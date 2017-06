Ultima ora

13:01Rogo in casa, anziana muore nel Barese

(ANSA) - BITONTO (BARI), 2 GIU - Un'anziana di 84 anni è morta a causa di un rogo divampato stamani, verosimilmente per cause accidentali, nel suo appartamento di Bitonto (Bari), al primo piano di una palazzina a due livelli. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Gli investigatori ipotizzano che la donna, che viveva da sola, sia morta per asfissia. L'appartamento è stato sequestrato. (ANSA).

12:59Champions: Cardiff blindata, al via prove cerimonia Stadium

(ANSA) - CARDIFF, 2 GIU - Sotto una pioggerella molto 'British' Cardiff si prepara ad ospitare la finale di Champions Juventus-Real. Le vie del centro cittadino, attorno allo stadio e al castello e nella zona pedonale, cominciano a popolarsi di tifosi, al momento soprattutto italiani. All'ora di pranzo sono attese le due squadre: la Juventus soggiornerà in un lussuoso hotel nei dintorni della capitale gallese, il Real in un albergo della catena Mercure, un grattacielo vicino al centro della città. Nel cuore di Cardiff anche l'hotel scelto come quartier generale della Uefa. Tutti i luoghi nevralgici sono presidiati da polizia e militari. Al Millennium Stadium sono in corso le prove delle cerimonie.

12:51Afghanistan: violenze in manifestazione Kabul, un morto

(ANSA) - KABUL, 2 GIU - Almeno una persona è morta oggi, ed altre otto sono rimaste ferite, in incidenti ancora in corso a Kabul durante una manifestazione di protesta antigovernativa dopo l'attentato che mercoledì ha causato la morte di 90 persone e oltre 400 feriti. Lo riferiscono la polizia ed i media afghani. I manifestanti, dopo aver visitato il luogo dell'attentato nel quartiere di Wazir Akbar Khan, stanno cercando di raggiungere la presidenza della repubblica nella 'Zona Verde' della città contrastati decisamente però dalle forze dell'ordine e dalla Guardia presidenziale. Gli agenti, che usano sfollagente e idranti, hanno sparato anche in aria per disperdere la folla. Secondo un portavoce della polizia una delle due vittime è il figlio del vicepresidente del Senato, Alam Ezidyar, che è stato colpito da un proiettile vagante mentre si trovava nella sua auto.

12:49Clima, ‘accordo Parigi inattuabile senza Usa’

(ANSA) - MOSCA, 2 GIU - "E' assolutamente evidente che senza la partecipazione degli Usa gli accordi di Parigi saranno inattuabili": lo ha detto il consigliere del Cremlino, Andrei Belusov, commentando l'annuncio della revoca dell'accordo sul clima da parte degli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia Interfax.

12:43Premi: Luchetta, assegnati riconoscimenti edizione 2017

(ANSA) - TRIESTE, 2 GIU - Lyse Doucet di Bbc per le TV news, Valerio Cataldi di Rai Tg2 Dossier nella sezione reportage, Laura Silvia Battaglia di Left Magazine e Tom Parry del Daily Mirror per le sezioni stampa italiana e internazionale, e Khalil Ashawi per Huffington Post nella sezione fotografia, sono i vincitori del Premio "Luchetta 2017", istituito dalla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin di Trieste. I riconoscimenti saranno consegnati giovedì 22 giugno in occasione della 14/a serata "I Nostri Angeli", in programma al Politeama Rossetti di Trieste ripresa e trasmessa da Rai1. Agli esodi e alle migrazioni è legato il Premio Speciale 2017 assegnato dalla Fondazione Luchetta a "Mediterranean hope", il progetto "corridoi umanitari: l'accoglienza oltre l'emergenza" avviato dalla Comunità di Sant'Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese, che ha già portato in Italia 1.000 rifugiati siriani, accolti attraverso reti di ospitalità privata. (ANSA).

12:24Clima: Cina, terremo fede a impegni accordo Parigi

(ANSA) - PECHINO, 2 GIU - La Cina conferma che terrà fede agli impegni presi con l'accordo di Parigi sul clima anche dopo il ritiro degli Usa annunciato ieri dal presidente Donald Trump. "Crediamo che rifletta l'ampia approvazione della comunità internazionale sulla questione dei cambiamenti climatici", ha ribadito in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying. Le parti interessate "dovrebbero custodire questo risultato conquistato a fatica", ha aggiunto rimarcando l'importanza di assicurare "misure concrete" in risposta al nodo dei cambiamenti climatici.

12:18Clima: Merkel, non ci fermeremo

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - La decisione degli Usa di lasciare l'accordo di Parigi "non riuscirà a fermare tutti quelli tra noi che si sentono obbligati a proteggere il pianeta". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel.