per poter fare un'offerta a Enrico Preziosi per acquistare il club. Tutto dovrà essere deciso comunque entro metà giugno anche perché c'è una squadra da allestire in vista della prossima stagione. Lunedì Cellino potrebbe avanzare una prima offerta che potrebbe anche essere limitata all'acquisto del pacchetto di maggioranza del club ma non la totalità delle azioni considerato che c'è ancora in piedi la questione del 25% che appartiene alla Fondazione Genoa. Dunque sarebbe un primo ingresso significativo nel club proiettato poi all'acquisizione di tutta la società. La seconda ipotesi, ma più complicata, riguarderebbe la cessione solo di una quota di minoranza da parte di Preziosi a Cellino.

21:58Golf: Eurotour Nordea Masters, Paratore partenza da leader

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Partenza sprint per Renato Paratore, subito leader con 68 (-5) colpi insieme all'inglese Max Orrin, nel Nordea Masters (European Tour) in Svezia. Molta precisione nella prova dell'azzurro, che è stato raggiunto solo quasi al termine della giornata da Orrin. Un po' attardati Matteo Manassero e Nino Bertasio, 71° con 75 (+2).

21:55Calcio: ds Milan Mirabelli vede Donnarumma,vertice da Raiola

(ANSA) - MILANO, 1 GIU - Il Milan fa una mossa per entrare nel vivo della trattativa per prolungare il contratto di Gianluigi Donnarumma. Oggi, infatti, il ds Massimiliano Mirabelli è stato a Montecarlo per incontrare il giovane portiere rossonero e il suo procuratore, Mino Raiola. L'incontro arriva dopo una settimana di schermaglie mediatiche fra l'agente e il club, che aspetta da Donnarumma una risposta all'offerta di rinnovo del contratto - ora in scadenza nel 2018 - e spera ottenere un 'sì' il prima possibile. In attesa di dettagli sul vertice, da ambienti rossoneri filtra che comunque è stata una mossa per entrare nel merito della questione.