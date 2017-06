Ultima ora

07:13Blu Whale: carabinieri, salvato ragazzo da suicidio

(ANSA) - MOLFETTA (BARI) 2 GIU - Un 17enne che era fermo sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Molfetta, in attesa dell'arrivo del treno, è stato salvato dal suicidio dai carabinieri che ritengono che il giovane sia vittima di un caso sospetto di Blue Whale, il fenomeno che vede i giovani impegnati in sfide che arrivano fino al suicidio. Il ragazzino, che ha negato però di esser vittima del fenomeno, ha tracce di autolesionismo sulle braccia, sulle mani e sulla fronte. Ad allertare i carabinieri è stata una telefonata anonima che segnalava un giovane salito su un cavalcavia della ferrovia e poi fermo sui binari in attesa del treno. Giunti sul posto, i militari hanno tentato di fare desistere il 17enne dai suoi intenti finché sono riusciti ad avvicinarsi prendendolo per un braccio e allontanandolo dai binari. Senza che gli fosse chiesto alcunché, è stato lui stesso a riferire che non si trattava di "Blue Whale". Da qui il sequestro di tutti i suoi dispositivi per escludere l'istigazione al suicidio.

06:35Bando musulmani, Trump ricorre a Corte Suprema

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di reintrodurre il bando sull'ingresso negli Stati Uniti da alcuni Paesi a maggioranza musulmana. Bando finora bloccato dalla magistratura. Lo rende noto il Dipartimento di Giustizia in una nota. "Abbiamo chiesto alla Corte Suprema di occuparsi di questo caso - si legge nella nota - e siamo fiduciosi che il decreto del presidente Trump venga considerato ben all'interno dei suoi poteri legali per rendere il Paese più sicuro e proteggere le nostre comunità dal terrorismo". "Non devono essere ammesse persone da altri Paesi che sponsorizzano o proteggono il terrorismo - ha detto il portavoce del Dipartimento della Giustizia - finché non saranno possibili controlli adeguati e finché questi Paesi non rappresenteranno più una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti".

05:55Filippine: media, almeno 34 persone morte soffocate

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Almeno 34 persone sono state trovate senza vita al Resorts World Manila, dove ieri un uomo armato ha fatto irruzione. Secondo quanto riportato da diversi media, compresa la Bbc, le vittime sarebbero rimaste soffocate dal fumo sprigionatosi dopo che l'attentatore ha dato fuoco ai tavoli del casinò. L'uomo è stato poi trovato senza vita accanto alla sua pistola al secondo piano del Resort. Secondo glòi investigatori, si tratterebbe di un suicidio.

03:28Scossa 3.6 ad Arquata del Tronto

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 2:21 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al confine tra Marche e Umbria. I comuni più vicini all'epicentro sono quelli di Arquata del Tronto e Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno.

01:33Macron scimmiotta Trump, ‘Make Our Planet Great Again’

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Con l'abbandono dell'accordo di Parigi sul clima, "gli Stati uniti hanno girato le spalle al mondo": lo ha detto in un breve discorso in diretta tv il presidente francese Emmanuel Macron dall'Elieso letto prima in francese e poi in inglese. Secondo il capo di stato francese, sul clima "non c'è un piano B perché non cc'è un pianeta B". Poi Macron ha invitato "gli scienziati e i cittadini impegnati, delusi dalla decisione di Trump" a "considerare "la Francia la loro seconda patria. Venite a lavorare in Francia" ha detto. Poi, in inglese: "Make Our Planet Great Again", scimmiottando lo slogan trumpiano "Make America Great Again".

01:27Filippine: capo polizia,non provato che sia terrorismo

(ANSA) - MANILA, 2 GIU - Secondo il capo della polizia delle Filippine, l'attacco armato al mega centro commerciale vicino a Manila potrebbe essere stato una rapina. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso, ha detto il gen. Ronald De la Rosa, mostrano che "l'uomo armato solitario" rubava fiches e se la prendeva con i casinò ma "non faceva del male a nessuno". Se fosse stato un attacco terroristico, ha aggiunto il capo della polizia, "avrebbe sparato a tutti" Secondo il capo della polizia non c'è alcuna prova che l'attacco armato contro il Resort World Manila (Rwm) sia un atto di terrorismo. Secondo il gen. Ronald De La Rosa, a compiere l'assalto è stato un solo uomo armato, che non è ancora stato catturato, ma che sarebbe stato visto rubare fiches da gioco in uno dei casinò del centro commerciale. Avrebbe sparato contro i monitor a Led e dato fuoco a tavoli da gioco.

23:52Basket: playoff, Avellino-Venezia 73-75

(ANSA) - AVELLINO, 01 GIU - Con un canestro di Filloy a 9" dal termine l'Umana Venezia espugna il Paladelmauro battendo la Sidigas Avellino per 73 a 75. La serie di semifinale torna così in parità, ed i lagunari riconquistano il fattore campo che avevano perso in gara-1. Sabato pomeriggio si torna in campo a Venezia per gara-5, che si annuncia come una partita di grandi emozioni.