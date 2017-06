¿Estarán las respuestas para conseguir nuestro camino en las estrellas del universo infinito?

Pubblicato il 02 giugno 2017 da Mariano Palazzo

El pasado 21 de mayo llego a mis manos un artículo publicado en el más importante cotidiano italiano: Corriere della Sera, que se titulaba: Al final: ¡ojo con el Antropoceno!, el ser humano amenaza la vida, escrito por Adriano Favole. Una de las ideas centrales de la publicación reflexiona sobre la humanidad poniendo atención en el concepto de “cultura”, entendida como esa capacidad de intervención, modificación, transformación, embellecimiento pero también violencia sobre los cuerpos y el ambiente. Esa “cultura” que nos hace humanos, ese complejo conjunto de saberes y técnicas que nos envuelve como una red y que suministra los instrumentos para pensar y transformar el mundo, pero que nos lleva a la inevitable pregunta de ¿hasta cuándo?, ¿hasta dónde?, ¿cuál es el límite antes que la Madre Tierra, nuestra Pachamama o Gaia (como también ha sido bautizada) no lo soporte más y nos castigue sin piedad?

Estamos viviendo tiempos turbulentos, donde la locura se apodera de la razón, leemos y vemos consternados, a través de los medios de comunicación y, sobre todo de las redes sociales, que nos repiten hasta el desespero, noticias de los desmanes que el ser humano cumple contra su entorno (calentamiento global, acidificación de los mares, disminución de la capa de ozono, consumo voraz del suelo y el agua, la pérdida de la biodiversidad) y contra sí mismos (atentados, linchamientos, saqueos); Estos sucesos, ¡todos!, provocados por dignos representantes del séptimo círculo del infierno descrito por Dante en su Divina Comedia, en ese bajo infierno donde la bestialidad compite con la malicia. Solo por nombrar los más recientes: desde Norte América en Portland (EEUU), pasando por Europa en Manchester (Inglaterra), Medio Oriente en la ciudad de Bagdad (Irak), Asia en la ciudad de Marawi (Filipinas) hasta sur América, en nuestra querida y tan maltrecha Venezuela.

No puedo dejar de pensar si efectivamente no vivimos en aquel sitio que Dante y Virgilio entraron luego de cruzar la puerta infernal y que los recibió con aquel famoso y lapidario mensaje: “Por mi se va a la ciudad doliente, por mi se va en el eterno dolor, por mi se va entre la perdida gente. La justicia movió a mi creador; me hizo la Divina Potestad, el Saber Supremo y el Primer Amor. Antes de mí nada fue creado solo lo eterno y yo eterno duro, dejad toda esperanza, vosotros que entráis” (Infierno III, 1-9).

Sin embargo, tal y como lo asegura el astrofísico argentino: Alejandro Gangui, el mismo Dante, que contaba con los más sólidos conocimientos de cosmología de su época (2), nos da la pista para no abandonarnos y rendirnos ante el ‘emperador del reino doloroso’, que maneja el mundo terrestre, y para hacerle frente a un reinado de horror y tinieblas, siempre hay que buscar las estrellas, mirar hacia el infinito universo, volteando nuestras miradas a lo más alto del firmamento: Los tercetos de Dante, nos hacen pensar en una posible conexión a través de una propiedad de energía infinita, lucentísima (7), hay más de cien pasajes relacionados con la astronomía en su Sacro Poema que empiezan literalmente desde el primer canto del Infierno hasta el hecho de que cada uno de los cánticos de que se compone concluye con la palabra ‘estrellas’; tan importante es para Dante la astronomía que de los 33 cantos del Paraíso, 26 ocurren en el cielo astronómico por debajo de las esferas metafísicas (o teológicas) del Primer Motor y del Empíreo (2).

¡Oh! gloriosas estrellas ¡Oh luz preñada de gran virtud!, de la cual reconozco todo, lo que sea, de mi ingenio (Paraíso XXII, 112-123)

Un mensaje que probablemente entendió el cineasta chileno: Patricio Guzman5 cuando desarrolló su documental: Nostalgia de la luz; Un conmovedor audiovisual que muestra como actualmente en Chile, a tres mil metros de altura, los astrónomos venidos de todo el mundo se reúnen en el desierto de Atacama para observar las estrellas. Allí donde la transparencia del cielo permite ver hasta los confines del universo, mientras que abajo, la sequedad del suelo preserva los restos humanos intactos para siempre, dándole esperanza perpetua a un grupo de mujeres que remueve las piedras, buscando a sus familiares que allí desaparecieron víctimas de la intolerancia de la dictadura que asolo, hace no mucho tiempo, esas tierras y mientras ellas purgan su tragedia, los astrónomos buscan y hurgan en el universo para descubrir sus misterios y las claves para una vida y un mundo mejor,”.

