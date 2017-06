Ultima ora

19:09Foto monsignore gay in tweet ‘Obolo San Pietro’, poi rimossa

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Una foto di Krzysztof Charamsa, il monsignore polacco che alla vigilia del Sinodo del 2015 fece coming out presentando il suo compagno in una conferenza stampa a giornalisti e tv, e proclamando che la Chiesa discrimina i gay, è stata oggi twittata a sorpresa dall'account dell'"Obolo di San Pietro", l'istituzione vaticana che si occupa della carità del Papa. Il tweet con la foto dell'ex officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, è rimasto on line un paio d'ore ed è stato poi rimosso. La sala stampa vaticana ha fatto notare che l'account twitter dell'Obolo di San Pietro è gestito esternamente. Charamasa era ritratto proprio con il suo fidanzato in uno dei momenti della conferenza stampa del 3 ottobre 2015 a Roma. Nel messaggio twitter si leggeva: "Chiesa in cammino, con gioia, in ascolto delle inquietudini". Poi c'era l'invito a leggere un messaggio di Papa Francesco che rinvia ai contenuti di un'omelia del pontefice del 4 maggio nella messa a Casa Santa Marta.

19:01Champions: Rossi, ‘io interista, vinca il migliore’

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 02 GIU - "Non tiferò per nessuna delle due squadre. Da una parte essendo italiano dovrei tenere di più per la Juve, ma sarà sicuramente una bellissima partita, la seguirò mi piacerà vederla e non mi cambierà tanto se vincerà l'una o l'altra squadra perché io sono interista". Valentino Rossi, al Mugello per correre il Gran premio d’Italia di MotoGP, ha confessato che domani sera non si perderà per nessuna cosa al mondo la finale di Champions League che vedranno contrapposte Juventus e Real Madrid. "Un pronostico? Secondo me la Juve può farcela però il Real Madrid è sempre il Real Madrid, quindi dico 50 e 50, ma me la godrò perché una finale di Champions è sempre un evento da non perdere, qualunque siano le squadre in campo".

18:59Champions: Allegri, “ora più forti,convinti fare bene”

(ANSA) - CARDIFF, 2 GIU - "In questo momento la squadra ha la cattiveria e la convinzione giuste per portare a casa la Champions. Dovremo pensare solo a fare le cose giuste nella finale, senza pensare a cosa è successo 20 anni fa, o 10 anni, o 50....". Così Massimiliano Allegri. "La Juventus è cresciuta molto, rispetto a due anni fa la convinzione è diversa".

18:55Champions: Allegri, con Real dovremo essere diabolici

(ANSA) - CARDIFF, 2 GIU - "Abbiamo lavorato tutto l'anno, le vittorie di quest'anno sono state di allenamento per arrivare a questa partita, ma domani dobbiamo vincere e dovremo capire quando sarà il momento di attaccare e quando di difendere. Dobbiamo avere la convinzione di portare a casa la Coppa ed essere diabolici nel colpire quando il Real concederà qualcosa". Così Massimiliano Allegri, a Cardiff, nella conferenza stampa della vigilia della finale di Champions.

18:40Calcio: Mertens, mi cercavano altri club ma contento restare

(ANSA) - NAPOLI, 2 GIU - "C'era l'interesse di alcuni club ma sono molto contento di aver firmato il prolungamento del contratto con il Napoli". Lo ha detto l'attaccante del Napoli Dries Mertens parlando alla stampa belga dal ritiro della sua nazionale. "Abbiamo vissuto una stagione magnifica - ha aggiunto Mertens - mi sono divertito e mi sento bene, c'è solo un pizzico di delusione per aver chiuso al terzo posto. Ora dobbiamo proseguire su questa strada per la prossima stagione". Mertens, dopo una stagione da favola da attaccante centrale, torna in nazionale a giocare da seconda punta: "A Napoli giochiamo benissimo. In nazionale il sistema di gioco è un po' diverso, ma sono contento anche di giocare dietro una prima punta".

18:38Champions:D.Alves ‘nessuna paura Real,noi per vincere’

(ANSA) - CARDIFF, 2 GIU - "Giocheremo senza avere alcuna paura del Real, della sua storia, del suo palmares. Giocheremo per vincere, con allegria". Lo dice Dani Alves, terzino brasiliano della Juve, prima della finale Champions di Cardiff. "Non e' una sfida tra me e il Real - ha aggiunto Alves, che ha gia' vinto la Champions col Barcellona - Certo per me sarebbe la ciliegina sulla torta. Siamo a un passo dal sogno, vogliamo entrare nella storia".

18:35Musica: malore al museo stronca Jeffrey Tate

(ANSA) - BERGAMO, 2 GIU - Un malore improvviso mentre si trovava in visita all'Accademia Carrara di Bergamo ha stroncato oggi pomeriggio il direttore d'orchestra inglese Jeffrey Tate. Aveva 74 anni. Attorno alle 14 si trovava nei pressi del guardaroba dell'accademia, quando si è sentito male, colpito da un arresto cardiaco. Immediati i soccorsi del 118, ma per Tate non c'è stato nulla da fare. Tate ha diretto le principali orchestre del mondo: la London Symphony Orchestra, i Berliner Philharmoniker, la Boston Sympony. E' stato direttore della English Chamber Orchestra, dell'Orchestre National del France, direttore musicale del Teatro San Carlo di Napoli e direttore onorario dell'orchestra sinfonica della Rai.