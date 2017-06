Ultima ora

16:10Vaticano, pianeta ‘casa comune’, nessuno imponga visione

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 2 GIU - "Il mondo è una 'casa comune', una dimora per tutti i membri della famiglia umana. Pertanto, nessuna persona, nazione o popolo può imporre in modo esclusivo la propria comprensione del pianeta. E' per questo che Papa Francesco invita a 'rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del nostro pianeta. Perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti'". Così la Santa Sede, tramite il Pontificio Consiglio del Dialogo interreligioso, nel messaggio ai musulmani per il Ramadan.

16:03Camp Darby: pacifisti davanti a base Usa, no a treni armi

(ANSA) - PISA, 2 GIU - Alcune decine di militanti aderenti ai movimenti pacifisti e alla sinistra di base di Pisa e Livorno hanno effettuato stamani un presidio pacifico davanti alla base americana di Camp Darby a Tombolo (Pisa) per dire no alla costruzione di "una nuova linea ferroviaria per potenziare il collegamento tra la base e il porto di Livorno trasportando armi ed esplosivi attraverso un territorio densamente popolato". Il progetto, spiega una nota dei promotori del presidio, "presentato dalla Commissione mista costruzioni italo-statunitense, è stato approvato il 26 aprile dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria che dalla Stazione di Tombolo porta a un grande terminal all'interno di Camp Darby: la nuova linea, integrata da un ponte girevole sul Canale dei Navicelli, permette il transito di due treni al giorno". Suscita polemiche anche la decisione di tagliare mille pini all'interno dell'area protetta. Il tutto per fare spazio alla linea ferroviaria: "La spesa per la sua realizzazione - conclude la nota - è a carico dei contribuenti italiani. Un progetto di tale portata non può passare sulla testa dei cittadini. Diciamo no ai treni della morte". (ANSA).

15:55Champions: tifosi Real provocano “Mijatovic Mijatovic!”

(ANSA) - CARDIFF, 2 GIU - Inneggiano a Predrag Mijatovic, l'attaccante montenegrino che ha deciso la finale Juve-Real del '98 ad Amsterdam, i tifosi delle merengues, un centinaio in tutto, accalcati davanti all'hotel di Cardiff che ospita i campioni d'Europa in carica. "Mijatovic Mijatovic" intonano ogni tanto i tifosi, sotto lo sguardo della polizia con le pettorine gialle. Nei giorni scorsi l'ex giocatore, che è stato anche dirigente del Real, ha scaldato la vigilia sostenendo che nessun bianconero aveva protestato per il suo presunto fuorigioco e, soprattutto, ha pronosticato un nuovo successo del Real attribuendo alla Juventus il "male da finale".

15:522 giugno: Chiamparino, mai come oggi data parla a futuro

(ANSA) - TORINO, 2 GIU - "Mai come oggi il 2 giugno è una data che parla al futuro": lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che questa mattina ha partecipato nel centro di Torino alla cerimonia dell'alzabandiera per la Festa della Repubblica. "Una festa che fa da spartiacque - ha aggiunto Chiamparino - chiudendo la resistenza con la liberazione dal nazi-fascismo e aprendo la fase costituente che ha portato alle istituzioni democratiche della nostra Repubblica". Alla cerimonia, tra gli altri, erano presenti anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, il vicepresidente del Consiglio regionale Nino Boeti, il prefetto Renato Saccone e i vertici delle forze dell'ordine. (ANSA).

15:48Pallanuoto: ‘orgoglio partenopeo’ piange Paolo De Crescenzo

(ANSA) - NAPOLI, 2 GIU - "Paolo De Crescenzo era l'anima della pallanuoto napoletana. Un maestro di tecnica da giocatore e di tattica da allenatore anche della nazionale italiana. Napoli e lo sport perdono un grande interprete, perdono un uomo saggio, umile e di immensa bravura ed umanità. Ai suoi cari e al mondo dello sport che lo ebbe grande alfiere giunga il profondo sentito cordoglio della città e mio personale". É il messaggio di cordoglio del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Un cordoglio condiviso dalla SSC Napoli che attraverso il proprio profilo Twitter ha espresso solidarietà alla famiglia De Crescenzo: "Il Napoli esprime profondo cordoglio per la morte di Paolo De Crescenzo: orgoglio napoletano, maestro della pallanuoto".

15:43Manchester: William visita comando polizia

(ANSA) - LONDRA, 2 GIU - Il principe William è oggi in visita a Manchester per incontrare gli agenti di polizia che per primi sono arrivati all'arena subito dopo la strage in cui sono morte 22 persone. Il duca di Cambridge è stato accolto al comando della Greater Manchester Police dal sovrintendente Ian Hopkins che gli ha parlato anche dell'intenso lavoro che le forze dell'ordine stanno portando avanti per far luce sull'attentato.

15:42Clima: Modi, India resta impegnata in accordo Parigi

(ANSA) - MOSCA, 2 GIU - L'India resta impegnata negli accordi di Parigi nonostante l'uscita degli Usa: lo ha detto il premier indiano Narendra Modi intervenendo alla seduta plenaria del forum economico internazionale di San Pietroburgo.