Ultima ora

10:08Basket: Nba, Durant stellare, Golden State-Cleveland 1-0

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Una serata da sogno per Kevin Durant (38 punti, 8 rimbalzi e 8 assist) e Steph Curry (28 punti, 10 assist) basta e avanza a Golden State per sbarazzarsi di Cleveland (113-91) in gara-1 delle Finals di Nba. I due fuoriclasse dei Warriors sono stati devastanti, ripetendo le performance che li hanno portati fin qui a vincere 13 partite su 13 in questi playoff 2017, miglior ruolino di marcia della storia. I campioni della Western Conference non hanno mai realmente rischiato, con la testa sempre avanti, prendendo 10 punti di vantaggio nel secondo quarto e poi aprendo il terzo con un altro 10-0 parziale, fino a toccare un più che rassicurante +20 e gestendo il resto della partita senza mai andare in affanno. Gara-2 andrà in scena nella notte tra domenica e lunedì.

10:03‘Ndrangheta: Cc arrestano boss latitante Giuseppe Giorgi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 2 GIU - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato il latitante di 'ndrangheta Giuseppe Giorgi, di 56 anni, detto "u capra", ritenuto elemento di vertice della cosca Romeo alias "Staccu". Il latitante è stato bloccato a San Luca, nella sua abitazione. Giorgi era ricercato dal 1994 ed il suo nome era inserito nell'elenco dei 5 latitanti più pericolosi d'Italia. Deve scontare una condanna a 28 anni e 9 mesi per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Giorgi è stato bloccato stamani poco dopo le 8 dai carabinieri del Reparto operativo di Reggio Calabria insieme a quelli dello Squadrone Cacciatori Calabria. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione a seguito della condanna. La cosca Romeo opera prevalentemente a San Luca e con ramificazioni in tutta la provincia ed in altre in ambito nazionale ed internazionale.Era ritenuto latitante di massima pericolosità ed il suo nome inserito nel programma speciale di ricerca.

09:26Clima: May esprime ‘delusione’ a Trump

(ANSA) - LONDRA, 2 GIU - La premier britannica Theresa May ha espresso la sua "delusione" al presidente Donald Trump che l'aveva chiamata per annunciarle la decisione di formalizzare il ritiro degli Usa dall'accordo di Parigi sul clima. Lo riferisce Downing Street, precisando che May ha poi sottolineato come il Regno Unito resti "impegnato al rispetto dell'accordo di Parigi", secondo quanto confermato al vertice G7 di Taormina. Tale accordo, secondo May, è un elemento di garanzia per "proteggere prosperità e sicurezza delle generazioni future". La premier conservatrice è stata tuttavia criticata in patria dalla first minister scozzese, Nicola Sturgeon, e dall'ex leader laburista Ed Miliband per non aver firmato la lettera di condanna della decisione americana assieme a Italia, Francia e Germania. Mentre l'attuale numero uno del Labour, Jeremy Corbyn, avversario di Theresa May in vista delle elezioni dell'8 giugno, ne ha denunciato l'atteggiamento complessivo giudicato di "sudditanza" verso Trump.

09:19Filippine: Isis insiste, sappiamo chi è l’assalitore

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - L'Isis continua a rivendicare l'attacco al Resort World di Manila nonostante la polizia filippina abbia parlato dell'azione isolata di un criminale qualunque. L'assalitore è stato identifico e il suo obiettivo era dare fuoco al casinò, sostiene l'Isis nella seconda rivendicazione dell'attacco secondo quanto riportato dal Site, il sito che monitora il jihadismo sul web.

07:13Blu Whale: carabinieri, salvato ragazzo da suicidio

(ANSA) - MOLFETTA (BARI) 2 GIU - Un 17enne che era fermo sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Molfetta, in attesa dell'arrivo del treno, è stato salvato dal suicidio dai carabinieri che ritengono che il giovane sia vittima di un caso sospetto di Blue Whale, il fenomeno che vede i giovani impegnati in sfide che arrivano fino al suicidio. Il ragazzino, che ha negato però di esser vittima del fenomeno, ha tracce di autolesionismo sulle braccia, sulle mani e sulla fronte. Ad allertare i carabinieri è stata una telefonata anonima che segnalava un giovane salito su un cavalcavia della ferrovia e poi fermo sui binari in attesa del treno. Giunti sul posto, i militari hanno tentato di fare desistere il 17enne dai suoi intenti finché sono riusciti ad avvicinarsi prendendolo per un braccio e allontanandolo dai binari. Senza che gli fosse chiesto alcunché, è stato lui stesso a riferire che non si trattava di "Blue Whale". Da qui il sequestro di tutti i suoi dispositivi per escludere l'istigazione al suicidio.

06:35Bando musulmani, Trump ricorre a Corte Suprema

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di reintrodurre il bando sull'ingresso negli Stati Uniti da alcuni Paesi a maggioranza musulmana. Bando finora bloccato dalla magistratura. Lo rende noto il Dipartimento di Giustizia in una nota. "Abbiamo chiesto alla Corte Suprema di occuparsi di questo caso - si legge nella nota - e siamo fiduciosi che il decreto del presidente Trump venga considerato ben all'interno dei suoi poteri legali per rendere il Paese più sicuro e proteggere le nostre comunità dal terrorismo". "Non devono essere ammesse persone da altri Paesi che sponsorizzano o proteggono il terrorismo - ha detto il portavoce del Dipartimento della Giustizia - finché non saranno possibili controlli adeguati e finché questi Paesi non rappresenteranno più una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti".

05:55Filippine: media, almeno 34 persone morte soffocate

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Almeno 34 persone sono state trovate senza vita al Resorts World Manila, dove ieri un uomo armato ha fatto irruzione. Secondo quanto riportato da diversi media, compresa la Bbc, le vittime sarebbero rimaste soffocate dal fumo sprigionatosi dopo che l'attentatore ha dato fuoco ai tavoli del casinò. L'uomo è stato poi trovato senza vita accanto alla sua pistola al secondo piano del Resort. Secondo glòi investigatori, si tratterebbe di un suicidio.