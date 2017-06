Ultima ora

14:24Calcio: tifosi Crotone in pellegrinaggio per ‘voto’ salvezza

(ANSA) - CROTONE, 2 GIU - Una quarantina di tifosi del Crotone hanno tenuto fede al loro "voto" per la salvezza della squadra nel campionato di Serie A percorrendo a piedi i 13 km che separano la città dal santuario di Capocolonna Hera Lacinia. La partenza è avvenuta dal lungomare di Crotone alle 6.30 nel giorno in cui ricorre anche l'anniversario della morte del cantautore crotonese Rino Gaetano, deceduto il 2 giugno 1981 in un incidente stradale a Roma, e le cui canzoni sono la colonna sonora della Curva Sud. La "passeggiata" si è svolta tra i ricordi della recentissima impresa ed i programmi futuri. Stadio, abbonamenti, nuovi acquisti ed anche eventuale nuovo allenatore se Nicola decidesse di andare via, sono stati gli argomenti di cui si è parlato nel corso delle quasi due ore di cammino sotto il sole e davanti agli splendidi panorami della costa crotonese. Nel santuario c'è stato un minuto di preghiera da parte dei partecipanti. Subito dopo i tifosi si sono recati per una foto davanti alla colonna del tempio di Hera.

14:17Champions: la Juve è arrivata a Cardiff

(ANSA) - CARDIFF, 2 GIU - La Juventus è atterrata all'aeroporto di Cardiff a meno di due ore dal decollo da Caselle. I bianconeri, accolti da qualche decina di tifosi, sono subito saliti sul pullman della società che li ha portati al 'Vale Resort', il ritiro nei dintorni della capitale gallese a una ventina di minuti dallo scalo. La squadra di Allegri si allenerà alle 17.30 (ora di Cardiff) al Millennium Stadium, due ore dopo la sarà la volta del Real.

14:12Afghanistan: scontri in manifestazioni, diverse vittime

(ANSA) - KABUL, 2 GIU - Diverse persone sono rimaste uccise nelle violenze scoppiate durante le manifestazioni contro il governo a Kabul. Lo riferiscono le autorità afghane. I manifestanti chiedono più sicurezza nel paese dopo l'attentato del 31 maggio che ha causato la morte di 90 persone. Secondo 1 Tv news, le vittime sarebbero almeno sette.

14:082 Giugno: Liguria presa d’assalto da turisti in treno e auto

(ANSA) - GENOVA, 2 GIU - Liguria presa d'assalto dai turisti per il ponte del 2 giugno grazie anche alla splendida giornata di sole. Le spiagge sono piene di bagnanti mentre barche e motoscafi solcano il mare lungo le coste di tutte le località balneari più o meno note. I turisti hanno preso d'assalto i treni provenienti soprattutto dalle località del nord e la rete autostradale dove si sono registrati disagi per il traffico intenso. Tra i luoghi più visitati ci sono le Cinque Terre, le coste del Golfo del Tigullio, con Rapallo e Portofino invase da molti escursionisti attratti dalla passeggiata di nove chilometri lungo il 'red carpet' attraverso scenari mozzafiato, Genova, che nonostante il caldo attrae anche molti turisti in cerca di mostre e luoghi antichi, le coste sabbiose del ponente, da Celle Ligure a Alassio, Laigueglia, Sanremo. Non manca chi ha scelto le colline per gite a piedi o in mountain bike alla ricerca di aria fresca e vedute marine spettacolari.

14:04Morte in rogo: caccia ai complici del nomade fermato

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Proseguono le indagini dopo l'arresto di Serif Seferovic, il nomade di 20 anni accusato di omicidio plurimo per la morte delle tre sorelline nomadi, uccise il 10 maggio nell'incendio del loro camper nel parcheggio di un centro commerciale del quartiere romano di Centocelle. L'attenzione degli investigatori si sta concentrando su eventuali complici che quella notte sarebbero stati presenti. Sicuramente su uno, un altro rom, indagato dalla procura di Roma, insieme al 20enne arrestato ieri. Gli inquirenti sono sicuri che sia Serif Seferovic l'uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza quella notte mentre lancia la bottiglia incendiaria contro il camper in cui dormiva la famiglia Halilovic. "Quella notte abbiamo dormito in una area di parcheggio nella zona di Prati Fiscali, eravamo una quarantina di persone. Mio figlio era con me, non è stato lui", ha raccontato il padre del 20enne fermato all'avvocato Gianluca Nicolini che difende il giovane.

13:51Governo: Ap, lo sosteniamo. Se problemi sono da Renzi-Pd

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - "Liberiamo il campo dalle strumentalizzazioni: noi continuiamo a sostenere Gentiloni" "portare avanti le riforme" e "la legge di stabilità. La posta in gioco è la tenuta del Paese e il rilancio dell'economia. Ha preferito trovare il sostegno nelle opposizioni affermando che la legge elettorale ha bisogno di un consenso ampio. Peccato che non è stato indispensabile il voto delle opposizioni sull'Italicum". Lo dice Valentina Castaldini, portavoce nazionale di Ap. "Un eventuale problema nella maggioranza potrebbe crearlo Renzi".

13:47Padova, atti vandalici su sede Pd e scritte contro Minniti

(ANSA) - PADOVA, 2 GIU - Una vetrina mandata in frantumi e la scritta spray "Minniti boia". E' l'atto vandalico compiuto la notte scorsa a Padova contro la sede del Pd di piazzetta Forcellini. Proprio oggi il ministro degli Interni, Marco Minniti, è atteso in città per un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco dei Dem, Sergio Giordani. Sulla vicenda indaga la Digos. Prima dell'appuntamento con il ministro Minniti, che si terrà nel tardo pomeriggio nella sede del Comune, è previsto anche un sit-in dell'associazione "Padova accoglie", che contesta le nuove norme sul diritto d'asilo introdotte dal decreto Minniti.