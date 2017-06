Ultima ora

11:38Sud Sudan: vaccinazioni sbagliate, strage di bambini

(ANSA) - NAIROBI, 2 GIU - Quindici bambini che avevano meno di 5 anni sono morti in Sud Sudan a causa di una somministrazione sbagliata di vaccini per il morbillo. Lo ha annunciato il ministero della sanità spiegando che si è trattato di un "errore umano": i vaccini non erano stati ben conservati, è stata usata una siringa per tutti i bambini e tra chi somministrava i farmaci c'erano persino bambini di 12 anni. Il governo del Sud Sudan ha creato una commissione per trovare i responsabili della morte dei bambini e capire se sarà possibile risarcire le famiglie. Sono 2 milioni i bambini in tutto il paese che sono sottoposti al programma di vaccinazioni contro il morbillo. L'Organizzazione mondiale della sanità ha organizzato dei corsi per gli operatori sanitari sud-sudanesi ed è l'Unicef a fornire i vaccini al governo.

11:11Champions: Juventus a Caselle, i tifosi ‘portaci la Coppa’

(ANSA) - TORINO, 2 GIU - Il pullman della Juventus è stato accolto da alcune decine di tifosi all'aeroporto di Caselle Torinese, da dove alle 11 è previsto il decollo per Cardiff. "Portaci la Coppa", il coro scandito a gran voce dai supporter bianconeri a Buffon - il primo a scendere dall'autobus - e compagni. I bianconeri atterreranno in Galles alle 13 italiane. Alle 17.15 la conferenza stampa di Allegri (con Buffon e Dani Alves) che per la finale Champions ha convocato anche gli infortunati Marco Pjaca e Stefano Sturaro. A seguire l'allenamento al National Stadium of Wales, di fronte ai media di tutto il mondo. Alle 18.45 è invece prevista la conferenza stampa del Real Madrid, che si allenerà sul terreno di gioco della Finale alle 19.30.

11:04Calcio: Sampaoli nuovo ct Argentina “Un sogno essere qui”

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - "E' un sogno essere qui": si presenta così Jorge Sampaoli, neo ct dell'Argentina. "E' un sogno a lungo cullato - aggiunge - un sogno che coltivavo da quando ero bambino. Ho sempre desiderato questa panchina che mi sembrava così lontana. Oggi questo sogno è diventato realtà ed io sono felicissimo". Chiamato a risollevare le sorti dell'Albiceleste, Sampaoli ha detto di "volere una squadra fedele alla storia del calcio argentino. Questa nazionale non è un gruppo di calciatori ma rappresenta 40 milioni di argentini". Per questo, fa sapere "sto tenendo d'occhio più di 100 giocatori, ma nessuno deve sentirsi escluso dalla questa lista". Il tecnico, che ha firmato un quinquennale, ha detto di essere "venuto qui per poter costruire qualcosa di importante per il calcio argentino". Quanto a Leo Messi, "vogliamo che il miglior giocatore del mondo sia felice qui. Lui può giocare ovunque, quello che conta è che abbia compagni che si integrino bene con lui. Ci ho parlato ed è molto eccitato".

10:54Juncker, su clima Cina e Ue allineati

(ANSA) - BRUXELLES, 2 GIU - La lotta al cambiamento climatico "oggi è più importante che ieri" e "Cina e Ue sono allineati per soluzioni comuni". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in apertura dell'EU-China Business Summit. Juncker ha sottolineato l'importanza di "una piena implementazione dell'accordo di Parigi" e affermato che la comune linea di vedute con la Cina "è un messaggio al mondo: non si torna indietro dalla transizione energetica, non si torna indietro dall'accordo di Parigi".

10:28Putin, Snowden non è un traditore

(ANSA) - MOSCA, 2 GIU - Edward Snowden "non è un traditore" perché "non ha tradito gli interessi del proprio paese" e "non ha passato informazioni che potessero danneggiare il suo popolo a un altro paese", tuttavia "se mi chiedessero se" ciò che ha fatto la talpa del Datagate "sia giusto o no, la mia risposta sarebbe no" perché se a Snowden non piaceva il suo lavoro poteva dimettersi: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista video a Oliver Stone pubblicata parzialmente da Hollywood Reporter e ripresa dall'agenzia russa Interfax.

10:08Basket: Nba, Durant stellare, Golden State-Cleveland 1-0

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Una serata da sogno per Kevin Durant (38 punti, 8 rimbalzi e 8 assist) e Steph Curry (28 punti, 10 assist) basta e avanza a Golden State per sbarazzarsi di Cleveland (113-91) in gara-1 delle Finals di Nba. I due fuoriclasse dei Warriors sono stati devastanti, ripetendo le performance che li hanno portati fin qui a vincere 13 partite su 13 in questi playoff 2017, miglior ruolino di marcia della storia. I campioni della Western Conference non hanno mai realmente rischiato, con la testa sempre avanti, prendendo 10 punti di vantaggio nel secondo quarto e poi aprendo il terzo con un altro 10-0 parziale, fino a toccare un più che rassicurante +20 e gestendo il resto della partita senza mai andare in affanno. Gara-2 andrà in scena nella notte tra domenica e lunedì.

10:03‘Ndrangheta: Cc arrestano boss latitante Giuseppe Giorgi

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 2 GIU - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato il latitante di 'ndrangheta Giuseppe Giorgi, di 56 anni, detto "u capra", ritenuto elemento di vertice della cosca Romeo alias "Staccu". Il latitante è stato bloccato a San Luca, nella sua abitazione. Giorgi era ricercato dal 1994 ed il suo nome era inserito nell'elenco dei 5 latitanti più pericolosi d'Italia. Deve scontare una condanna a 28 anni e 9 mesi per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Giorgi è stato bloccato stamani poco dopo le 8 dai carabinieri del Reparto operativo di Reggio Calabria insieme a quelli dello Squadrone Cacciatori Calabria. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione a seguito della condanna. La cosca Romeo opera prevalentemente a San Luca e con ramificazioni in tutta la provincia ed in altre in ambito nazionale ed internazionale.Era ritenuto latitante di massima pericolosità ed il suo nome inserito nel programma speciale di ricerca.