Me gusta pensar que precisamente era a Dante y su mensaje de observar las estrellas, lo que tenían en mente los 16 países: (Austria, Alemania, Bélgica, Brasil, República Checa, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido) que conforman la ESO (European Southern Observatory) (3), cuando tomaron la decisión de invertir más de 1.000 (mil millones) de Euros, para construir el telescopio más potente y más grande hasta ahora jamás construido6. El telescopio tratará de desentrañar cómo fueron las primeras etapas del universo en la incesante búsqueda de dar una respuesta a nuestros orígenes y mejorar la vida en la Tierra.

Tan importante es este proyecto, que el mismo director general de la ESO, el holandés Tim de Zeeuw, durante la ceremonia oficial del inicio de las obras, del pasado viernes 26 de mayo, realizada en medio del desierto de Atacama (el más árido del mundo, el mismo del documental de Patricio Guzmán) afirmó que este “gigante salto de capacidad es tan grande como el que experimentó Galileo cuando enfocó su pequeño telescopio hacia el cielo nocturno”. (4)

Este poderoso telescopio entrará en operaciones recién para el 2024, y mientras tanto nosotros tendremos que seguir lidiando con la conjetura de si podremos tener un futuro en este planeta o definitivamente como consecuencia del cambio climático tendremos que buscar refugio en los confines de ese vasto universo.

Para hacernos una idea de hacia donde vamos, basta revisar lo sucedido en la isla de Sicilia, cuna de los primeros intentos de lo que finalmente sería el actual idioma italiano10. En el recién finalizado mes de mayo, en la ciudad de Taormina, se reunieron los líderes mundiales del llamado G7: Alemania (Angela Merkel), Canadá (Justin Trudeau), Estados Unidos (Donald Trump), Francia (Emmanuel Macron), Italia (Paolo Gentiloni), Japón (Shinzo Abe) y Reino Unido (Theresa May). Un ente surgido en los años ’70 para favorecer la coordinación macroeconómica y hacer un frente común ante las turbulencias de la economía internacional debidas entre otras cosas al llamado shock petrolero.

Pero a partir de los años ’90 la temática a tratar se amplió a la innovación tecnológica y, por supuesto, al clima (1). El G7 se convirtió en el promotor por excelencia del concepto de Globalización como modelo de desarrollo y del cual hoy pareciera haber perdido el control7 al punto que la mismísima canciller alemana, ha anunciado públicamente, al finalizar el encuentro, que ya Europa no puede contar más con los Estados Unidos, reafirmando lo declarado por el filosofo Noam Chomsky: “hoy día el G7 ya no está en capacidad de tomar decisiones importantes“ (8).

En mi último artículo, mencionaba el león que, el recién electo, líder del gigante americano llevaba por dentro, haciendo referencia con esto a una de las tres fieras que Dante menciona al inicio de su viaje a los mundos de ultratumba; Un león que volvió a manifestarse con toda su furia en la cita de Taormina: En.las discusiones acerca de los temas propuestos, y donde por supuesto el clima era uno de los principales, el debate casi siempre se cerraba con un seis contra uno, al punto que en la declaración final se anuncia que EEUU está en proceso de revisar sus políticas sobre el cambio climático y sobre los Acuerdos de París (aquellos que el presidente anterior Barack Obama había firmado en el 2015 en la capital francesa) y por eso no está en posición de unirse al consenso en este tema”.

Por primera vez en la historia del G7, sus miembros no muestran acuerdo en este asunto9. Tan cierto es esto que, el mismo Donald Trump, en un twitt del 27 de mayo up, en su cuenta personal publicó: “I will make my final decision on the Paris Accord next week!”. Cabrá entonces suponer, y esperar, que será en Virginia en junio de este año, cuando se tomarán las decisiones políticas y económicas que “aseguren” el futuro de la humanidad (11).

Mientras tanto seguiremos pensando en las estrellas, tratando de perseguir la senda mostrada por Dante, aquella que recorrió buscando entender el enigma de su vida y la de todos los seres humanos, tal y como lo afirma el afamado dantista Franco Nembrini que tuvimos la dicha, y el honor, de tenerlo entre nosotros hace muy poco en Venezuela. El objetivo último de todos nosotros es una vida llena, hermosa, llena de luz, y a pesar que sentimos que estamos perdidos en una selva oscura viendo impotentes como el rayo de luz que vemos en lo alto de la colina se nos hace inalcanzable por esas fieras que lo impiden, al igual que Dante cuando todo parece ya perdido, repentinamente el Poeta encuentra su razón, su motivo, su camino para conseguirlo y así nosotros trataremos de hacer lo mismo, pero esta vez, con los ojos mirando hacia el universo infinito.

Mariano Palazzo

@marianopalazzo

