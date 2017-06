Ultima ora

03:28Scossa 3.6 ad Arquata del Tronto

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 2:21 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al confine tra Marche e Umbria. I comuni più vicini all'epicentro sono quelli di Arquata del Tronto e Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno.

01:33Macron scimmiotta Trump, ‘Make Our Planet Great Again’

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Con l'abbandono dell'accordo di Parigi sul clima, "gli Stati uniti hanno girato le spalle al mondo": lo ha detto in un breve discorso in diretta tv il presidente francese Emmanuel Macron dall'Elieso letto prima in francese e poi in inglese. Secondo il capo di stato francese, sul clima "non c'è un piano B perché non cc'è un pianeta B". Poi Macron ha invitato "gli scienziati e i cittadini impegnati, delusi dalla decisione di Trump" a "considerare "la Francia la loro seconda patria. Venite a lavorare in Francia" ha detto. Poi, in inglese: "Make Our Planet Great Again", scimmiottando lo slogan trumpiano "Make America Great Again".

01:27Filippine: capo polizia,non provato che sia terrorismo

(ANSA) - MANILA, 2 GIU - Secondo il capo della polizia delle Filippine, l'attacco armato al mega centro commerciale vicino a Manila potrebbe essere stato una rapina. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso, ha detto il gen. Ronald De la Rosa, mostrano che "l'uomo armato solitario" rubava fiches e se la prendeva con i casinò ma "non faceva del male a nessuno". Se fosse stato un attacco terroristico, ha aggiunto il capo della polizia, "avrebbe sparato a tutti" Secondo il capo della polizia non c'è alcuna prova che l'attacco armato contro il Resort World Manila (Rwm) sia un atto di terrorismo. Secondo il gen. Ronald De La Rosa, a compiere l'assalto è stato un solo uomo armato, che non è ancora stato catturato, ma che sarebbe stato visto rubare fiches da gioco in uno dei casinò del centro commerciale. Avrebbe sparato contro i monitor a Led e dato fuoco a tavoli da gioco.

23:52Basket: playoff, Avellino-Venezia 73-75

(ANSA) - AVELLINO, 01 GIU - Con un canestro di Filloy a 9" dal termine l'Umana Venezia espugna il Paladelmauro battendo la Sidigas Avellino per 73 a 75. La serie di semifinale torna così in parità, ed i lagunari riconquistano il fattore campo che avevano perso in gara-1. Sabato pomeriggio si torna in campo a Venezia per gara-5, che si annuncia come una partita di grandi emozioni.

22:31Collina raddoppia, ora anche n.1 commissione arbitri Uefa

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - Pierluigi Collina raddoppia. L'ex direttore di gara italiano, dallo scorso gennaio n.1 della commissione arbitri della Fifa, ora è anche presidente dell'analogo commissione all'interno dell'Uefa. La nomina è avvenuta nell'ambito dell'Esecutivo Uefa riunito a Cardiff, dove sabato si gioca la finale di Champions League. Il dg della Figc, Michele Uva, entrato nell'organo direttivo lo scorso 5 aprile, è stato scelto fra i tre membri del Comitato Esecutivo Uefa che gestiranno il Finance Committee: Uva sarà il Presidente del Club LicensingCommittee e il Vicepresidente del National CompetitionCommittee ed entra nel Board della neonata Società mista Uefa/ECA che gestirà lo sviluppo del business per le competizioni per club.

22:29Trump, stop soldi Usa al Green Climate Fund dell’Onu

(ANSA) - NEW YORK, 1 GIU - Gli Usa smetteranno immediatamente di contribuire al 'Green Climate Fund' delle Nazioni Unite: lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, definendo quello di Parigi "un accordo che azzoppa gli Stati Uniti e favorisce altri Paesi".

22:18Obama sul clima Trump rifiuta il futuro

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GIU - "L'amministrazione Trump si sta unendo a una piccola manciata di nazioni che rifiutano il futuro". E' il primo commento dell'ex presidente Barack Obama alla decisione, annunciata da Donald Trump, di ritirare gli Usa dall'accordo sul clima di Parigi.