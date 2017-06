Ultima ora

17:37Calcio: ufficiale Kessiè al Milan, contratto di due anni

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Franck Kessie è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Lo comunica il club rossonero sul suo sito aggiungendo che il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019. La formula del contratto prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore.

17:23Terrorismo, imam: ‘Prende in giro chi promette il paradiso’

(ANSA) - BRESCIA, 2 GIU - "Quelle persone che vi dicono su internet o altro, di mettere bombe, di uccidere, di far del male agli altri per andare al paradiso. Queste cose non esistono da nessuna parte. Questa è una presa in giro, che distrugge solo chi non c'entra niente e ha sempre vissuto una vita come tutti gli altri uomini". Lo ha detto nel suo sermone del venerdì Ahmed El Balazi, imam di Vobarno, il paese del Bresciano dove viveva il marocchino 25enne Zakaria Youbi, espulso ieri per terrorismo e dove abitava anche l'amico Anas El Abboubi, foreign fighters scappato in Siria per combattere e di cui non si hanno più notizie da inizio 2014. "I figli - ha aggiunto l'imam - sono anche sacrificio, stare dietro a loro fino a quando non sapranno badare a se stessi, e anche questa è un'opera buona e un'opera di adorazione. Alcuni approfittano giocando sulla nostra ignoranza perché tanti dei nostri figli non sanno niente dalla religione".

17:18Turismo: pienone a Cinque Terre ma senza bollino rosso

(ANSA) - LA SPEZIA, 2 GIU - Cinque Terre prese d'assalto da turisti ed escursionisti per il ponte del 2 giugno ma il pienone, previsto, non ha causato i temuti disagi nei borghi, nelle stazioni e sui sentieri, dove da ieri è attiva la App che mette in attesa le persone quando si superano le 400 presenze lungo un percorso. Il flusso è stato costante in particolare dalle 11 alle 14 ma mai oltre la soglia di sicurezza. La calca è stata scongiurata anche dalle temperature elevate: in molti hanno preferito passare la giornata in spiaggia. Diversi escursionisti sono stati sconsigliati dai volontari del Cai perché intendevano affrontare i sentieri con le infradito. "Arriveremo a introdurre sanzioni" ha detto il presidente del Parco delle Cinque Terre Vittorio Alessandro. Lungo i principali percorsi sono presenti i Carabinieri Forestali insieme a Cai e Gev. Forte il dispiegamento di forze di polizia lungo spiagge, stazioni e paesi per garantire la sicurezza e prevenire l'abusivismo. Presi d'assalto anche gli approdi dei traghetti.

17:08Minaccia attentati in piazza, detenuto telefonava da carcere

(ANSA) - PADOVA, 2 GIU - Un detenuto del carcere Due Palazzi di Padova usava un cellulare, che teneva nascosto nella suola di una scarpa, per fare telefonate in cui minacciava attentati. Lo ha fatto ieri e anche oggi annunciando l'esplosione di una bomba in piazza, durante la festa della Repubblica. Lo hanno scoperto gli investigatori attivati dalla direzione distrettuale Antimafia di Venezia dopo che ieri era stata fatta una telefonata anonima in cui si minacciava un attentato durante la parata del 2 giugno in piazza dei Signori a Padova. L'annuncio aveva fatto scattare l'allarme con l'intervento degli artificieri e con un controllo minuzioso in tutta l'area della città dove, tra l'altro, oggi è previsto l'arrivo del ministro degli Interno Marco Minniti. Il Ros carabinieri sono riusciti a scoprire che la telefonata era partita dal carcere. Le perquisizioni hanno portato al detenuto, già denunciato in passato per procurato allarme, al quale hanno sequestrato un cellulare che teneva appunto nascosto nella suola di una scarpa.

16:54Giustizia: ministero impugna sentenza blocca-concorso

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Finisce davanti ai giudici il concorso per cancelliere bandito dal ministero della Giustizia: il tribunale di Firenze lo ha sospeso ordinando di ammettere alle prove i candidati comunitari e gli stranieri in regola col permesso di soggiorno che erano stati esclusi. Ma il ministero ha impugnato la sentenza e martedì 6 ci sarà l'udienza. La vicenda, che riguarda le prove per 800 posti da assistente giudiziario. Per parteciparvi era necessario il possesso della cittadinanza italiana. Ed è stato proprio questo a provocare la battuta d'arresto. Una signora albanese assistita dalla onlus L'Altro Diritto si è opposta e ha fatto ricorso. E il giudice, nella parte sostanziale, lo ha accolto e ha stabilito di sospendere la procedura concorsuale così da permettere agli stranieri di essere riammessi per la presentazione della domanda e per partecipare al concorso.

16:36Lorenzin, no anticipo voto. Mettere in sicurezza conti

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - "Spero che non ci sia una fine prematura della legislatura, è nostro dovere mettere in sicurezza il bilancio dello Stato e il piano di riforme economiche e istituzionali che ci hanno permesso di avere oggi questi dati di crescita" evitando le "fibrillazioni" che ci sarebbero con il voto anticipato. Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin a margine del Festival Economia di Trento, sottolineando che "soprattutto non possiamo consegnarci al buio di chi gestirà, e come, le clausole di salvaguardia. Non è una cosa positiva per il Paese e per gli italiani che hanno fatto tantissimi sacrifici in questi sette, otto anni, e che non stanno ancora vedendo gli aumenti del Pil segnalati dai dati". Perché ci sia questo cambiamento sentito anche dai cittadini "molto dipenderà da quello che noi faremo, con quale ottica affronteremo e con quale responsabilità affronteremo la prossima legge di Bilancio".

16:32M5S: base divisa su post Grillo, “testo Fiano non è tedesco”

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Base divisa sul post di Beppe Grillo con cui conferma l'ok del M5S al modello tedesco bloccando, di fatto, il dissenso interno ai parlamentari. "Bravissimi!!", "Bene Beppe. Grazie", è il secco commento di alcuni utenti ai quali si affiancano, tuttavia, altri che protestano. "Ok Beppe lo abbiamo votato ma ricordati comunque anche tutte le battaglie che abbiamo fatto per avere le preferenze e non persone scelte dai partiti", scrive ad esempio Roberto mentre Franco osserva: "Gli iscritti hanno votato per il modello tedesco. Questo presentato da Fiano non ha niente a che vedere con quel modello se non il nome e lo sbarramento al 5%". Altri criticano invece il metodo usato dal leader del Movimento. "Questo comunicato fa schifo, puzza di diktat e di imposizione. Gli iscritti certificati non hanno deciso un bel niente, hanno solo detto si o no ad una scelta fatta dai vertici", scrive Achille. "Scusate ma questo dietrofront non ce lo meritiamo. Dovessi votare ora sarebbe No".